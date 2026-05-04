Päivän diili: Garmin Fenix 7 Pro halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Petteri Pyyny

Garmin Fenix 7 Pro -urheilukello nyt edullisemmin kuin koskaan aiemmin
Näin toukokuun alussa tarjoustutkaamme osui tällä kertaa Garminin erinomainen urheilukello, Garmin Fenix 7 Pro.

Kello julkaistiin toki jo vuonna 2023 ja sen jälkeen Fenix-mallistoa on päivitetty kahdesti, mutta se ei mitenkään vähennä Fenix 7 Pron erinomaisuutta, varsinkaan suhteellisen edullisella hintalapulla.

Fenix 7 -mallisto julkaistiin siis toukokuussa 2023 ja tuolloin kellojen lähtöhinnat pyörivät noin 879 euron kieppeillä. Sen jälkeenkin malliston hinta pysyi noin 800 euron tasossa aina loppusyksyyn 2023 saakka.

Sen jälkeen, aina vuoden 2023 lopusta vuoden 2025 loppuun saakka Fenix 7 Pron hintalappu on suurimman osan aikaa pyörinyt noin 600 euron tienoilla. Toki hetkellisiä alennushintoja, yleensä noin 500 euron hinnalla, on nähty varsin säännöllisesti.

Mutta nyt kello lähtisi omaksi halvemmalla kuin koskaan aiemmin: 399 eurolla.

Kellostahan on tarjolla kolme eri fyysistä kokoa, jotka ovat muutoin keskenään identtisiä, mutta isoin malleista maksoi alunperinkin - ja maksaa nytkin - enemmän kuin keskikokoinen ja pienin versio. Eli huomaathan, että isoin malleista maksaa tarjouksessakin 469 euroa.

Alla tarjoukset:

Garmin Fenix 7 Pro (42 mm), 399 euroa
Garmin Fenix 7 Pro (47 mm), 399 euroa
Garmin Fenix 7X Pro (51 mm), 469 euroa
Annoimme kellolle aikoinaan arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä, moittien lähinnä sen hintaa ja hieman hidasta latautumista.

Mainittakoon, että kaikki Fenix 7 Pro -mallit käyttävät ns. MIP-näyttöteknologiaa, eli ne eivät ole kirkkaita, värikkäitä OLED-näytöllisiä malleja. Sen sijaan ne tarjoavat levottoman pitkää akkukestoa ja, kuten Fenixit aina, lähes kaiken mahdollisen kuviteltavissa olevan datan liikunnan tueksi.

Suosittelemme ennen ostopäätöstä lukaisemaan myös laajan arvostelumme ja kenties siinä kaveriksi myös seuraajamallin, Fenix 8:n arvostelun, jotta teet mahdollisen ostopäätöksen mahdollisimman hyvin eväin.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


