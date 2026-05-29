Arvostelussa tämän hetken hypetetyin kapistus, Ourankin haastava Googlen uusi näytötön aktiivisuusranneke, Fitbit Air

Miltä Fitbit Air sitten tuntui - ja olisiko se vaihtoehto Whoopille, Ouralle tai jopa täysveriselle urheilukellolle?

Saimme Fitbit Airin testiimme jo paria viikkoa ennen rannekkeen myyntiin tuloa ja pistimme sen testiin aivan samalla tavalla kuin kaikki testaamamme urheilukellotkin, eli se pistettiin ranteeseen ja sitä pidettiin ympäri vuorokauden, kaiken kaikkiaan lähes kolmen viikon ajan.

Fitbit Air on vain 12 grammaa painava pikkuruinen, ohut, 99 euroa maksava ranneke, joka tekee paperilla pitkälti samat asiat kuin Whooppikin, eli tunnistaa automaattisesti kantajansa nukkumiset, liikunnat, stressitasot, askeleet ja... oikeastaan kaiken muunkin mitä odotamme urheilukellon tai laadukkaan aktiivisuusrannekkeen tekevän. Ja kuten Whooppikin, myös Fitbit Air on täysin ilman näyttöä tai fyysisiä nappeja.

Ja tietysti (entinen) suomalainen firma, Oura on sekin tavallaan vahvasti samalla markkinalla kuin Whoop, kun Ouran älysormukset ovat nekin nykyisin kantajansa terveyttä, liikuntaa ja unta automaattisesti seuraavia laitteita.

Ja totta kai, koska konsepti on todistettu niin toimivaksi, on sille syntynyt myös kasvava määrä kilpailijoita: suomalainen Polar on tuonut myyntiin jo kaksi Whoopin kanssa suoraan kilpailevaa Loop -rannekettaan ja erityisen suosituksi vaihtoehdoksi on noussut kiinalaisen Amazfitin vastaavat rannekkeet.

Whoopin ideana on siis ollut se, että laitteessa ei ole lainkaan näyttöä, eikä lainkaan nappeja. Se on yksinkertaisesti ranneke, joka kerää kaiken tiedon kantajastaan automaattisesti ja käyttää koneoppimista sekä tekoälyä pureskelemaan datan esitettävään muotoon puhelimen sovelluksessa. Eli se tunnistaa itsestään eri liikuntamuodot, milloin ne alkoivat, milloin ne päättyivät, jne.

Viittaan tällä siihen, miten maailmalla vaivihkaa kohutuimmaksi ja kehutuimmaksi tavaksi seurata omaa terveyttä ja omaa liikuntaa on noussut amerikkalaisen Whoopin hämmentävältä vaikuttava aktiivisuusranneke.

Rakenteeltaan Fitbit Air on äärimmäisen yksinkertainen. Testissämme ollut kankainen (tekstiilin ja polyuretaanin sekoitus, tarkalleen ottaen) ranneke on tarranauhalla säädettävissä sopivan mittaiseksi. Ranneketta voi säätää 13 senttimetristä 21 senttimetriin. Tarjolla on myös silikonisia rannekkeita ja jatkossa erilaisia rannekkeita ilmestynee kauppoihin kolmansilta osapuolilta läjäpäin.

Siroutensa ansiosta Fitbit Air toimii erittäin hyvin myös kapeaan ranteeseen, vaikkakin mielestäni anturiyksikön muotoilu olisi voinut olla hieman kaareutuva, jolloin se olisi asettunut kapeaan ranteeseen vieläkin paremmin.

Koko Fitbit Air painaa rannekkeen kanssa ainoastaan 12 grammaa ja varsinainen anturit sisältävä yksikkö painaa ainoastaan grammaa. Kokonaisuus on myös äärimmäisen kapea, vain 17 mm leveimmältäkin kohdalta.

Fitbit Airin luvataan olevan vedenkestävä 50 metrin syvyyteen saakka ja sillä voi käydä myös halutessaan uimassa ja suihkussa. Testissämme ollut kankainen rannehihna kuivui myös kädessä yllättävän nopeasti, eikä se kerännyt myöskään hikeä - ainakaan haisemaan asti - muutaman viikon testijaksomme aikana.

