Lisää sovelluksia Samsung-laitteisiin: Amazon Music tulee esiasennettuna miljooniin puhelimiin

Käyttäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että uuden laitteen ostaja saa sovelluksen laitteeseensa halusi tai ei, eli kyseessä on jälleen yksi esiasennettu sovellus, jota moni saattaa pitää turhana bloatwarena.
Samsung ja Amazon pyrkivät kuitenkin pehmittämään esiasennusta tarjoamalla uusille Amazon Music Unlimited -tilaajille kolmen kuukauden ilmaisen kokeilujakson. Tarjous on voimassa 12 kuukautta sen alkamispäivästä Yhdysvalloissa ja valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla.
Kolmen kuukauden kokeilun aikana uudet tilaajat saavat käyttöönsä mainoksetonta musiikkia ja podcasteja, ja valituilla alueilla tilaukseen kuuluu myös yksi Audible-äänikirja kuukaudessa.
Suomessa ja muualla Euroopassa Amazon Music Unlimited -yksilötilauksen hinta on 11,99 euroa kuukaudessa, kun taas Yhdysvalloissa hinta on kokeilujakson jälkeen 12,99 dollaria kuukaudessa tai Prime-jäsenille 11,99 dollaria kuukaudessa, ellei tilausta muista perua ennen sen päättymistä.
Tiedotteessa ei tarkemmin eritellä sitä, mitkä puhelinmallit esiasennetun sovelluksen saavat, eikä myöskään sitä, koskeeko muutos Suomessa myytäviä laitteita. Julkaisun ajankohta on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä se ajoittuu juuri Samsungin tulevien laitejulkistusten alle.
Samsung on nimittäin virallisesti vahvistanut järjestävänsä seuraavan suuren Galaxy Unpacked -julkistustapahtumansa Lontoossa ensi viikolla, tarkemmin sanottuna 22. heinäkuuta 2026.
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