Google hyökkää suomalaisen Polarinkin kimppuun uudella aktiivisuusrannekkeella, jotka ovat valtava trendi maailmalla

Huomaamattomat, täysin ilman näyttöä toimivat aktiivisuusrannekkeet ovat nousseet valtavan suosituiksi, etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa. Trendin etulinjassa on ollut amerikkalainen Whoop, jonka tuotteilla on oma, kulttia muistuttava fanikuntansa, mutta myös suomalainen Polar esitteli oman vastaavan rannekkeensa viime syksynä.
Nyt mainosjätti Google haluaa oman siivunsa tuosta markkinasta itselleen ja yhtiö julkaisi uuden, näytöttömän Fitbit Air -aktiivisuusrannekkeen. Kuten esikuvansakin, Fitbit Air keskittyy terveys- ja hyvinvointidatan keräämiseen mahdollisimman huomaamattomasti, ilman näytön tuomia ilmoituksia ja visuaalista hälyä. Laite tunnistaa siis itsestään liikuntasuoritukset ja kaiken muunkin seuraamisen arvoisen, eli juoksulenkkejä tai pyöräilyjä ei aloiteta eikä lopeteta, vaan laite päättelee sisäänrakennetuilla antureillaan kaiken itse.
Samalla Google heittää roskiin perinteisen Fitbit-sovelluksen ja korvaa sen uudella Google Health -kännykkäsovelluksella, johon myös Fitbit Air yhdistyy.
Fitbit Air painaa rannekkeen kanssa 12 grammaa (ilman ranneketta laite painaa vain 5,2 grammaa) ja sille luvataan vesitiiviys 50 metrin syvyyteen saakka. Akun luvataan kestävän viikon verran siten, että se seuraa jatkuvasti käyttäjänsä terveyttä, unta ja liikuntaa.
Fitbit Airissa on mm. ympärivuorokautinen sykemittaus, sydämen rytmin seuranta eteisvärinän seuranta, veren happisaturaation (SpO2) mittaus, leposykkeen ja sykevälivaihtelun seuranta sekä unen vaiheiden ja keston analysointi. Laite tunnistaa yleisiä liikuntasuorituksia automaattisesti, mutta harjoituksia voi halutessaan käynnistää manuaalisesti puhelimen Google Health -sovelluksesta.
Googlen mukaan Fitbit Air on suunnattu käyttäjille, jotka pitävät nykyisiä puettavia laitteita liian suurina, monimutkaisina tai kalliina. Yhtiö kuvaa uutuuden olevan yksinkertainen, edullinen ja riittävän mukava pidettäväksi ranteessa ympäri vuorokauden. Fitbit Airin algoritmit tarkentuvat Googlen mukaan sitä mukaa, mitä pidempään ranneketta käyttää, eli se oppii kantajansa liikuntaharrastuksia ja liikkumistapoja.
Fitbit Air kytkeytyy tiiviisti Googlen uuteen, tekoälypohjaiseen Google Health Coach -palveluun, joka on osa maksullista Google Health Premium -tilausta. Health Coach hyödyntää yhtiön Gemini-tekoälyä tarjotakseen käyttäjälle personoituja harjoitus- ja hyvinvointisuosituksia, univalmennusta sekä apua erilaisten terveys- ja liikuntatavoitteiden asettamisessa.
Fitbit Air on ennakkotilattavissa Googlen omasta verkkokaupasta heti. Suomessa rannekkeen hinta on 99,99 euroa ja laitteen mukana saa kolmen kuukauden mittainen Google Health Premium -kokeilujakson. Laite saapuu kauppojen hyllyille 26. toukokuuta.
