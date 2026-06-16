Commodore julkaisi puhelimen, joka soi kuin C64 ja estää somen käyttöjärjestelmätasolla – kumppanina suomalainen Jolla

Puhelimen ytimenä toimii Jollan Linux-pohjainen Sailfish OS, jossa panostetaan tietoturvaan.
Laitteen ensisijainen tarkoitus on toimia vastalääkkeenä älypuhelinriippuvuudelle. Laitteessa ei ole kosketusnäyttöä, mikä pakottaa käyttäjän turvautumaan perinteiseen näppäimistöön ja fyysisen kannen avaamiseen.
Valmistajan mukaan tämä fyysinen kitka estää tehokkaasti päättömän ruudun selailun eli niin sanotun doomscrollingin. Kannen ulkopuolella oleva minimalistinen VFD-näyttö näyttää vain kellonajan, akun tilan ja signaalin, ja laitteen erityiset LED-merkkivalot ilmoittavat viesteistä ilman tarvetta herättää päänäyttöä.
Rajoituksista huolimatta kyseessä ei ole täysin tyhmä puhelin, vaan se kykenee ajamaan Android-sovelluksia Sailfish-ympäristössä.
Käyttäjä saa käyttöönsä monia tärkeitä sovelluksia, kuten WhatsAppin, Signalin, Telegramin, karttapalvelut, kalenterin ja taksisovellukset.
Käyttöjärjestelmätasolla laitteesta on kuitenkin estetty kokonaan verkkoselaimet, sosiaalisen median sovellukset sekä työkäyttöön tarkoitetut ohjelmat, kuten Slack, Teams ja sähköposti.
Ajatuksena on, että vapaa-ajalla käyttäjä on todellakin vapaa töistä ja algoritmien koukuista. Laitteessa ei ole myöskään minkäänlaista tekoälyä, eikä se kerää tai myy käyttäjän taustadataa eteenpäin.
Retrohenkeä ja Commodoren perintöä kunnioitetaan laitteessa vahvasti.
Puhelimessa on valmiina valikoima Commodore 64 -pelejä sekä Nokioista tuttu matopeli.
Äänentoistoon on panostettu paljon. Laitteesta löytyy ESS:n ja Cirrus Logicin DAC-äänisirut, joiden valmistajilla on vahva side alkuperäisiin Commodore-peleihin. Puhelimen soittoäänet ja hälytykset on otettu suoraan Commodore 64:n SID-äänisirulta, ja myyntipakkaukseen sisältyy laadukkaat IEM-nappikuulokkeet sekä perinteinen FM-radio.
Puhelimessa on myös 48 megapikselin Sonyn takakamera salamalla ja automaattitarkennuksella sekä käyttäjän itse vaihdettavissa oleva akku ja vaihdettavat takakuoret.
Commodore Callback 8020 -puhelimen ennakkotilaukset alkavat globaalisti 30. kesäkuuta 2026 kello 11.00 Suomen aikaa. Laitteen veroton hinta on noin 430 euroa.
Jolla ja Commodore tulevat esittelemään yhteistyötään virallisesti Helsingissä 8. heinäkuuta 2026 järjestettävässä tapahtumassa. Samassa tilaisuudessa juhlistetaan myös Jollan oman, Salossa kasattavan uuden Jolla Phonen ensimmäisten asiakastoimitusten alkamista.
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