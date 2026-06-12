Telegram julkaisi myös Wear OS -älykelloille oman versionsa

Tämän myötä Android-pohjaisten älykellojen käyttäjät voivat jatkossa hoitaa viestintänsä suoraan ranteesta huomattavasti itsenäisemmin ilman tarvetta ottaa puhelinta esille taskusta. Telegram esitteli uudet kellosovelluksensa osana sovelluksen laajempaa päivityskierrosta.
Uusi Wear OS -sovellus tarjoaa valikoiman toimintoja, joiden ansiosta viestittely ja viestien seuranta sujuu suoraan älykellon näytöltä. Käyttäjät voivat lukea pitkiäkin viestejä, kuunnella saapuneita ääniviestejä sekä katsella keskusteluihin jaettuja mediatiedostoja ja videoviestejä suoraan kellon ruudulta.
Myös vastaaminen onnistuu joko perinteisenä tekstinä tai suoraan ranteesta nauhoitettavilla ääniviesteillä, ja sovellus mahdollistaa lisäksi tarrojen lähettämisen ja sijaintitietojen esikatselun.
Wear OS -versioon on tuotu tässä vaiheessa mahdollisuus mykistää ja kiinnittää keskusteluja sekä poistaa viestejä suoraan kellosta, kun taas Apple Watch -versiossa painotus on ollut aluksi vahvemmin sijaintien katselussa ja tarroissa.
Yhtiön mukaan nämä ominaisuudet on kuitenkin tarkoitus kopioida alustalta toiselle ja yhtenäistää sovelluskokemukset heti seuraavassa päivityksessä.
Telegram mainitsee erikseen myös Huawei-kellojen käyttäjät vihjaamalla oman sovelluksen olevan mahdollinen tulevaisuudessa, mikäli käyttäjät osoittavat sille tarpeeksi kiinnostusta.
Kellosovellusten ohella Telegramin tuore päivitys tuo mukanaan useita muita uudistuksia. Jatkossa keskusteluryhmien ylläpitäjät voivat ottaa käyttöön tekoälypohjaisia bottivartijoita, jotka voivat seuloa ryhmään pyrkiviä käyttäjiä ja käsitellä liittymispyyntöjä automaattisesti.
Lisäksi päivitys laajentaa bottien tekstin muotoilua muun muassa taulukoilla ja upotetuilla medioilla, mahdollistaa linkkien lisäämisen kyselyiden vastausvaihtoehtoihin sekä tuo Telegramin sisäiseen selaimeen suoran tuen Markdown-muotoisille .md-tiedostoille ja monipuolisemmat asetukset ulkoisten linkkien avaamiseen joko sovelluksen omassa tai puhelimen oletusselaimessa.
Kommentoi artikkelia