Arvostelussa Samsungin paras älykello Galaxy Watch Ultra - haastaa Garminin ja Applen huippukelloja

Samsung Galaxy Watch Ultra arvostelu: kestävyyttä, suorituskykyä ja älyä

Samsung lähti vuoden 2024 Galaxy Watch -kellomalliston kohdalla haastamaan paremmin Garminin ja vastaavien valmistajien kestävät urheilukellot. Kello kantaa nimeä Samsung Galaxy Watch Ultra. Nimi ei siis ole Galaxy Watch7 Ultra, vaikka se yhdessä Galaxy Watch7 -kellojen kanssa julkaistiin, ja itse Samsungillekin nimeäminen on tuottanut hankaluuksia Samsungin Suomen sivuilla, jossa edelleen pariin otteeseen kellon mainitaan olevan Galaxy Watch7 Ultra. Galaxy Watch7 Ultra olisi ehkäpä ollut järkevämpi nimitys, sillä tekniikaltaan Galaxy Watch Ultra ja Galaxy Watch7 -kellot ovat hyvin samanlaisia. Ultra-mallia kuitenkin eroaa muista neliömaisella muotoilullaan, kestävämmällä rakenteellaan ja ylimääräisellä painikkeella. Pidin Galaxy Watch Ultraa ranteessani useamman viikon ajan ja tässä ovat omat mietteeni kellosta. Samsung Galaxy Watch Ultran tekniset tiedot Näyttö:

1,5 tuumaa, 480 x 480, Super AMOLED, 3000 nitiä

Paino:

60 grammaa

Rakenne:

Titaani (grade 4); safiirikristalli (näyttö);

10ATM, IP68, MIL-STD-810H

10ATM, IP68, MIL-STD-810H Ulkomitat:

47mm: 47,1 x 47,4 x 12,1mm

Ranneke:

Samsungin oma liitin

Anturit ja toiminnot:

Samsung BioActive Sensor (optinen biosignaalianturi + sähköinen sydänsignaali + biosähköinen impedanssianalyysi);

lämpötila-anturi; kiihtyvyysanturi;

barometri; gyroskooppianturi;

geomagneettinen anturi; valoanturi

lämpötila-anturi; kiihtyvyysanturi; barometri; gyroskooppianturi; geomagneettinen anturi; valoanturi Akku:

590 mAh, WPC-pohjainen langaton lataus

Yhteydet:

LTE; Bluetooth 5.3;

Wi-Fi 2.4+5GHz; NFC;

GPS (L1+L5) / Glonass / Beidou / Galileo

Wi-Fi 2.4+5GHz; NFC; GPS (L1+L5) / Glonass / Beidou / Galileo Käyttöjärjestelmä:

Wear OS 5 + One UI 6 Watch

Muuta:

Kaiutin, mikrofoni, kolme painiketta, hätäsireeni

Hinta:

Arvosteluhetkellä 699 euroa, tarkista päivän hinta täältä Samsungin kestävin kello Kova urheilu vaatii kestävää kelloa - ja sellainen Galaxy Watch Ultra on. Muotoilultaan kello on neliömäinen, mutta itse näyttö on keskellä muiden Samsungin kellojen tapaisesti pyöreä. Näyttö on selkeä ja kirkas jopa 3000 nitin kirkkaudella eli ulkokäytössä ei ole ongelmia näytön näkemisen suhteen. Näyttö on myös kookas ja esimerkiksi WhatsApp-viestien lukeminen siitä onnistuu mainiosti. Muotoilu on muutettu kestävyyden takia, ja Samsungin mukaan kello kestää jopa 55°C lämpöä, 9 000 metrin korkeuden ja 10 ATM vedenpaineen. Ultraa voi käyttää myös meressä.

