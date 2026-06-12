Telia laajentaa huijaussivustojen estoa – estää jo nyt 5 miljoonaa siirtymää huijaussivustoille kuukaudessa

Jatkossa sama verkkotason suojaus eli Haittasivuvahti kytketään osaksi yhtiön mobiililaajakaistoja sekä uutta Telia Rehti netti -liittymävalikoimaa. Laajennuksella pyritään suojaamaan suomalaisten kotien ja tietokoneiden nettiyhteyksiä.
Suojauksen tarve on ilmeinen, sillä Telian julkaisemat tilastot osoittavat huijausyritysten määrän olevan valtava. Yhtiö kertoo estävänsä puhelinasiakkailtaan jo nyt lähes 5 miljoonaa siirtymää tunnistetuille huijaus- ja haittasivustoille joka kuukausi.
Telian kuluttajatuotteista vastaavan johtajan Jussi Vuorisen mukaan rikolliset hyödyntävät nykyisin tekoälyä, mikä tekee huijaussivustoista erehdyttävän aitoja.
"Yhä useammin ihminen ohjataan huomaamattaan haitalliselle sivustolle hakukoneissa tai somekanavissa. Siksi suojauksen pitää toimia taustalla ja estää tilanne ennen kuin vahinko ehtii tapahtua", sanoo Vuorinen.
Telia muistuttaa, ettei suojaus poista kokonaan käyttäjän oman valppauden tarvetta netissä. Verkkorikolliset etsivät jatkuvasti uusia reittejä huijausten toteuttamiseen, mutta laajenevan suojauksen odotetaan vähentävän merkittävästi suomalaisten joutumista tietojenkalastelun ansoihin.
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