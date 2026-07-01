Realmen puhelin nousi kuukauden myydyimmäksi kovan tarjouksen siivittämänä – DNA varoittaa jopa satojen eurojen hinnannoususta loppuvuotta kohti

DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksin mukaan on erittäin harvinaista, että uusi brändi nousee heti myyntitilastojen kärkeen. Myös Elisalla Realme GT 8 Pro teki vahvaa tulosta nousemalla suoraan henkilöasiakkaiden listan viidenneksi.
Taustalla on erinomainen tarjous, sillä vielä muutaman päivän ajan tämän puhelimen ostosta saa vähintään 400 euroa vaihtohyvitystä mistä tahansa toimivasta älypuhelimesta.
Samaan aikaan Kieksi varoittaa hintapaineiden kasvavan merkittävästi muistien kallistumisen takia, ja vaikutus voi olla jopa satoja euroja. Mikäli uudelle puhelimelle on todellista tarvetta, hankintaa ei Kieksin mukaan välttämättä kannata jäädä panttaamaan loppuvuoden kampanjoihin.
Hiljattain älypuhelinvalmistaja Nothingin pomo Carl Pei paljasti, että muistista on tullut älypuhelimen kallein yksittäinen komponetti, joka juurikin nostaa laitteiden hintoja.
Puhelinmarkkinoiden yleiskuvassa Samsung ja Apple jakoivat edelleen suurimman potin, sillä Samsung Galaxy A17 oli Gigantin ja Elisan kuluttajien myydyin laite, kun taas Apple iPhone 17 valtasi kärkipaikan Telian kuluttajamyynnissä sekä Elisan ja DNA:n yritysasiakkaiden listoilla.
Mukaan mahtuu myös hieman Honoria, jonka X5c Plus -malli oli Gigantin viidenneksi myydyin ja Honor 400 Smart yhdeksäs sekä DNA:n että Elisan kuluttajien listoilla.
Puhelimien ohella kesäkuun ehdottomaksi hittituotteeksi nousi uusi Oura Ring 5 -älysormus, joka ampaisi suoraan Gigantin myydyimmäksi tuotteeksi puettavan teknologian kategoriassa ja otti kakkossijan Elisan puettavien laitteiden listalla.
Gigantin telecom-tuotteiden apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolaisen mukaan uutuuden vastaanotto on ollut odottamattoman innokas, ja suomalaisten suosikeiksi ovat osoittautuneet kullan- ja hopeanväriset mallit.
Elisa taustoittaa, että toukokuun lopussa julkaistu Oura 5 on ohuempi, kevyempi ja 40 prosenttia edeltäjäänsä pienempi, mikä on houkutellut ihmisiä sormuskaupoille. Uuden mallin tuoma hinnanlasku vauhditti samalla myös edellisen sukupolven Oura Ring 4 -mallin myyntiä.
Puettavien laitteiden kategoriassa näkyi muutoinkin selviä kesäsesongin ilmiöitä, sillä lasten kellopuhelimia hankitaan nyt hyvissä ajoin jo touko- ja kesäkuussa eikä vasta juuri ennen koulujen alkua.
Kesä tarjoaa perheille rauhallista aikaa opetella uuden laitteen käyttöä ennen syksyä.
DNA:lla myydyimpänä älykellona säilyi jo kolmatta kuukautta peräkkäin ZTE K2 -lasten kellopuhelin, ja vastaavat laitteet menestyivät vahvasti myös Telialla ja Gigantilla.
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