Kellossa käytetään Grade 4 -titaania, jota käytetään muun muassa lentoteollisuudessa suuren kestävyyden takia. Samsung käyttää titaania myös Galaxy Watch5 Prossa, mutta tässä mallissa se on Grade 2 -laatua. Näytön päällä on muistakin Samsungin kelloista tuttu safiirikristallilasi, mutta Classic-mallista tuttua pyöriteltävää kehystä ei ole. Kyseinen kehys on omasta mielestä siisti lisäys Galaxy Watch6 Classic -mallissa ja olisi ollut hienoa nähdä se myös Ultra-mallissa helpottamassa navigointia ja kellon operointia. Kello on saanut pölyn- ja vedenkestävyydelle IP68-luokituksen ja kestää myös 10 ATM vedenpaineen. Samsungin muille kelloille on annettu 5 ATM -luokitus. Ultran kohdalla rannekkeen kiinnitysjärjestelmää on rukattu ja se ei ole enää standardia sorttia. Tämä tarkoittaa, että vaihtorannekkeita kelloon ei kovin monipuolisesti saa. Vakiona mukana tulee Marine Band -ranneke, joka tyhjenee helposti vedestä. Vaihtoehtona löytyvät lisäksi Trail Band ja PeakForm Band muutamissa eri väreissä, ja ne maksavat 80 euroa.

Aiempaa nopeampi 3 nanometrin Exynos W1000 -piiri on Watch Ultran sekä Watch7-kellojen sydämenä. Laitteista löytyy myös 2 gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua tallennustilaa. Uudet kellot toimivat selvästi jouhevammin kuin esimerkiksi Watch6 -sarjan kellot, joissa on vanhempi piiri. Jokainen pyyhkäisy ja jokainen napin painallus on selvästi sujuvampaa, vaikka ihan täydellisen sujuvaa käyttö ei edelleenkään ole, mutta itse olen tähän kuitenkin tyytyväinen. Uuden piirin lisäksi tietenkin käyttöjärjestelmä vaikuttaa. Pohjana toimii uusi, tämän vuoden Wear OS 5 -versio, jonka päällä pyörii Samsungin oma One UI Watch 6.0 -versio. Todennäköisesti kello tulee saamaan päivityksiä useamman vuoden ajan. Uusi versio ei suuremmin ulkoista muutosta tuo, mutta esimerkiksi ylhäältä alas vedettävä pikavalikko on siistimpi ja sen animaatiot miellyttävämmät. Googlen mukaan Wear OS 5 parantaa tietyissä, kuten urheilusuorituksia seuratessa, akunkestoa, uudistaa kellotauluja ja tukee esimerkiksi juoksun osalta edistyneempiä juoksumittareita. Wear OS on täysiverinen älykellojen käyttöjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kellolla voi muun muassa tehdä lähimaksuja Google Walletin kautta, käyttää Maps-karttaa ja vaikka selata nettiä selaimen avulla. Samsungin osalta kellossa on myös lähimaksamiseen Samsung Wallet, joka avautuu, kun Takaisin-painiketta pitää hetken pohjassa. Toimintoa ei voi muuttaa.

Uutena toimintona käyttöliittymään on tuotu kaksoisnipistys, joka on enemmän tai vähemmän tuttua Applen puolelta. Nipistämällä kahdesti etusormella ja peukalolla voi muun muassa vastata puheluihin, hylätä hälytyksen, hallita musiikkia ja ottaa valokuvan puhelimen kameralla. Yllättävän hyvin nipistäminen toimiikin. Esimerkiksi ajastin on nopea lopettaa tällä tavalla. Kerran tosin nipistämällä ajastin jäi taustalle hälyttämään, ja jouduin käynnistämään koko kellon uudelleen, sillä muuten en saanu värinää loppumaan. Kellon ja käyttöjärjestelmän ehdottomasti ärsyttävin piirre on epämääräiset lukitukset. Kello ikään kuin unohtaa, että pidän sitä ranteessa ja pyytää asettamaan näytön lukituksen uudelleen. Tämä tapahtuu yleensä kaksi tai kolme kertaa päivän aikana. Uutta anturia, yksi uusi painike Piirin lisäksi Watch Ultra on saanut muutakin uudistusta. Pohjassa on uusi anturi ja kyljessä kolme painiketta tutun kahden sijaan. Pohjassa on edelleen Samsung BioActive -sensori, joka on tuttu aiemmista Samsungin kelloista, mutta anturi on nyt toista sukupolvea. Tämä Samsungin mukaan tarjoaa tarkempaa mittausta. Itse en ole mitään ongelmaa huomannut tarkkuuden osalta aiempien Samsung-kellojen kohdalla, joissa on ensimmäisen sukupolven BioActive-anturi. Uusi sensori kuitenkin mahdollistaa kehittyneiden glykaation lopputuotteiden (AGE:t) mittaamisen suoraan ranteesta. Mittaus tapahtuu nukkumisen aikana. AGE:t, joihin ruokavalio ja elämäntapa vaikuttavat voimakkaasti, heijastavat yleistä biologista ikääntymisprosessia ja antavat viitteitä metabolisesta hyvinvoinnista, Samsung kertoo. AGEs-indeksi annetaan asteikolla pieni - suuri. Ilmeisesti pienempi on parempi ja sitä kuvastaa myös vihreä väri. Samsung Health -sovellus antaa AGEs-indeksistä runsaasti tietoa ja myös vinkkejä sen parantamiseen. Sensorilla ja painikkeilla pystyy edelleen tekemään biosähköisen impedanssianalyysin eli kehon koostumuksen mittauksen, joka kertoo muun muassa rasvan määrän. Watch Ultran, Watch7:n ja Watch6 Classicin mittausten välillä eroja ei syntynyt, vaan jokainen Samsungin kello näytti samoja lukemia kehostani. Ultra-kellon kylkeen on ahdettu kolmas painike kahden aiemman painikkeen lisäksi. Muutos koskee vain Ultra-mallia, sillä tavallisessa Galaxy Watch 7:ssa on edelleen kaksi.

