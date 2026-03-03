Uusi Jolla Phone kerännyt 10 000 ennakkotilausta

Kotimainenon kerännyt kolmessa kuukaudessa uuden sukupolven Jolla Phonelle yli 10 000 ennakkotilausta ja yli 5 miljoonan euron edestä ostositoumusta.

"10 000 eurooppalaista valitsi eurooppalaisille arvoille rakennetun puhelimen. Tämä kertoo meille jotain tärkeää: ihmiset haluavat teknologiaa, joka kunnioittaa heitä. Meidän ei tarvitse kopioida Piilaaksoa tai Shenzheniä rakentaaksemme upeita tuotteita – meidän on rakennettava tuotteita, jotka ovat aidosti omiamme. Sitä Jolla tekee, ja olemme vasta alussa", kommentoi Antti Saarnio, Jollan hallituksen puheenjohtaja.

Jolla esitteli uutuutta tarkemmin MWC-messuilla Barcelonassa, Espanjassa.Jolla Phonen erikoisuus on käyttöjärjestelmä, jota Jolla hehkuttaa Euroopan ainoaksi omaksi käyttöjärjelmäksi. Kyseessä on Jollan oma Linux-pohjainen Sailfish OS.Maailmassa on jäljellä enää neljä kaupallisen tason mobiilikäyttöjärjestelmää: Applen iOS ja Googlen Android Yhdysvalloista, Huawein HarmonyOS Kiinasta ja Jollan eurooppalainen Sailfish OS, Jollan tiedotteessa kerrotaan.





Sailfish ei valmistajan mukaan lähetä taustadataa mihinkään, ei sisällä piilotettuja analytiikkatietoja eikä vaadi Google-tiliä. Puhelimessa on myös fyysinen yksityisyyskytkin, jonka avulla käyttäjät voivat halutessaan poistaa käytöstä esimerkiksi mikrofonin, kameran ja muut anturit. Laitteessa on siis vahvasti keskitytty tietoturvaan.







Käyttöjärjestelmä tukee Android-sovelluksia.



Ennakkotilauskampanjan päättymisen jälkeen 28.2.2026 ja 10 000 yksikön ja yli 5 miljoonan euron ostositoumusten myötä, Jolla avaa nyt uuden rajoitetun 1000 laitteen erän ennakkotilattavaksi hintaan 649 euroa. Erän toimitus tapahtuu syyskuussa 2026.



Ensimmäiset toimitukset tapahtuvat kesäkuun 2026 lopulla.



Laitteen kokoonpano toteutetaan Salossa.



Laitteessa on muun muassa 6,36-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö, MediaTek Dimensity 7100 5G -piiri, 8 / 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa, 50 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin ultralaajakulma ja käyttäjän vaihdettavissa oleva 5450 mAh:n akku.