Airin anturiyksikkö eli "kivi" ei ole kuitenkaan aivan maagisen ohut, vaan paksuutta sillä on 8,3 mm rannekkeen kanssa. Se ei kuitenkaan käytännössä tuntunut millään tavalla paksulta, vaan asettui ranteeseen kevyen painonsa ansiosti lähes huomaamattomasti.

Fitbit Air käyttää älypuhelinsovelluksenaan uutta Google Health -sovellusta, joka julkaistiin samaan aikaan Fitbit Airin kanssa. Sovellus on identtinen sekä iPhonella että Androidilla ja Fitbit Air toimii sulavasti molempien käyttöjärjestelmien kanssa.

Halutessaan liikuntasuoritukset voi kuitenkin myös oikeasti "käynnistää" manuaalisesti, joka tapahtuu puhelimen sovelluksen kautta. Sieltä valitaan haluttu urheilulaji ja napautetaan käynnistä-painiketta. Lopulta suorituksen lopuksi sovelluksesta lopetetaan suorituksen seuranta ja se talletetaan suorituksena.

Kuten todettua, Fitbit Airin ja vastaavien laitteiden nerokkuus on siinä, että niitä ei varsinaisesti tarvitse käyttää mitenkään. Sen sijaan ne keräävät jatkuvasti dataa ja tulkitsevat keräämäänsä dataa pienellä viiveellä ja päättelevät sen pohjalta, mitä oikein ollaan oltu tekemässä.

Mutta vaikka pidinkin ranneketta "väärässä kädessä", se muuttui huomaamattomaksi jo parin päivän jälkeen. Usean viikon käytön jälkeen ranneketta ei osannut enää edes ajatella, muuta kuin silloin, kun heitin sen laturiin suihkun ajaksi - ja laitoin sen sen jälkeen takaisin käteen.

Sovellus on jaettu neljään eri osioon: Tänään , Kuntoilu , Uni ja Terveys . Osiot ovat jo nimensä puolesta hyvin loogisia: Tänään-näkymä tarjoaa katsauksen asioihin juuri tällä hetkellä, eli sieltä näkyy vaikkapa päivän askeltavoite, tämän hetkiset kulutetut kalorit, jne.

Vastaavasti Uni-näkymä on sekin täysin looginen: näkymä näyttää viimeisimmät yöunet tietoineen. Sama loogisuus jatkuu myös Terveys-näkymässä, jonne on koostettu katsaus sykkeestö, sykevaihtelusta (HRV) , veren happisaturaatiosta (SpO2) ja sen sellaisesta. Tietoja pääsee tutkimaan tarkemmin kunkin näkymässä olevan tiedon ruutua napauttamalla, jolloin vaikkapa askeleita voi tarkastella tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausitasoisesti.

Sykkeiden osalta Fitbit Air oli mielenkiintoinen tapaus, sillä se hakkasi selkeästi sykkeiden tunnistuksen herkkyydessä verrokkina toisessa ranteessa toimineen Suunto Vertical 2 -urheilukellon. Eli Fitbit Airin sykekäyrät ja muuttuneisiin sykkeisiin reagointi vaikkapa juoksulenkillä oli uskottavampaa ja nopeampaa kuin Suunnon kellossa.

Liikunnan loppumisen osalta tunnistuksessa oli hieman enemmän heittoa ja etenkin sisälajeissa suoritus katsottiin usein päättyneeksi vasta paria minuuttia myöhemmin, kun syke alkoi tasaantumaan ja yleinen käsien heiluminenkin alkoi vähenemään.

Kaikessa selkeästi sykettä nostattavassa tekemisessä, olipa se sitten kiertoharjoittelua, juoksua tai pyöräilyä, ranneke tunnistaa aloitusajankohdan hyvinkin tarkasti - ja juoksun osalta oma kokemus oli, että tarkkuus on noin puolen minuutin tasolla oikein.

