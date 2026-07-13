Samsung: Jos et anna terveystietojasi tekoälymme koulutusmateriaaliksi, tuhoamme tietosi

Petteri Pyyny

Samsung: Jos et anna terveystietojasi tekoälymme koulutusmateriaaliksi, tuhoamme tietosi
Korealaisjätti Samsung on ilmeisesti pistänyt osan käyttäjistään varsin ikävän valinnan eteen.

How-to-Geek -sivuston saamien tietojen mukaan osalle Samsungin terveys- ja hyvinvointisovellusta Samsung Healthia käyttävistä käyttäjistä on tullut eteen uusi valintaruutu.

Kyseisessä näkymässä pyydetään hyväksymään se, että Samsung saa käyttää käyttäjän terveystietoja tekoälymallinsa koulutukseen.

Erityisen ongelmalliseksi valinnan tekee se, että kieltäytyminen ei ole varsinaisesti mahdollista: mikäli kohtaa ei hyväksy, Samsung Health lopettaa tietojen synkronoinnin käyttäjän Samsung-tiliin, eli kerätyt tiedot yksinkertaisesti tuhotaan kokonaan.

Yhtiön todennäköisesti käyttäisi käyttäjien tietoja älykkäiden terveyssovellusten kehittämiseen, eli hieman saman tyylisiin ratkaisuihin, joita Garmin tarjoaa kuukausimaksua vastaan ja joita mm. Googlen Fitbit Air -ranneke tarjoaa.



Mutta terveystietojen pakollinen luovuttaminen tekoälyn käyttöön, ilman todellista mahdollisuutta kieltäytyä valinnasta kuulostaa siltä, että se haiskahtaa siltä, että se rikkonee Euroopan unionissa useampiakin lakeja - vaikka tiedot olisivat täysin anonymisoidutkin. Muualla maailmassa käytäntö lienee laillinen - joskin hyvin paljon pahaa verta käyttäjissä herättävä.


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