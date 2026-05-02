Janne Yli-Korhonen

Hyvästi erilliset maksupäätteet: MobilePay tuo Tap to Pay -maksut Get paid -sovellukseen
MobilePay on ilmoittanut merkittävästä päivityksestä kauppiaille tarkoitettuun Get paid -sovellukseensa. Huhtikuun 29. päivä julkaistu päivitys muuttaa älypuhelimen täysiveriseksi maksupäätteeksi, jolla voi ottaa vastaan korttimaksuja ilman yhtäkään lisälaitetta.

Uusi toiminnallisuus hyödyntää puhelinten NFC-sirua ja niin kutsuttua Tap to Pay -tekniikkaa eli täppäämistä.



Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi maksaa ostoksensa koskettamalla myyjän puhelinta omalla pankkikortillaan, älykellollaan tai puhelimellaan (kuten Apple Pay tai Google Pay).

Tähän asti korttimaksujen vastaanottaminen on vaatinut pieniltäkin toimijoilta joko kiinteän maksupäätteen tai vähintään puhelimeen Bluetoothilla kytkettävän erillisen kortinlukijan. MobilePayn uusi ratkaisu poistaa laitehankintojen tarpeen kokonaan.

Ominaisuus tulee saataville kaikille niille noin 20 000 suomalaiselle kauppiaalle ja yhdistykselle, joilla on käytössä MobilePay-lyhytnumero ja siihen liitetty Mukautettu summa -ominaisuus. Pohjoismaisella tasolla käyttäjiä on jo neljännesmiljoona.

Ratkaisu sopii esimerkiksi tapahtumiin, torimyyntiin ja markkinoille. Ratkaisu mahdollistaa myös niiden asiakkaiden palvelemisen, joilla ei ole MobilePayta käytössään, mistä voi olla hyötyä erityisesti turistikausina.

MobilePayn ratkaisussa ei ole erillistä aloitus- tai kuukausimaksua. Korttimaksuista peritään 1,75 prosentin välityspalkkio per tapahtuma, mikä on sama hinta kuin tavallisissa MobilePay-lyhytnumeromaksuissa.



Päivitetty Get paid -sovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta 29. huhtikuuta alkaen. Käyttöönotto vaatii yritysportaalissa luodun pääsykoodin, jonka jälkeen puhelin on valmis vastaanottamaan maksuja muutamassa minuutissa.

Parhaat kännykkätarjoukset

Google Pixel 9 Pro XL – hinta laskenut -18%

Google Pixel 9 Pro XL
599 € DNA
726 € Hobby Hall
949 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 731 €

Google Pixel 9 – hinta laskenut -18%

Google Pixel 9
399 € DNA
589 € Elisa
764 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 489 €

Samsung Galaxy A17 (5G) – hinta laskenut -17%

Samsung Galaxy A17 (5G)
149 € Power
149 € Elisa
149 € Telia

Alin hinta viikko sitten: 179 €

Motorola Moto G77 – hinta laskenut -16%

Motorola Moto G77
269 € Gigantti
269 € Proshop
269 € Power

Alin hinta viikko sitten: 319 €

