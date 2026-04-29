Väite: OnePlus ja Realme ovat yhdistyneet yhdeksi firmaksi

Petteri Pyyny

Medialähteiden mukaan kaksi kiinalaisen Oppon tytäryhtiötä, Suomessakin valtavan suosittu OnePlus ja puolestaan monissa muissa maissa vahva Realme ovat yhdistyneet.

Tiedot pohjautuvat varsin luotettavana pidetyn kiinalaisen vuotajan tietoihin, jotka julkaistiin Kiinan suosituimmassa sosiaalisen median palvelussa Weibossa (kiinaksi).

Tietojen mukaan yhtiöt perustavat yhteisen "alituotekeskuksen", joka koordinoisi molempien brändien tuotejulkistuksia ja ilmeisesti myös tuotekehitystä. Samainen keskus vastaisi molempien brändien toiminnan koordinoinnista niin Kiinassa kuin ulkomaillakin.

Keskuksen vetäjäksi tulisi OnePlussan Kiinan johtaja Li Jie ja hänen esihenkilönään toimisi OnePlussan nykyinen vetäjä Pete Lau. Lisäksi molempien yhtiöiden markkinointi keskitetään toisen, erillisen yksikön alle.

OnePlus on ollut villien huhujen keskiössä koko alkuvuoden ajan ja yhtiöstä kerrotaan lähteneen merkittävä määrä henkilöstä kaikissa länsimaissa. Samoihin aikoihin Oppo myös sulautti aiemmin itsenäisesti toimineen Realmen takaisin osaksi Oppon tiiviimpää yritysrakennetta.



Oppo itsessään on viime aikoina alkanut laajentamaan omaa brändiään vauhdilla myös Suomen markkinoille, jossa yhtiö on tähän saakka toiminut lähinnä OnePlussan brändin varassa. Oppo, tytäryhtiöineen, on yksi maailman suurimmista kännykkävalmistajista.


