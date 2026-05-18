Suomeen saadaan vaaratiedotteiden tekstiviestit jo tämän vuoden lopulla

Petteri Pyyny

Kerroimme hiljattain syyt siihen, miksi Suomessa käytetään 112 Suomi -sovellusta, eikä Cell broadcast -pohjaisia tekstivietsejä vaaratiedotteiden lähettämiseen.

Samaisessa artikkelissa kerroimme myös, miten sisäministeriö linjasi jo huhtikuussa 2026, että Cell broadcast -tekniikka ollaan kuitenkin tuomassa Suomeen vuoden 2027 aikana. Suunnanmuutos on selkeä sanaton myöntäminen sille, että sovellukseen pohjautuva vaaratiedotteiden jakelu ei yksinkertaisesti toiminut tarpeeksi kattavasti.

Viime aikojen droonihavaintojen lisääntyessä on nyt näitä aikatauluja aikaistettu entisestäänkin.

Yle kertoo artikkelissaan, että Cell broadcast -tekniikka otettaneen Suomessa käyttöön jo tämän vuoden loppuun mennessä.

Toteutusta kehittävät sisäministeriön kanssa yhdessä Elisa, Telia, DNA sekä Ahvenanmaalla toimiva Ålcom.



Mikä on Cell broadcast?

Cell broadcast on standardoitu ryhmäviesti, joka toimii nimensä mukaisesti broadcast-periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä ei lähetetä yksittäisille vastaanottajille tekstiviestejä, vaan tukiasema lähettää kaikille kännyköille saman viestin, yhdellä rysäyksellä.

Tällainen yksi ryhmäviesti ei kuluta matkapuhelinverkon kapasiteettia käytännössä juuri lainkaan. Vastaavasti joissain Euroopan maissa käytössä oleva sijaintiin pohjautuva tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä (LB-SMS) voi helposti tukkia koko matkapuhelinverkon.

LB-SMS:ssä viestit lähetetään yksittäisinä tekstiviesteinä ja etenkin ruuhkaisilla alueilla viestit voivat tukkia verkon kapasiteetin ja aiheuttaa jopa tuntien viiveen viestien vastaanotossa. Cell broadcast -tekniikassa taas viestit menevät perille välittömästi, eivätkä ne kuormita verkkoa.

Lisäksi Cell broadcast ei käytä minkäänlaisia listoja eikä siihen tarvitse liittyä mitenkään, vaan viesti lähetetään yksinkertaisesti kaikille tiettyyn tukiasemaan kytkeytyneille kännyköille - eikä niiden vastaanotosta voi edes kieltäytyä. Ne myös ohittavat puhelimen äänettömän tilan.


