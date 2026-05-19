Päivän diili: Samsung Galaxy Watch Ultra LTE -älykello halvemmalla kuin kertaakaan

Petteri Pyyny

Samsungin urheilijoille tarkoitettu oikea älykello, Watch Ultra, nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin
Älykellojen ja urheilukellojen yksi ehdottomasti merkittävimmistä eroista on jo vuosien ajan ollut akkukestossa. Siinä missä ns. oikeat älykellot tarjoavat sovelluskaupan ja kaikkea muuta vinkeää, niiden akkukesto on ollut yleensä vain murto-osan siitä, mitä urheilukellot, kuten Garminin tai vaikkapa Polarin kellot, tarjoavat.

Älykellovalmistajat ovat kuitenkin pyrkineet viime vuosina parantelemaan kellojensa akkukestoa ja samalla myös tunkemaan vahvemmin urheilukellojen tontille.

Yksi tällaisista kelloista nähtiin, kun Samsung julkaisi vuonna 2024 oman näkemyksensä siitä, miten älykellosta saadaan taiottua urheilukellojen kanssa kisaava kapistus.

Arvostelussammekin käynyt Samsung Galaxy Watch Ultra olikin varsin onnistunut kokonaisuus ja sai meiltä arvosanakseen neljä tähteä viidestä.

Kellon LTE-versio, eli omalla mobiilinettiyhteydellä varustettu versio, maksoi julkaisuhetkellään tukevat 629 euroa. Sen jälkeen kellon hinta lähti laskuun, mutta hinta asettui lopulta noin 350 ja 400 euron kieppeille. Nyt kelloa saisi kuitenkin tarjouksesta 299,99 eurolla.

Tarjous alla:

Samsung Galaxy Ultra (LTE, 47mm), 299,99 euroa
Kannattaa huomata, että kyseinen kello on vuoden 2024 malli. Sen jälkeen kellosta on julkaistu vuoden 2025 versio, jonka hinta pyörii edelleen noin 400 euron hintaluokassa. Ja kuten aina, suosittelemme lukaisemaan ajatuksella myös arvostelumme ennen ostohousujen nykäisemistä jalkaan.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


