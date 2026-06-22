Honor julkisti Watch 6 -kellon: Jättimäinen akku, 3 000 nitin näyttö ja lähimaksut 249 eurolla

Janne Yli-Korhonen

Honor julkisti Watch 6 -kellon: Jättimäinen akku, 3 000 nitin näyttö ja lähimaksut 249 eurolla
Honor on julkistanut Honor Watch 6 -älykellon, joka saapuu Suomessa myyntiin 6. heinäkuuta 2026. Kello asettuu 249 euron suositushinnallaan kilpailtuun luokkaan, mutta tuo mukanaan teknisiä ominaisuuksia, joita tavataan yleensä huomattavasti kalliimmissa lippulaivamalleissa.

Kellon merkittävimmät myyntivaltit liittyvät sen poikkeukselliseen akunkestoon, näyttöteknologiaan sekä lähimaksutukeen.

Laitteen teknisistä tiedoista huomattavin on älykelloksi massiivinen 980 milliampeeritunnin akku.

Valmistajan mukaan akku tarjoaa tyypillisessä käytössä 17 päivän toiminta-ajan, ja kevyemmällä käytöllä säästötilassa kello pystyy toimimaan yhdellä latauksella peräti 35 päivää.

Aktiivisessa urheilukäytössä itsenäinen kaksitaajuus-GPS-paikannus voi olla päällä vaativissa ulkoilmaolosuhteissa jatkuvasti jopa 42 tunnin ajan.

Kellon 1,46 tuuman AMOLED-näyttö puolestaan saavuttaa 3 000 nitin huippukirkkauden, mikä parantaa luettavuutta suorassa auringonpaisteessa. Näytössä hyödynnetään myös märkätunnistustekniikkaa, jonka ansiosta kosketustoiminnot reagoivat tarkasti, vaikka ruutu olisi sateen tai hien peitossa.



Kilpa-autoilusta inspiraationsa saanut muotoilu kätkee sisäänsä myös materiaalieroja värivaihtoehtojen välillä.

Mustassa Shadow Black -mallissa käytetään alumiinirunkoa, ja se painaa ilman ranneketta 41 grammaa. Hopeisessa Twilight Brown -versiossa runko ja kehys on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, mikä nostaa laitteen painon 50 grammaan.

Molemmilla versioilla on kuitenkin sama suositushinta. Kello on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP69- ja 5ATM-luokitusten mukaisesti, joten se soveltuu myös uimiseen.

Kellossa on myös NFC-lähimaksutuki, joka toteutetaan yhteistyössä Fidesmon kanssa, jonka ratkaisua on aiemmin hyödyntänyt muun muassa Polar omissa maksurannekkeissaan.

Ominaisuus ei kuitenkaan ole käytettävissä heti myynnin alkaessa, vaan se tuodaan kelloon ohjelmistopäivityksenä heinäkuussa 2026.

Fidesmo Pay -palvelun haasteena on ollut pankkituen rajallisuus, mutta Suomessa järjestelmä tukee tällä hetkellä Nordeaa, Ålandsbankenia ja SEB-pankkia sekä Curve-, Moorwand- ja Wallester-maksukortteja.

Terveyspuolella kello tarjoaa jatkuvan verenpaineen trendiseurannan, joka saapuu lähimaksun tavoin myöhemmin päivityksenä, sekä nopean terveystarkastuksen unisyklien, sykkeen ja stressitason mittaamiseen.

Kellon luvataan tuottavan erityisen hyvin dataa polkujuoksusta, sulkapallosta ja jalkapallosta.

Kuluttajan on kuitenkin hyvä huomioida, että useat kellon älykkäistä toiminnoista, kuten äänimuistiinpanot, kahden puhelimen samanaikaiset ilmoitukset sekä Live Photos -kuvia hyödyntävät videokellotaulut, vaativat toimiakseen MagicOS-käyttöliittymällä varustetun Honor-puhelimen. Myös kellon käyttöjärjestelmä on malliltaan MagicOS.

Muiden Android-laitteiden ja erityisesti iPhonen kanssa kellon ominaisuustarjonta jää selvästi rajallisemmaksi.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Edge 70 Fusion Power – hinta laskenut -29%

Motorola Edge 70 Fusion Power
389 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 549 €

Samsung Galaxy A16 (4G) – hinta laskenut -23%

Samsung Galaxy A16 (4G)
99 € DNA
129 € Gigantti
129 € Power

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Honor X5c Plus – hinta laskenut -20%

Honor X5c Plus
79 € Gigantti
99 € Verkkokauppa.com
99 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 99 €

Nothing Phone (3a) – hinta laskenut -17%

Nothing Phone (3a)
249 € DNA
299 € Verkkokauppa.com
299 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 299 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.