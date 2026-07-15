Titaania näyttöön: Samsungin uusi teknologia tekee taittuvista puhelimista ohuempia ja tasaisempia

Yhtiön seitsemän laitesukupolven aikana kerryttämään kokemukseen ja käyttäjäpalautteeseen perustuva uutuus pyrkii ratkaisemaan taittuvien puhelinten keskeisimpiä ongelmia eli näytön kestävyyden, paksuuden ja taitosjäljen näkyvyyden. Uusi ratkaisu nojaa materiaaliteknologiaan ja erityisesti vahvan mutta kevyen titaanin hyödyntämiseen näytön tukirakenteissa.
Flex Titanium -teknologia yhdistää kaksi titaanipohjaista komponenttia, jotka ovat OLED-paneelin alapuolella sijaitseva titaaniseoskalvo sekä sitä alhaalta päin tukeva titaanilevy.
Titaaniseoskalvon mekaaninen jäykkyys on jopa 20 kertaa suurempi kuin polymeerikalvolla. Erityisen rullausprosessin ansiosta se on saatu puristettua ohueksi, sillä sen paksuus on vain kolmasosa ihmisen hiuksen paksuudesta. Tämä mahdollistaa entistä ohuemman näyttöpaneelin rakentamisen ilman, että rakenteellisesta kestävyydestä joudutaan tinkimään.
Tämän kalvon alapuolella sijaitsee joustava titaanilevy, joka tukee koko näyttömoduulia. Jotta luonnostaan jäykkä titaanimateriaali saadaan taipumaan sujuvasti laitteen sulkeutuessa, Samsung on kehittänyt reikäkäsittelytekniikan, jolla levyn taittuvaan osaan on tehty pieniä mikrokuvioituja reikiä. Ratkaisu vähentää näyttömoduulin ja levyn liimakerroksen väliin jääviä ilmarakoja, mikä antaa näytölle vakaamman tuen sen ollessa avattuna ja auttaa samalla häivyttämään taitoskohtaan muodostuvaa uraa.
"Lisäämällä hienostuneet mikrokuvioidut reiät titaanilevyn taittuvaan osaan olemme onnistuneesti yhdistäneet joustavuuden ja vahvan kestävyyden," sanoo Kyung-Jin Yoo, Samsung Displayn tuotekehitystiimin johtaja. "Yhdistämällä korkean resoluution näyttöarkkitehtuurin uusiin orgaanisiin materiaaleihin, jotka lisäävät energiatehokkuutta, vahvistamme uuden sukupolven taittuvien Samsung Galaxy -laitteiden kilpailukykyä entisestään."
Uusi Flex Titanium -teknologia nähdään ensimmäistä kertaa käytössä Samsungin seuraavan sukupolven taittuvissa Galaxy-laitteissa. Tarkemmat yksityiskohdat uudesta näyttörakenteesta ja sen tuomista eduista käytännössä tullaan paljastamaan Samsungin Galaxy Unpacked -tapahtumassa, joka järjestetään Lontoossa ensi viikolla, 22. heinäkuuta 2026.
Tapahtumassa odotetaan esiteltävän uuden näyttöteknologian ohella muun muassa uusi, aiempaa matalampi ja leveämpi Galaxy Z Fold 8 -älypuhelin sekä uuden sukupolven Galaxy Watch -älykellot.
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