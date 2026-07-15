Samsung: Kyseessä on väärinkäsitys - emme tuhoa terveystietojasi, vaikket antaisikaan lupaa niiden tekoälykäytölle

Samsung Health nimitäin ryhtyi pyytämään käyttäjiltään lupaa käyttääkseen käyttäjien terveystietoja tekoälynsä koulutukseen.
Ongelmallisen luvan kyselystä teki se, että luvan kyselyn yhteydessä kerrottiin yksiselitteisesti, että mikäli lupaa ei anna, Samsung tuhoaa kaikki käyttäjän terveystiedot Samsung Health -palvelustaan.
Nyt korealaisfirma on pistänyt viestintäosastonsa töihin ja yhtiö on kertonut SamMobilelle, että kyseessä on täydellinen väärinkäsitys ja onnettoman huonosti muotoiltu teksti luvan kyselyn yhteydessä.
Yhtiön mukaan lupakyselyssä oli tarkoitus kertoa, että mikäli käyttäjä kieltäytyy tietojensa käytön Samsungin tekoälymallien koulutukseen, kaikki hänen tietonsa tekoälymallin koulutukseen liittyen tuhotaan.
Mutta Samsung painottaa, että missään nimessä tarkoitus ei ollut, että varsinaiset terveystiedot tuhotaan.
Sen sijaan yhtiö vakuuttaa, että kieltäytymällä tekoälyn koulutuksesta käyttäjän Samsung Health toimii edelleenkin, terveystiedot synkronoidaan käyttäjän Samsung-tilille ja asiat toimivat kuten tähänkin asti. Ainoastaan mahdolliset aiemmi tekoälymallin koulutukseen kerätyt terveystiedot tuhotaan ja uusia ei enää toimiteta tekoälylle.
Eli kyseessä vaikuttaisi olleen yksinkertaisesti äärimmäisen huonosti ja epäselvästi muotoiltu luvan kysely, joka ehti aiheuttaa jo paniikkia Samsungin asiakkaissa - sekä useita lupauksia somessa siitä, että ihmiset eivät enää koskaan osta Samsungin tuotteita.
Nyt näiltä manauksia ei tarvitse siis lunastaa.
Samsung lupasi myös korjata mahdollisimman pikaisesti lupakyselyn tekstin selkeämmäksi ja tahtotilaa paremmin kuvaavaksi.
Tiivistettynä:
- Samsung Health -tietojasi ei tuhota, jos kieltäydyt tietojesi käytöstä Samsungin tekoälymallin koulutukseen.
- Samsung Health -tilin synkronointi toimii jatkossakin tavalliseen tapaan, vaikka kieltäytyisitkin luovuttamasta tietojasi tekoälyn kehitykseen.
- Kaikki mahdollisesti jo aiemmin tekoälyn koulutukseen kerätyt terveystietosi tuhotaan Samsungin palvelimilta, kun kieltäydyt tietojesi käytöstä.
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