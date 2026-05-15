Janne Yli-Korhonen

Honor tuo erikoisella kameraratkaisulla varustetun Robot Phonen saataville syksyllä
Honor esitteli erikoista Robot Phone -puhelinta ensimmäisen kerran viime vuoden loppupuolella. Erikoisen laitteesta tekee sen kameraratkaisu.

Kamera kääntyy sen tavalliselta takakameran paikalta pystyy laitteen päälle, jolloin hyödynnetään tekokkaampaa vakautusta. Kamera kykenee esimerkiksi tekoälyn avulla seuraamaan ympärillä olevia tapahtumia tehokkaammin.

Nyt yhtiö vahvisti, että puhelin julkaistaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, tiedotteen mukaan syksyllä. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä mainittu, tai hintaa.



Samalla Honor aloittaa strategisen teknisen yhteistyön elokuvakameroiden valmistajan ARRIn kanssa. Yhteistyön myötä ARRIn kuvatieteen (Image Science) ydinelementtejä integroidaan ensimmäistä kertaa kuluttajatuotteeseen.



