Android 17 saapui ensimmäisille Googlen ulkopuolisille puhelinmalleille

Petteri Pyyny

Android 17 saapui ensimmäisille Googlen ulkopuolisille puhelinmalleille
Google julkaisi Android 17:n kesäkuussa 2026. Samalla luonnollisesti uusin käyttöjärjestelmäversio saapui ladattavaksi myös tuettuihin Googlen Pixel -puhelimiin.

Mutta Googlen jälkeen alkaa aina kilpajuoksu siitä, mikä Android-valmistaja ehtii olemaan ensimmäinen, joka julkaisee suuren Android-päivityksen myös omille kännyköilleen.

Tänä vuonna voittajaksi selviytyi kiinalainen Xiaomi, joka julkisti tänään viralliset, vakaat versiot Android 17:a kahdelle kännykkämallilleen.

Ensimmäisenä uusimman Androidin saivat yhtiön lippulaivapuhelimet, Xiaomi 17 ja Xiaomi 17 Ultra.

Päivitys on jakelussa globaalisti ja saapuu puhelimeen automaattisesti. Visuaalisesti uudistus on kovin vaatimaton, sillä Xiaomi käyttää Androidissa omaa, vahvasti muokattua käyttöliittymää, joka kulkee nimellä HyperOS. Nyt julkaistu päivitys pohjautuu uusimpaan Android 17:een, mutta käyttää edelleen vanhaa HyperOS 3:n visuaalista ilmettä.



Isompaa visuaalista uudistusta, pellin alla olevan Androidin päivittymisen lisäksi, Xiaomin puhelimille on tulossa vasta elokuussa, kun yhtiö julkaisee HyperOS 4 -käyttöliittymän.

Suomen markkinoilta Xiaomi on kadonnut käytännössä kokonaan, koska meillä jälleenmyyjät ja kuluttajat boikotoivat yhtiötä, joka jatkaa aktiivista toimintaansa Venäjällä.


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