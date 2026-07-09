Elisa nosti puhelinliittymien hintoja luvattomasti kesken tarjouskauden – maksaa nyt automaattisia hyvityksiä asiakkaille

on puuttunut teleoperaattorimenettelyyn, jossa yhtiö korotti toistaiseksi voimassa olevien puhelinliittymien kuukausihintoja kesken sovitun määräaikaisen etuhintakauden. Elisa on sitoutunut korjaamaan toimintaansa viranomaisen vaatimuksesta ja hyvittämään kuluttajia, joiden liittymämaksut nousivat luvattomasti sopimuskauden aikana.Tyypillisesti operaattorit tarjoavat toistaiseksi voimassa olevia liittymiä sopimuksilla, joissa ensimmäiset 12 tai 24 kuukautta myydään tiettyyn etuhintaan, jonka jälkeen tilaus jatkuu kalliimmalla normaalihinnalla.

"Jos toistaiseksi voimassa olevaa liittymää tarjotaan määräajaksi tiettyyn hintaan, kuluttajan on voitava luottaa siihen, että sopimus on sitova ja hinta pysyy samana sovitun ajan", kommentoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Elisa kuitenkin lisäsi kesällä 2025 osalle asiakkaistaan liittymiin mobiilivarmenteen sekä tiettyjä tietoturvapalveluita ja korotti liittymien kuukausihintaa kahdella eurolla sopimusehtomuutokseen vedoten.Tämä korotus osui myös sellaisiin asiakkaisiin, joilla oli vielä määräaikainen etuhintakausi kesken, mikä johti sovittua suurempiin kustannuksiin.Kuluttaja-asiamies painottaa, ettei liittymän hintaa voi kesken sovitun määräajan korottaa yksipuolisesti, vaikka palvelujen ja tietoturvan edistäminen itsessään onkin kannatettavaa.





Kuluttaja-asiamiehen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena Elisa suostui toteuttamaan automaattisen kertahyvityksen asiakkailleen, joita hinnankorotus koski.



Yhtiö tulee tiedottamaan hyvitykseen oikeutettuja asiakkaita tarkemmin itse, joten kuluttajien ei tarvitse erikseen vaatia perushyvitystä.



Saavutettu sovinto ei kuitenkaan sido yksittäisiä kuluttajia, eli hyvitykseen tyytymättömät tai sen ulkopuolelle jääneet voivat yhä reklamoida Elisalle tai viedä asiansa itsenäisesti esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi.







Jatkossa Elisa on sitoutunut olemaan tekemättä vastaavia korotuksia liittymien ominaisuuksiin ja määräaikaan sidottuihin kuukausihintoihin.



Tapaus jatkaa Elisan kuluttajasuojaan liittyvien ongelmien sarjaa, sillä yhtiö on ollut viime aikoina laajasti viranomaisten ja oikeuden hampaissa. Äskettäin markkinaoikeus määräsi yhtiölle uhkasakon sen Etuhinta -kampanjan lainvastaisuudesta, minkä lisäksi Elisa joutui taipumaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin myös Haukatut hinnat -alennuskampanjansa harhaanjohtavan markkinoinnin korjaamisesta.