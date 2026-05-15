Honor tuo erikoisella kameraratkaisulla varustetun Robot Phonen saataville syksyllä

Kamera kääntyy sen tavalliselta takakameran paikalta pystyy laitteen päälle, jolloin hyödynnetään tekokkaampaa vakautusta. Kamera kykenee esimerkiksi tekoälyn avulla seuraamaan ympärillä olevia tapahtumia tehokkaammin.
Nyt yhtiö vahvisti, että puhelin julkaistaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, tiedotteen mukaan syksyllä. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä mainittu, tai hintaa.
Samalla Honor aloittaa strategisen teknisen yhteistyön elokuvakameroiden valmistajan ARRIn kanssa. Yhteistyön myötä ARRIn kuvatieteen (Image Science) ydinelementtejä integroidaan ensimmäistä kertaa kuluttajatuotteeseen.