No mitä uusi, kolmas painike tekee? Hyvin vähän. Kyseessä on pikapainikkeesta, johon voi asettaa vain muutamia toimintoja. Se voi käynnistää harjoituksen, avata sekuntikellon, taskulampun tai vesilukituksen. Vaihtoehtona on avaaminen yhdellä tai kahdella painalluksella, mutta samanaikaisesti näitä ei voi käyttää eli nappiin ei voi yhdistää kahta eri toimintoa ei painalluksille. Muutaman sekunnin painalluksella pikapainike alkaa toistamaan hätäsireeniä, joka on melko äänekäs. Mutta haluaisin nähdä painikkeelle enemmänkin käyttömahdollisuuksia. Käynnistyksen lisäksi esimerkiksi treenissä painikkeella voi treenin laittaa tauolle ja taas jatkaa, ja pitkällä painalluksella treenin saa päätettyä. Oletuksena painike siis avaa treenit, mutta jos toiminnoksi vaihtaa vaikkapa taskulampun avaamisen, painikkeella ei enää voi laittaa treeniä tauolle tai päättää sitä. Kätevää myös olisi, jos painikkeella voisi vaikka treenin aikana selata eri näkymiä, johon nyt tulee käyttää kosketusnäyttöä. Kolmen painikkeen järjestelmä olisi mahdollisesti hyvä myös itse kellon navigointiin. Vahvasti urheiluun suunnattua kelloa olisi selvästi helpompi operoida painikkeilla, jos vaikka kello tai kädet ovat märät. Kosketusnäyttö alkaa helposti temppuilemaan märkänä, eikä kosketusherkkyyttä parantava toiminto tuota juurikaan auta. Liikkumisen seuranta Galaxy Watch Ultra seuraa kaikkia tuttuja lajeja, kuten juoksua, kävelyä, uintia ja niin edelleen. Itse seurasin kellolla enimmäkseen kävelyä, juoksua ja salitreeniä. Kävelyssä tiedot ovat tietenkin tarkkoja ja olen samanlaisia samoja tuloksia sykkeen, nopeuden ja askelten määrästä muillakin kelloilla. Treeniä aloittaessa tapahtuva sijainnin paikannus tapahtuu nopeasti, mutta huolimatta siitä, että kellossa on nyt käytössä kaksitaajuinen GPS (L1 ja L5), näyttää kello tekevän välillä pientä ylimääräistä käppyrää kartalle suoralla tiellä. Tavallisen kävelyn osalta tykkään, että kello oikeasti mittaa liikuntasuorituksen automaattisesti, eikä vaadi joidenkin muiden kellojen tapaan erillistä vahvistus seurannan aloittamiseen. Juoksun osalta ei ole muutosta tapahtunut aiempaan verratessa. Syke jaetaan viiteen eri sykealueeseen ja edistykselliset juoksumittarit kertovat juoksusta tarkempaa dataa ja antaa vinkkejä niiden parantamiseen. Juoksemiseen löytyy juoksuvalmentaja, jossa tavoitteeksi voi valita vaikkapa rasvan polttamisen ja juostessa kello ilmoittaa, jos vauhtia on hyvä hidastaa tai kasvattaa. Urheilutilojen osalta käytin myös tilaa koripallon seuraamiseen, mutta tämä tila mittaa sykettä ja kaloreita. Esimerkiksi mitään pallon pomputtelua tai heittoja se ei osaa seurata. Vastaavia tiloja löytyy muihinkin urheilulajeja, mutta nekin mittailevat lähinnä vain sykettä. Olen vuosien tauon jälkeen jälleen käynyt kuntosalilla hikoilemassa. Salitreeniin löytyy joitakin tiloja, kuten käsivarren kääntö, jalkaprässi, penkki ja talja. Esimerkiksi kääntöjä kello osaa seurata kohtuullisen hyvin automaattisesti, mutta tietenkään jalkaprässissä niitä ei seurata automaattisesti. Tietoihin voi lisätä manuaalisesti toistojen määrät ja merkitä kilot, joilla sarjan on tehnyt. Kello mahdollistaa esimerkiksi salia varten harjoitusrutiinin luomisen eli siihen voi lisätä vaikka käännöt ja jalkaprässin taukoineen. Tietenkään kaikkiin liikkeisiin ei omaa seurantaa löydy, joten tällöin on tyytyminen pelkkään kuntoilulaitteet-liikkeeseen. Uutta kellossa on monilaji-laatta, jolla voi luoda helpon tavan esimerkiksi triathlonin seuraamiseen. Toki tässä kohden on vaikea sanoa, kestääkö kello yhdellä latauksella oikeasti koko triathlonin seuraamisen. AGEs-indeksin lisäksi uutta seurantaa tarjotaan Energiapisteet-toiminnolla. Samsungin mukaan energiapisteet ovat fyysisen ja henkisen valmiuden päivittäinen mittaustulos. Se määritetään tekoälyn avulla unen, aktiviteetin ja sykkeen perusteella. Tulos annetaan aamulla numerona nollan ja sadan väliltä. Suurempi lukema on parempi, ja numeron yhteydessä annetaan myös suosituksia. Ehdotuksena voi olla esimerkiksi harjoittelun lisääminen tai vähentäminen. Energiapisteet muistuttavat esimerkiksi Garminin Body Batteryä, mutta Samsungin Energiapisteet eivät laske päivän mittaan, vaan lukema pysyy koko ajan samana. Päivän aikana lukeman muuttuminen voisi olla kätevämpi, sillä nyt en tiedä teenkö tuolla lukemalla varsinaisesti mitään. En edes muista sitä joka aamu tarkastaa.

