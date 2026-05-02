Strava osti Runna -juoksusovelluksen

Petteri Pyyny

Juoksumaailmassa tapahtuu: Strava osti vauhdilla suosiota kasvattaneen juoksusovelluksen
Juoksumaailman digitaalisella puolella tapahtuu isoja siirtoja, kun ns. ekosysteemin kokoiseksi kasvaneet alustat pyrkivät kehittämään omia palveluitaan aiempaa vahvemmiksi.

Amerikkalainen Strava on ollut jo yli vuosikymmenen ajan eräänlainen liikuntasuoritusten "loppusijoituspaikka", johon etenkin juoksijat ja pyöräilijät ovat synkronoineet harjoittelujensa tiedot.

Stravan ehdoton etu on se, että vanha historiatieto pysyy samassa palvelussa, vaikka käyttäjä vaihtaisi urheilukelloa kokonaan toiseen merkkiin. Tämän on mahdollistanut se, että käytännössä kaikki kellot tukevat Stravaa. Monet kellot tukevat toki muitakin palveluita, mutta käytännössä mitään muuta palvelua kuin Stravaa eivät tue aivan kaikki.

Mutta Strava on loppupeleissä kuitenkin "vain" eräänlainen liikuntasuoritusten säilytyspaikka - ja toki myös samalla eräänlainen liikunnan harrastajien sosiaalinen media.

Nyt yhtiö on päättänyt laajentaa uusille alueille, tuomalla käyttäjilleen samalla myös jotain uutta varsinaiseen treenaamiseenkin.



Yhtiö on ostanut brittiläisen, varsin vauhdikkaasti kasvaneen Runnan.

Runna on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan räätälöityjä harjoitteluohjelmia juoksijoille laativa sovellus. Se on onnistunut keräämään itselleen käyttäjiä yksinkertaisesti sillä, että se tekee parempia ja selkeämpiä harjoitteluohjelmia kuin useimmat kellovalmistajien omat ratkaisut.

Runnan toiminta on hyvin suoraviivainen: siihen syötetään tiedot omasta tämän hetkisestä juoksuharrastuksesta. Sitten valitaan tavoite ja ajankohta, jolloin tavoitteeseen pitäisi päästä. Ja ennenkaikkea Runnalle voi kertoa sen, monenako päivänä viikossa on valmis harjoittelemaan.

Tuon tiedon pohjalta Runna sitten sylkäisee ulos valmiin suunnitelman. Suunnitelma elää sitten harjoittelun myötä automaattisesti, mukautuen siihen, miten välitavoitteet onnistutaan saavuttamaan.

Ostamalla Runnan, Strava astuu siis ensimmäistä kertaa osittain myös perinteisten kellovalmistajien varpaille, omistamalla työkalun, jonka tärkein on tyypillisesti osa kellovalmistajan omaa sovellusta.

Mitenkään valtavan iso tekijä Runna ei ole, sillä sillä on (Runnan oman ilmoituksen mukaan) noin 100 000 käyttäjää. Stravalla puolestaan on rekisteröityneitä käyttäjiä lähes 200 miljoonaa.

Mutta siirto on hyvin mielenkiintoinen, etenkin, kun Stravan ja Garminin välit ovat olleet hieman koetuksella viime vuosina.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Google Pixel 9 Pro XL – hinta laskenut -18%

Google Pixel 9 Pro XL
599 € DNA
726 € Hobby Hall
949 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 731 €

Google Pixel 9 – hinta laskenut -18%

Google Pixel 9
399 € DNA
589 € Elisa
764 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 489 €

Samsung Galaxy A17 (5G) – hinta laskenut -17%

Samsung Galaxy A17 (5G)
149 € Power
149 € Elisa
149 € Telia

Alin hinta viikko sitten: 179 €

Motorola Moto G77 – hinta laskenut -16%

Motorola Moto G77
269 € Gigantti
269 € Proshop
269 € Power

Alin hinta viikko sitten: 319 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.