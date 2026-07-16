Motorolalta virtaan panostava Edge 70 Max: 7100 mAh:n akku, 90 watin langallinen lataus ja 25 watin langaton lataus

Puhelimessa on 7100 milliampeeritunnin piihiiliakku. Piihiilitekniikan ansiosta laitteeseen on saatu mahdutettua suuri akkukapasiteetti ilman, että puhelimesta on tehty kovinkaan paksua, sillä laitteen paksuus on maltilliset 8,29 millimetriä ja paino 221 grammaa.
Suuren akun kaveriksi Motorola tuo monipuoliset ja nopeat latausominaisuudet. Puhelin tukee 90 watin langallista TurboPower-pikalatausta, jonka luvataan antavan tyhjentyneeseen akkuun virtaa koko päiväksi vain kuuden minuutin latauksella. Tämän lisäksi mukana on 25 watin magneettinen langaton Qi2-lataus, joka on Android-maailmassa edelleen varsin harvinainen ominaisuus.
Laitteessa on Android 16 -käyttöjärjestelmä, ei siis vielä uusinta Android 17 -versiota, sekä 8 gigatavua LPDDR5X-keskusmuistia ja 256 gigatavua UFS 4.1 -tallennustilaa.
Laitteen etupuolta koristaa 6,82 tuuman Extreme AMOLED -näyttö, joka tarjoaa tarkan 2K Quad HD -resoluution (1440 x 3168), 144 hertsin virkistystaajuuden ja korkean 7000 nitin huippukirkkauden.
Kestävyydestä vastaavat puolestaan Corning Gorilla Glass 7i -lasi sekä IP68- ja IP69-suojaukset yhdessä sotilastason MIL-STD-810H-sertifioinnin kanssa.
Kamerajärjestelmä koostuu 50 megapikselin optisesti vakautetusta pääkamerasta ja 8 megapikselin ultralaajakulmasta eli kamerajärjestelmässä on hiema säästelty. Edessä on 32 megapikselin selfiekamera. Videota voi kuvata enintään 4K-tarkkuudella 60 kuvan sekuntinopeudella.
Motorola Edge 70 Max on tullut myyntiin 15. heinäkuuta alkaen. Laitteen suositushinta on 799 euroa. Valmistaja tarjoaa kuitenkin verkkokaupassaan elokuun puoliväliin asti ulottuvan lanseeraustarjouksen, jossa puhelimen ostajat saavat kaupan päälle 149 euron arvoiset Moto Buds Loop -kuulokkeet sekä 79,99 euron arvoisen 125 watin Duo-laturin.
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