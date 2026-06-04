Google yllätti: Antaa kaikkien valmistaa rannehihnoja Fitbit Airille, julkaisi CAD-kuvat, kannustaa 3D-printtaamaan

Satasen maksava Fitbit Air on siis näytötön ja napiton, vain 12 grammaa painava kapistus, joka mittaa aktiivisuutta, unta ja terveyttä taustalla, automaattisesti. Eli tavallaan kuin Oura, mutta halvempi ja ranteessa pidettävä.
Kapistus kävi meidänkin pitkässä testilainassa ja arvostelussamme kehuimme Fitbit Airin käytön helppoutta.
Fitbit Air onkin myyty monista kaupoista loppuun ja esimerkiksi Googlen oma verkkokauppa lupailee toimituksia joillekin väreistä vasta kesäkuun lopulle.
Yhtiö on selkeästi päättänyt panostaa tuotteen suosioon kaikilla mahdollisilla tavoilla ja päinvastoin kuin monet muut laitevalmistajat, Google että ulkopuoliset tahot kehittäisivät Fitbit Airille mahdollisimman paljon erilaisia oheistuotteita ja rannehihnoja.
Fitbit Air hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat pÃ¤ivitetty 4.6.2026
Google julkaisi tarkat ohjeet siihen, miten Fitbit Airille voi suunnitella, valmistaa ja vaikkapa 3D-tulostaa omia rannehihnoja. Julkaisun yhteydessä on jaettu tarkat CAD-kuvat, ohjeita suunnittelun avuksi ja neuvoja yleisimpien virheiden välttämiseksi.
Google ei myöskään peri mitään yhtiöiltä, jotka haluavat valmistaa Fitbit Airille tarkoitettuja lisävarusteita ja myydä niitä.
Jotkut ovat jo netissä innostuneet virittämään Fitbit Airin pienen, vain 5 grammaa painavan anturin myös perinteisten rannekellojen hihnan sisäpuolelle - joten luovuus todennäköisesti tulee kukkimaan vahvasti Fitbit Airin lisävarusteiden osalta.
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