Päivän diili: Kaikki iPhone 17 -mallit halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Petteri Pyyny

Päivän diili: Kaikki iPhone 17 -mallit halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin
Applen tuotteita ei juuri tarjoushinnoilla myydä, joten yhtiön tuotteiden alennuskampanjat ovatkin varsin houkuttelevia ostohetkiä.

Nyt näyttää siltä, että Applen lähes kaikki uudet iPhone 17 -sarjan puhelimet ovat tarjouksessa Suomessa - halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin.

Alennukset kattavat siis aivan edullisimman iPhone 17e:n sekä kaikkein kalleimmatkin versiot iPhone 17 Pro Maxista - joskin kaikkia tallennustilavaihtoehtoja ei ole fiksuissa tarjouksissa. Hinnat ovat 50 - 200 euroa halvempia kuin mitä on kertaakaan tähän saakka Suomessa nähty.

Alla tarjouslinkit hintoineen ja aiempine hintoineen:



Jos ihmettelet, mitä eroa eri malleilla on keskenään, kannattaa vertailla puhelinten eroja puhelinten tietokantamme kautta:





Todettakoon myös, että samaan iPhone 17 -mallistoon kuuluvaa iPhone Airia ei tällä kertaa ole tarjouksessa tarjolla. Lisäksi osa eri tallennustilavaihtoehdoista kampanjaan liittyen on jo myyty loppuun, joten emme listaa niitä nyt tässä.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


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