MobilePaylla lähimaksaminen onnistuu nyt Suomessa - aluksi vain Danske Bankin asiakkaille

Janne Yli-Korhonen

Vipps MobilePay kertoi jo viime vuoden alkupuolella, että sovellukseen on tulossa "täppääminen" eli lähimaksaminen maksupäätteillä. Norjassa toiminto otettiin käyttöön jo viime vuoden lopulla ja Suomessakin sen piti tulla käytettäväksi jo menneen kesän aikana, mutta nyt viimeinkin lähimaksaminen on otettu Suomessa käyttöön. Käytössä on alkuun kuitenkin merkittävä rajoittava tekijä.



MobilePay kertoo tiedotteessaan, että torstaista alkaen puhelimellaan maksavat voivat valita MobilePayn ensisijaiseksi tavaksi lähimaksamisessa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat helposti keskittää kaikki maksunsa yhteen ja samaan sovellukseen.

Kun sovelluksen avaa, toiminnon pääsee aktivoimaan yläreunasta.

Käyttöönotossa on kuitenkin merkittävä rajoite, sillä tuettuna on aluksi vain Danske Bankin kortit.



Muita kortteja on luvassa myöhemmin. MobilePay kertoo, että neuvottelut muiden kotimaisten pankkien kanssa mahdollisuudesta lisätä kortteja MobilePayhin jatkuvat.

"Lähimaksut MobilePaylla on ollut tavoitteemme vuosia. Olemme todella ylpeitä voidessamme vihdoin lanseerata tämän ratkaisun käyttäjillemme, jotka jo käyttävät sovellustamme laajasti verkko-ostoksiin, lahjoituksiin sekä rahan lähettämiseen ja vastaanottamiseen ystävien ja perheen kesken. Täppääminen onnistuu myös Suomen rajojen ulkopuolella, kaikkialla missä voi maksaa Mastercard- ja Visa-korteilla", sanoo Perttu Kröger, Vipps MobilePayn maajohtaja Suomessa.



MobilePay käyttää lähimaksamisesta termiä "täppää" tai "täppääminen", jotka tulevat näkymään myös markkinointiviestinnässä laajasti tänä vuonna.

Lisätietoa asiasta saa täältä.



MobilePay on viime aikoina muutenkin laajentunut. Hiljattain palveluun tuli tuki etukorteille ja seuraavan vuoden kesällä rahaa voi lähettää useampaan maahan.