Plussana voidaan mainita Samsung Health-sovellus, joka kerää kaikki tiedot kätevästi yhteen, ja se on myös ilmainen. Samsung Health tukee Androidin Health Connectia, jolla voi hallita ja jakaa kuntoilu- ja terveyssovellusten yhteyksiä ja dataa yhdellä sovelluksella. Jos käytössä on esimerkiksi Withingsin älyvaaka, sen tiedot pitäisi pystyä jakamaan Health Connectin avulla Samsung Healthiin ja toisinpäin. Maininnan arvoista on myös se, että erillisenä sovelluksena käytetään myös Health Monitoria, mutta tämä toimii vain Samsungin puhelimilla. Tämän avulla kellolla saa mitattua verenpaineen ja EKG:n eli muilla Android-laitteilla ei saa käyttöönsä kaikkia toimintoja.

Akkukesto älykelloksi jopa hyvä Isokokoiseen kelloon on mahdutettu varsin suuri akku, 590 mAh, uusi virtapihimpi piiri ja paremmin virtaa säästävä käyttöjärjestelmä. Näillä eväillä aluksi näytti silti, että akunkesto ei kovin hyvä olisi, mutta Galaxy Watch Ultra yllättääkin varsin positiivisesti. "Oikean" urheilukellon lukemiin ei edelleenkään ylletä, mutta kunnollisten älykellojen maailmassa käyttöikä vakuuttaa varsin hyvin. Samsung lupaa kestoksi jopa 100 tuntia virransäästötilalla ja jopa 48 tuntia harjoittelun virransäästötilassa eli pitkässä treenissä virransäästössä akun pitäisi kestää hyvin. Näitä en kuitenkaan itse lähtenyt testaamaan. Itsellä pääsääntöisesti kellossa oli päiväsaikaan aina päällä oleva näyttö (Always On Display) käytössä, kun öisin se oli poissa käytöstä noin 8 tuntia ja päivän aikana yleensä liikuin noin parin tunnin ajan, josta tunti käytettiin paikannusta. Kellossa myös wifi oli käytössä. Tällaisella käytöllä akunkestoksi muodostui parhaimmillaan noin 38 tuntia ja virtaa jäi vielä 15 prosenttia. Kun pidin aina päällä olevan näytön pois käytöstä, akunkesto ylsi parhaimmillaan 44 tuntiin muuten vastaavalla käytöllä, ja varaa jäi vielä 15 prosenttia. Pakkauksen mukana toimitetaan USB-C -liitännällä varustettu latausalusta, mutta kellon voi myös suoraan asettaa langattomalle latausalustalle. Tai ei ihan suoraan, sillä rannekkeiden takia kello ei mene tasaiseksi, joten rannekkeet tulee irrottaa kellosta. Tässä on pitkälti samaa vikaa kuin Galaxy Watch5 Pron kohdalla. Rannekkeet on onneksi helppo ja nopea irrottaa kellosta yhtä painiketta painamalla, mutta käytännössä helpoin tapa ladata kello on käyttää alustaa, joten pidemmille matkoille se on hyvä muistaa ottaa mukaan. Lataus muuten tuntuu olevan hidasta. Langattomalla latausalustalla lähes tyhjästä täyteen lataukseen menee yli 3 tuntia ja mukana tulevalla latausalustalla noin 1h 45 minuuttia. Lisäksi huomiona se, että kello ei enää tue langatonta virranjakoa Samsungin puhelimista. Yhteenveto

