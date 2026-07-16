Nyt se on virallista: OnePlus poistui Euroopasta

OnePlus kertoi vihdoin virallisesti brändin poistuvan kokonaan sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan markkinoilta.
Asiasta on huhuttu jo vähintään tammikuusta 2026 lähtien ja käytännössä OnePlussan jälleenmyynti- ja markkinointiorganisaatio on ajettu jo kevään ja kesän mittaan alas ympäri Eurooppaa. Siitä huolimatta OnePlussan emoyhtiö Oppo panttasi asian virallistamista aina tähän päivään saakka.
Mutta nyt se on siis selvää. OnePlus keskittyy jatkossa ainoastaan Intian ja Kiinan markkinoille. Sen taakseen jättämää tyhjiötä Oppo pyrkii tuomaan sekä oman Oppo-brändinsä tuotteet että OnePlussan sisarbrändin Realmen tuotteet.
Realme on tässä jo Suomessa onnistunutkin varsin hyvin, sillä yhtiön lippulaivapuhelin Realme GT 8 Pro nousi kesäkuussa Suomen myydyimmäksi älypuhelimeksi.
OnePlus jättää varsin pysyvät muistot myös Puhelinvertailun toimitukseen, sillä olemme arvostelleet kahta mallia lukuunottamatta kaikki OnePlussan koskaan Suomessa myyntiin tulleet puhelinmallit: alkaen aina aivan ensimmäisestä yhtiön mallista eli arvostelussamme vuonna 2014 käyneestä OnePlus Onesta.
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