Honor julkisti Watch 6 -kellon: Jättimäinen akku, 3 000 nitin näyttö ja lähimaksut 249 eurolla

Kellon merkittävimmät myyntivaltit liittyvät sen poikkeukselliseen akunkestoon, näyttöteknologiaan sekä lähimaksutukeen.
Laitteen teknisistä tiedoista huomattavin on älykelloksi massiivinen 980 milliampeeritunnin akku.
Valmistajan mukaan akku tarjoaa tyypillisessä käytössä 17 päivän toiminta-ajan, ja kevyemmällä käytöllä säästötilassa kello pystyy toimimaan yhdellä latauksella peräti 35 päivää.
Aktiivisessa urheilukäytössä itsenäinen kaksitaajuus-GPS-paikannus voi olla päällä vaativissa ulkoilmaolosuhteissa jatkuvasti jopa 42 tunnin ajan.
Kellon 1,46 tuuman AMOLED-näyttö puolestaan saavuttaa 3 000 nitin huippukirkkauden, mikä parantaa luettavuutta suorassa auringonpaisteessa. Näytössä hyödynnetään myös märkätunnistustekniikkaa, jonka ansiosta kosketustoiminnot reagoivat tarkasti, vaikka ruutu olisi sateen tai hien peitossa.
Kilpa-autoilusta inspiraationsa saanut muotoilu kätkee sisäänsä myös materiaalieroja värivaihtoehtojen välillä.
Mustassa Shadow Black -mallissa käytetään alumiinirunkoa, ja se painaa ilman ranneketta 41 grammaa. Hopeisessa Twilight Brown -versiossa runko ja kehys on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, mikä nostaa laitteen painon 50 grammaan.
Molemmilla versioilla on kuitenkin sama suositushinta. Kello on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP69- ja 5ATM-luokitusten mukaisesti, joten se soveltuu myös uimiseen.
Kellossa on myös NFC-lähimaksutuki, joka toteutetaan yhteistyössä Fidesmon kanssa, jonka ratkaisua on aiemmin hyödyntänyt muun muassa Polar omissa maksurannekkeissaan.
Ominaisuus ei kuitenkaan ole käytettävissä heti myynnin alkaessa, vaan se tuodaan kelloon ohjelmistopäivityksenä heinäkuussa 2026.
Fidesmo Pay -palvelun haasteena on ollut pankkituen rajallisuus, mutta Suomessa järjestelmä tukee tällä hetkellä Nordeaa, Ålandsbankenia ja SEB-pankkia sekä Curve-, Moorwand- ja Wallester-maksukortteja.
Terveyspuolella kello tarjoaa jatkuvan verenpaineen trendiseurannan, joka saapuu lähimaksun tavoin myöhemmin päivityksenä, sekä nopean terveystarkastuksen unisyklien, sykkeen ja stressitason mittaamiseen.
Kellon luvataan tuottavan erityisen hyvin dataa polkujuoksusta, sulkapallosta ja jalkapallosta.
Kuluttajan on kuitenkin hyvä huomioida, että useat kellon älykkäistä toiminnoista, kuten äänimuistiinpanot, kahden puhelimen samanaikaiset ilmoitukset sekä Live Photos -kuvia hyödyntävät videokellotaulut, vaativat toimiakseen MagicOS-käyttöliittymällä varustetun Honor-puhelimen. Myös kellon käyttöjärjestelmä on malliltaan MagicOS.
Muiden Android-laitteiden ja erityisesti iPhonen kanssa kellon ominaisuustarjonta jää selvästi rajallisemmaksi.
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