Galaxy Watch Ultra on Samsungin ensimmäinen näkemys kestävästä kellosta, joka pyrkii olemaan selkeämpi vaihtoehto enemmän rankempaa urheilua ja liikkumista tekeville, ja joka samalla tarjoaa kattavat älykkäät ominaisuudet. Tietyiltä osin tämä onnistuukin. Kello on jämäkkä, kestävä ja esimerkiksi virtaa riittää pidemmäksi aikaa - ainakin tällaiselle perusliikkujalle. Mutta tietyiltä osin asiat voisivat olla paremminkin. Etenkin kellon kolmas painike on itselle tällä hetkellä pettymys sen rajoitetun käytön vuoksi ja laitteen hallinta nojaakin vahvasti kosketusnäytön hipelöitiin. Esimerkiksi pidemmän juoksun aikana olisi kätevää selata tietoja painikkeen avulla kuin kosketusnäytöllä, ja märkänä näytön käyttö on muutenkin vähän sinnepäin -kokemus. Suositushinta on 699 euroa, mutta toki kelloa on heti alusta alkaen saanut joidenkin jälleenmyyjien kautta satasen alennuksella. Mielestäni hinta ei ole paha, jos kestävämmästä rakenteesta on hyötyä ja kellon tulee kestää pidempään akun osalta. Vaihtoehdot Mutta tavalliselle liikkujalle, joka haluaa kellon myös näyttävän hillitymmältä, tavallinen Galaxy Watch7 tai OnePlus Watch 2 on parempi ja halvempi vaihtoehto. Jos älykellon toiminnot eivät ole se tärkein juttu, pitkä akunkesto on tärkeä ja liikkumista tulee tehtyä enemmän, kannattaa harkitaan ottaa Garminin valikoima. Garminin kelloista löytyy useita arvosteluja Puhelinvertailun sivuilta. Näistä kannattaa harkita etenkin Garmin Venu 3 ja Garmin Epix Pro (gen 2) -malleja. Molemmissa on esimerkiksi tyylikäs AMOLED-näyttö. Venu 3 muistuttaa enemmän tavallista älykelloa, kun Epix Pro (gen 2) on selvästi enemmän urheilukellon näköinen. Plussat Suuri näyttö Suorituskyky mainio

Seuranta yleisesti tarkkaa

Kattavat ominaisuudet

Kehittynyt ohjelmisto

Akkukesto älykelloksi hyvä Miinusta Kolmas painike voisi olla hyödyllisempi

Langaton lataus ei onnistu rannekkeiden ollessa kiinni

Rannekkeen kiinnitys ei ole standardi, rannekkeiden valikoima suppea

Hitaampi lataus

Pienet ärsyttävät piirteet käyttöjärjestelmässä