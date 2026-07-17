Opas: Näin OnePlussan vetäytyminen vaikuttaa OnePlus-puhelimen käyttäjiin

Petteri Pyyny

Opas: Näin OnePlussan vetäytyminen vaikuttaa OnePlus-puhelimen käyttäjiin
OnePlus vahvisti vihdoin heinäkuun 2026 puolivälissä sen, mistä oltiin huhuttu jo kuukausia: yhtiö vetäytyy kokonaan Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa tavalliselle kuluttajalle?

Koetamme tässä artikkelissa tiivistää tärkeimmät asiat, mitä muutoksesta seuraa.





Uskaltaako OnePlussan puhelimia enää ostaa?

OnePlussan puhelimia ei juurikaan enää näy myynnissä Suomessa, sillä jälleenmyyjät ovat siivonneet varastojaan tyhjiksi jo parin kuukauden ajan ennen virallista vetäytymisilmoitusta.

Mutta luonnollisesti uusiakin OnePlussan puhelimia sieltä täältä edelleen löytyy.

Mutta lyhyt vastaus kysymykseen on se, että kyllä, OnePlussan uusia puhelimia uskaltaa edelleenkin ostaa, jos puhelimen ostaa tunnetulta suomalaiselta tai eurooppalaiselta jälleenmyyjältä.



Miten käy nykyiselle OnePlussan puhelimelleni?

Yhtiö on luvannut virallisesti kunnioittaa puhelimille lupaamaansa päivitystukea, vaikka se ei enää puhelimia Euroopassa myykään. Eli esimerkiksi viime vuoden lopulla julkaistu OnePlus 15 tulee saamaan sille luvatut päivitykset eli esimerkiksi suuria käyttöjärjestelmäpäivityksiä tulee aika vuoteen 2029 saakka.

Samoin huoltopalvelujen on luvattu jatkuvan puhelimille luvattujen takuuaikojen puitteissa tavalliseen tapaan. Lisäksi OnePlus on ollut Suomessa niin valtavan suosittu merkki, että myös itsenäiset huollot tulevat aivan varmasti tarjoamaan OnePlussan puhelimille korjauspalveluja vielä useamman vuoden ajan.

Eli nykyistä puhelinta ei tarvitse millään tavalla olla heittämässä elektroniikkajätteeseen, vaan se tulee toimimaan aivan samalla tavalla kuin tähänkin asti - ja saamaan päivityksiä kuten tähänkin asti.



Mitä OnePlussan tilalle?

Jos olet ollut kovin tyytyväinen OnePlussan puhelimiin - kenties jo vuosien ajan - ja olet parhaillaan miettimässä uuden puhelimen ostoa, niin tilanne on tietysti hankala.

Mutta tässä tulevat apuun OnePlussan sisarbrändit, jotka tavallaan ovat ottamassa OnePlussan paikkaa Euroopassa.

Eli OnePlussan omistaja on jättiläismäinen Oppo, joka on tuonut nyt omalla brändillään myytäviä puhelimia myyntiin Suomeenkin. Niistä monet jopa näyttävät ulkoisesti täsmälleen OnePlussan puhelimilta.

Toinenkin Oppon omistama brändi, ikäänkuin OnePlussan sisko, on rantautunut suomeen: Realme, joka on osoittautunut meillä jo varsin kovaksi hitiksi.

OnePlussasta Oppon tai Realmen puhelimeen vaihtaminen on itse asiassa lähes naurettavan helppoa.

Oppon ja Realmen käyttöjärjestelmä on käytännössä identtinen OnePlussan käyttöjärjestelmään. Eli kaikki valikot, napit ja toiminnot löytyvät täsmälleen samasta paikasta kuin OnePlussassakin.

Lisäksi Oppon ja Realmen puhelimet osaavat käyttää suoraan ja täydellä teholla OnePlussan legendaarisia punaisen johdon pikalatureita, sillä ne käyttävät täsmälleen samaa pikalataustekniikkaa kuin OnePlussakin.


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