Juoksumaailmassa tapahtuu: Strava osti vauhdilla suosiota kasvattaneen juoksusovelluksen

Amerikkalainen Strava on ollut jo yli vuosikymmenen ajan eräänlainen liikuntasuoritusten "loppusijoituspaikka", johon etenkin juoksijat ja pyöräilijät ovat synkronoineet harjoittelujensa tiedot.
Stravan ehdoton etu on se, että vanha historiatieto pysyy samassa palvelussa, vaikka käyttäjä vaihtaisi urheilukelloa kokonaan toiseen merkkiin. Tämän on mahdollistanut se, että käytännössä kaikki kellot tukevat Stravaa. Monet kellot tukevat toki muitakin palveluita, mutta käytännössä mitään muuta palvelua kuin Stravaa eivät tue aivan kaikki.
Mutta Strava on loppupeleissä kuitenkin "vain" eräänlainen liikuntasuoritusten säilytyspaikka - ja toki myös samalla eräänlainen liikunnan harrastajien sosiaalinen media.
Nyt yhtiö on päättänyt laajentaa uusille alueille, tuomalla käyttäjilleen samalla myös jotain uutta varsinaiseen treenaamiseenkin.
Yhtiö on ostanut brittiläisen, varsin vauhdikkaasti kasvaneen Runnan.
Runna on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan räätälöityjä harjoitteluohjelmia juoksijoille laativa sovellus. Se on onnistunut keräämään itselleen käyttäjiä yksinkertaisesti sillä, että se tekee parempia ja selkeämpiä harjoitteluohjelmia kuin useimmat kellovalmistajien omat ratkaisut.
Runnan toiminta on hyvin suoraviivainen: siihen syötetään tiedot omasta tämän hetkisestä juoksuharrastuksesta. Sitten valitaan tavoite ja ajankohta, jolloin tavoitteeseen pitäisi päästä. Ja ennenkaikkea Runnalle voi kertoa sen, monenako päivänä viikossa on valmis harjoittelemaan.
Tuon tiedon pohjalta Runna sitten sylkäisee ulos valmiin suunnitelman. Suunnitelma elää sitten harjoittelun myötä automaattisesti, mukautuen siihen, miten välitavoitteet onnistutaan saavuttamaan.
Ostamalla Runnan, Strava astuu siis ensimmäistä kertaa osittain myös perinteisten kellovalmistajien varpaille, omistamalla työkalun, jonka tärkein on tyypillisesti osa kellovalmistajan omaa sovellusta.
Mitenkään valtavan iso tekijä Runna ei ole, sillä sillä on (Runnan oman ilmoituksen mukaan) noin 100 000 käyttäjää. Stravalla puolestaan on rekisteröityneitä käyttäjiä lähes 200 miljoonaa.
Mutta siirto on hyvin mielenkiintoinen, etenkin, kun Stravan ja Garminin välit ovat olleet hieman koetuksella viime vuosina.
