Suuren akun omaava Honor Magic V6 saapuu Suomeen ensi viikolla 2299 euron hintalapulla

Valmistajansa mukaan uutuusmalli on suunniteltu poistamaan taittuville puhelimille tyypilliset kompromissit, ja se iskeekin lujaa laitekategorian perinteisiin heikkouksiin tarjoamalla ohuen rakenteen ohella ennätysmäisen akun sekä erinomaisen kestävyyden.
Magic V6 on suljettuna 9,0 millimetriä ja avattuna 4,1 millimetriä paksu. Noin 224 grammaa painavan laitteen tuntuman luvataan olevan kädessä lähempänä perinteistä älypuhelinta kuin tavanomaista paksua taittuvaa laitetta.
Kestävyyden osalta laite on saanut IP68- ja IP69-luokitukset. Tämä taittuva siis on suojattu vedeltä, pölyltä ja jopa korkeapaineruiskeita vastaan, mikä on Honorin mukaan harvinaista ja kategoriassaan ensimmäinen taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoilla.
Puhelimen ulkonäyttöä suojaa nano-kristallipinnoite ja sisänäytössä hyödynnetään joustavaa UTG-lasia, joka tekee taitoskohdasta Honorin mukaan lähes huomaamattoman.
Laitteessa on on pii-hiili-teknologiaa hyödyntävä 6 660 milliampeeritunnin akku, joka on valmistajan mukaan suurin koskaan taittuvanäyttöisessä älypuhelimessa nähty virtalähde.
Korkean energiatiheyden ansiosta akku on saatu mahdutettua ohueen runkoon ilman, että puhelimesta on tullut kömpelö. Akku tukee 80 watin langallista ja 66 watin langatonta Honor SuperCharge -pikalatausta sekä langatonta käänteistä latausta.
Puhelimen voimanlähteenä on kolmen nanometrin prosessilla valmistettu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta, jonka parina on 16 gigatavua RAM-muistia.
Laitteessa on 6,52 tuuman ulkonäyttö ja suuri 7,95 tuuman taitettava sisänäyttö, jotka molemmat tukevat mukautuvaa 1–120 hertsin virkistystaajuutta. Ulkonäytön HDR-huippukirkkaus nousee 6 000 nitiin ja sisänäytön 5 000 nitiin, mikä takaa loistavan luettavuuden myös suorassa auringonvalossa. Silmien rasitusta vähentämässä on puolestaan korkeataajuuksinen 4320 hertsin PWM-himmennys.
Ohjelmistopuolella MagicOS 10 -käyttöjärjestelmä tuo mukanaan laajat tekoälyominaisuudet sekä integroidun Google Gemini Liven, jonka kautta käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa puhelimen kanssa puheen, tekstin tai kuvan välityksellä.
Ostaja saa kaupan päälle kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.
Honor Magic V6 yhdistyy saumattomasti myös Applen laitteisiin, kuten iPhoneen, Maciin, AirPodeihin ja Apple Watchiin. Käyttäjä voi esimerkiksi siirtää tiedostoja yhdellä napautuksella tai käyttää puhelinta Mac-tietokoneen lisänäyttönä työnkulun sujuvoittamiseksi.
Kuvaamiseen puhelin tarjoaa Honor AI Falcon -kamerajärjestelmän, joka koostuu 50 megapikselin pääkamerasta, 64 megapikselin periskooppiteleobjektiivista kolminkertaisella optisella zoomilla sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamerasta. Sekä sisä- että ulkopuolelta löytyy lisäksi 20 megapikselin etukamera.
Honor Magic V6 saapuu Suomessa myyntiin maanantaina 6. heinäkuuta, ja värivaihtoehtoina ovat punainen sekä musta.
Suositushinta on korkea 2299 euroa.
Lanseeraustarjouksena 6.7.–16.8.2026 välisenä aikana HONOR Magic V6:n ostajat saavat kaupan päälle mustan hiljattain julkaistun HONOR Watch 6 -älykellon (arvo 249 €). Kampanjaan tulee rekisteröityä osoitteessa honorhetki.fi.
Lisäksi kaikki 31.3.2027 mennessä ostetut Magic V6 -laitteet sisältävät 12 kuukauden HONOR Care+ -vahinkoturvan, joka kattaa yhden veloituksettoman näytönkorjauksen. Puhelimen ostajat saavat myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.
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