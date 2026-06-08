Applen uudet tekoälytoiminnot eivät tule Eurooppaan iPhoneille eikä iPadeille

Petteri Pyyny

Applen uudet tekoälytoiminnot eivät tule Eurooppaan iPhoneille eikä iPadeille
Apple julkisti WWDC 2026 -tapahtumassa valtavan vuoren tekoälyominaisuuksia kaikille laitteilleen, aina iPhoneista Maceihin saakka.

Mutta yhtään tapahtumassa nähdyistä uudistuksista ei tulla näkemään Euroopan Unionissa myydyissä iPhoneissa eikä iPadeissä.

Apple syyttää tästä Euroopan Unionia ja sitä, että sekä iPhone että iPad ovat EU:n Digital Markets Act -lainsäädännön määrittämiä ns. ydinalustapalveluita.

Termi tarkoittaa sitä, että niillä on niin merkittävä markkina-asema omassa tuotekategoriassaan, että niitä koskevat tiukemmat kilpailun rajoitusta ehkäisevät säädökset kuin pienempiä tekijöitä (myös Android ja Windows ovat vastaavalla tavalla luokiteltuja käyttöjärjestelmiä).

Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että kyseisiin käyttöjärjestelmiin ei saa lisätä mukaan uusia merkittäviä toiminnallisuuksia, jos ei samalla mahdollisteta, että muutkin firmat voivat tarjota vastaavia, kilpailevia ratkaisuja samalle alustalle.



EU katsoo, että Applen pitäisi tarjota Sirin kanssa kilpaileville tekoälyavustajille vastaava pääsy käyttäjien puhelimelleen talletettuihin tietoihin kuin mihin Siri pääsee. Lisäksi muiden Siriä vastaavien tekoälyavustajien pitäisi niidenkin pystyä ohjaamaan myös muita laitteelta löytyviä sovelluksia - kuten Sirikin pystyy tekemään.

Apple ei ole tähän suostunut, sillä yhtiön näkemyksen mukaan se rapauttaisi iPhonen ja iPadin yksityisyyttä, jos muutkin kuin Applen tekoälyavustaja pääsisivät käsiksi käyttäjän tietoihin (vaikka käyttäjä nimenomaisesti niin haluaisi) tai voisivat ohjata laitteelle asennettuja sovelluksia (joita Siri voi ohjata).

Yhtiö kertoo tarjonneensa vaihtoehdoksi eräänlaista välikerrosta (Trusted System Agent), johon kilpailevat tekoälyavustajat pääsisivät käsiksi ja jonka kautta niille voitaisiin avata pääsy tarvittaviin tietoihin ja sovelluksiin. EU ei kuitenkaan ole Applen mukaan tähän suostunut, vaan vaatii kilpailijoille täsmälleen samanlaisen pääsyn kuin mitä Apple sallii omalle Sirilleen.

Tilanteen lopputulos on se, että Apple Intelligence ja Siri AI jäävät nyt kokonaan saapumatta iPhonejen ja iPadien EU-käyttäjille.

Pattitilanteen ratkaisemiseksi ei ole tarjolla toistaiseksi mitään aikataulua, joten jos kumpikaan osapuoli ei tee myönnytyksiä, jäävät iPhonen ja iPadien uudet tekoälytoiminnot saapumatta kokonaan Eurooppaan.

Muille Applen alustoille, kuten macOS:lle uudet tekoälyratkaisut saapuvat Euroopassakin, sillä niiden markkinaosuus on niin pieni omissa tuotekategorioissaan, että niitä ei lasketa ydinalustapalveluiksi.


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