Google on luvannut tähän parannuksia varsin nopealla aikataululla, eli yhtiö pyrkii tosissaan kasvattamaan automaattisesti tunnistettavien urheilulajien määrää. Nykyisellään iso osa lajeista tunnistuu kyllä liikuntasuorituksina, oikeilla aloitus- ja lopetusajoilla, mutta käyttäjän pitää itse hyväksyä ne liikuntasuorituksiksi sovelluksen kautta ja valita niille oikea urheilulaji.

Fitbit Airin kenties isoin ongelma on siinä, että se tunnistaa automaattisesti vain hyvin rajallisen määrän liikuntalajeja - ja häviää siinä mielessä merkittävästi Whoopille, jonka automaattinen lajien tunnistus on kerännyt kehuja käyttäjiltä jo pidempään.

Sovellus on sinänsä varsin selkeä ja asiat hyvin selittävä kokonaisuus, jos unohdetaan kuntoilunäkymän lievä kaoottisuus. Mikäli käytössä on kuukausimaksullinen tekoälytilaus, se heittää soppaan oman lusikkansa, mutta käydään läpi sitä myöhemmin tässä artikkelissa.

Ainoa sekavahko kokonaisuus on Kuntoilu-näkymä, koska sinne on yritetty tunkea liikaa asioita samaan näkymään. Sen kautta voi aloittaa manuaalisesti treenin, mutta sieltä löytyy myös tarkat tiedot kaikista aiemmista treeneistä, treenien tilastot, kuntoiluun liittyvät kerätyt datat - ja kaiken lisäksi myös tieto sen hetkisestä treeniohjelmasta, jos sellaisen on itselleen luonut.

Toki, sinänsä Fitbit Airin sykelukemat olivat hyvin säännönmukaiset sen omiin lukuihin nähden, eli mikäli lukemia vertasi vain ja ainoastaan sen itsensä keräämiin lukuihin eri suorituksista, ne olivat täysin loogisia. Ongelmaksi tulee kuitenkin se, että mikäli Fitbit Air arvioi sykkeet liian koviksi, se samalla sotkee viikottaisen kardiokuorman laskennan, kulutettujen kaloreiden laskennan ja palautumiseen vaadittavan ajan.

Virhe on todennäköisesti hyvin yksilöllinen ja jokaiselle omanlaisensa, mutta omat syketietoni olivat verrokkilaitteilla yhtenevät, kun taas Fitbit Air pisti aina hieman "lapin lisää" lukuihin mukaan.

Mutta samaan aikaan Fitbit Air jostain syystä tulkitsi omat syketasoni jatkuvasti todellista selkeästi suuremmiksi. Siinä missä muut verrokkilaitteet antoivat vaikkapa kevyehkön juoksulenkin keskisykkeeksi jotain 135 bpm tasoista, Fitbit Airin mukaan sykkeet olisivat pyörineet jatkuvasti noin 15 napsua kovempina, noin 155 bpm tasossa. Yllä olevassa kuvaparissa vaalealla taustalla on Suunnon testissä olevan kellon mittaamat sykkeet ja tummalla taustalla Fitbit Airin mittaamat sykkeet samalle juoksulenkille.

Ärsyttävintä rannekkessa oli liikunnan seuraamisen kannalta se, että vaikka automaattinen juoksun tai pyöräilyn tunnistus toimikin mainiosti, se ei jostain käsittämättömästä syystä kytke päälle puhelimessa olevaa GPS-seurantaa samalla. GPS-seuranta menee päälle vain, jos juoksulenkki käynnistetään manuaalisesti sovelluksen kautta.

Muilta osin Fitbit Air keräsi ilahduttavan paljon dataa juoksusta ja pitkälti muistakin lajeista. Joitain erikoisempia tietoja, kuten kadenssia, ranneke ei kuitenkaan osannut mitata - tai ainakaan näyttää.

Unen laadusta ja vaiheista tarjotaan varsin seikkaperäistä ja selkeästi luettavissa olevaa dataa, joista voi helposti päätellä sitä, miten omaa untaan voisi jatkossa kehittää.

Luonnollisesti itselläni oli tuo tekoälyavustaja käytössä ja sitä tulikin testattua varsin paljon testijakson aikana.

