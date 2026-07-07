Opas: Näin WhatsAppin käyttäjätunnukset toimivat

Vaikka moni saattaa arastella ajatusta, viranomainen kehottaa, että kaikki varaisivat mahdollisimman pikaisesti sen tunnuksen WhatsAppista itselleen, mitä he käyttävät laajalti muissakin sosiaalisen median palveluissa.
Eli jos käyttäää samaa tunnusta vaikkapa Instagramissa ja esimerkiksi Discordissa ja on aktiivinen kyseisissä sosiaalisen median palveluissa, kannattaa pyrkiä varaamaan oma, tuttu käyttäjätunnus välittömästi itselleen.
Syy? Tunnukset jaetaan varaamisjärjestyksessä, eli käyttäjätunnus menee pahimmillaan huijarin käsiin, jos sitä ei varaa itse. Sen jälkeen tuttavat voivat erehtyä helpommin luulemaan vaikkapa rahapyynnön tulevan tutulta tai sukulaiselta, kun pyyntö tulee tutun kuuloiselta nimimerkiltä.
Kerroimme aiemmassa artikkelissamme, miten WhatsAppin käyttäjätunnuksen saa varattua itselleen.
Mikä ihme on WhatsAppin käyttäjätunnus ja mihin sitä tarvitaan?Käytännössä WhatsAppin käyttäjätunnus on puhelinnumeron korvike. Sen avulla sinut löytää WhatsAppista, vaikka puhelinnumeroa ei tietäisikään.
Eli käytännössä voit pyytää ihmisen keskustelemaan kanssasi WhatsAppissa, ilman että haluat paljastaa hänelle puhelinnumeroasi.
Toiminto on erityisen näppärä vaikkapa deittisovelluksissa, joissa ihmiset haluavat siirtyä keskustelemaan deittisovelluksen ulkopuolelle. Mutta käyttäjätunnuksen jakamalla ei tule samalla antamalla mahdolliselle tulevalle stalkkerille oikeaa puhelinnumeroaan, josta voisi seurata kaikenlaista harmia jälkikäteen.
PIN-koodi käyttöönMutta monella herääkin sitten huoli, että jos käytössä on sama tunnus WhatsAppissa kuin sosiaalisessa mediassakin, että kaikenmaailman sekopäät alkavat lähettelemään viestejä WhatsAppiin sosiaalisen median tunnuksen avulla.
Tähän WhatsAppissa on tehty myös ratkaisu: käyttäjänimen lisäksi voi valita PIN-koodin. Jos PIN-koodi on asetettu, yhteydenoton voi ottaa ainoastaan siten, että yhteydenottaja tietää sekä WhatsApp-käyttäjänimen että PIN-koodin.
Ja jos elämässä sattuu myöhemmin jotain epämiellyttävää, voi PIN-koodin vaihtaa helposti koska tahansa - mutta oma käyttäjätunnus säilyy silti samana kuin aiemminkin.
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