Hämmentävää kyllä, valmiustasoa ei pysty näkemään mistään muualta kuin aamulla syntyvästä yöunien jälkeisestä uniraportista - eli päivän mittaan sen tilannetta ei voi tarkastella lainkaan. Sama ongelma koskee vaadittua palautumisaikaa - eli Google Health kyllä tietää sen, kuinka paljon käyttäjän pitäisi vielä levätä ennen seuraavaa suoritusta, mutta tietoa ei näy missään (ellei asiaa kysy tekoälyavustajalta) .

Kenties tärkein yksittäinen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietue Fitbit Airissa on ns. valmiustaso, joka vastaa pitkälti mm. Garminin body battery -lukemaa, eli kyseinen lukema pohjautuu liikunnan, stressin, yöunien, sykevälivaihtelun ja sen sellaisen yhdistelmään ja lukema pyrkii kuvaamaan eräänlaista kokonaisvaltaista henkisen ja fyysisen jaksamisen tilaa juuri sillä hetkellä.

Tekoäly ei sinänsä liity Fitbit Airiin millään tavalla, vaan se kytkeytyy Google Health -älypuhelinsovellukseen. Tästä seuraa se ero, että Fitbit Airia itsessään ei itse asiassa tarvita Google Healthin tekoälyn käyttöön, vaan muutkin Googlen kanssa yhteensopivat laitteet voivat toimittaa Google Healthille terveystietoja, joita tekoälyllä voi halutessaan pureskella.

Tärkeä osa tekoälyä on kuitenkin sen kanssa kommunikointi, eli kun se tietää käyttäjänsä liikunnasta ja terveydestä datan pohjalta jo varsin paljon, sitä voi pyytää suunnittelemaan itselleen treeniohjelmia, keksimään keinoja unen parantamiseen, jne.

Yöunien jälkeen tekoäly kertoo yleiskuvauksen siitä, miten yöunet menivät, miltä jaksamisesi näyttää - ja lisäksi se tarjoaa ehdotuksia jaksamisen, treenisuunnitelmasi ja mm. sään pohjalta siihen, miten tulevaa päivää kannattaisi alkaa suunnittelemaan.

Googlen tekoäly oli hyyyyyyvin monisanainen, ärsyttävän kannustava ja suomalaiseen makuun aivan liian mielistelevä. Tämä on toki vain oma mielipiteeni ja uskon vahvasti, että ihmisille, jotka eivät osaa kovinkaan hyvin tulkita terveydestä kerättyjä signaaleja - tai ovat vaikkapa vasta aloittelemassa liikuntaa - Healthin tekoäly voi olla erinomainen apuväline oman terveyden ymmärtämiseen ja vaikkapa ensimmäisten treenisuunnitelmien laadintaan.

Omassa käytössäni tekoäly ei hallusinoinut lainkaan ja se osasi noudattaa sille kerrottua treenisuunnitelmaa ja kunnioittaa vaikkapa sitä, kun kerroin aloittavani viikon kestävän loman, jolloin treenejä kertyy selkeästi vähemmän.

Tärkein puoli tekoälyssä on analyysien lisäksi se, että sen kanssa voi keskustella. Eli siltä voi pyytää vinkkejä treenaamiseen tai pyytää asettamaan vaikkapa liikuntatavoitteet ja -suunnitelma halutulle tasolle.

Onko se sitten 10 euron kuukausimaksun arvoinen lisätoiminto? Se jäänee jokaisen itsensä päätettäväksi. Ilman maksullista tilaustakin Fitbit Air toimii aivan mainiosti, eivätkä mitkään kerätyt tiedot sinänsä vaadi maksullista tekoälyavustajaa kaverikseen, vaan ne ovat näkyvissä ja käytössä myös pelkän rannekkeen ostohinnalla.

Akkukesto ja latausnopeus

Fitbit Airin akkukesto asettui lähes tarkalleen 7 vuorokauden tasoon, vaikka ranneke kädessä elettiin varsin aktiivista elämää. Keskimäärin vuorokauden aikana mittariin kertyi noin 80 minuuttia liikuntaa, jonka lisäksi ranneke tietysti mittasi myös muita elintoimintoja aktiivisesti.