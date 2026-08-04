Samsung Galaxy S26 Ultra arvostelu – Melkein täydellinen työjuhta

Kädessä puhelin tuntuu arvokkaalta, jämäkältä ja tasapainoiselta, vaikka kyseessä onkin edelleen suurehko laite, jonka käyttäminen yhdellä kädellä vaatii pitkiä sormia ja pientä akrobatiaa.

Puhelimen mitat ovat 163,6 x 78,1 x 7,9 millimetriä ja painoa sillä on 214 grammaa. Laite on siis hieman ohentunut ja keventynyt edeltäjään verrattuna, mikä on aina erittäin tervetullut suuntaus.

Nyt kun kalenteri on jo kääntynyt elokuun puolelle, takana on runsaat viisi kuukautta testausta eri arjen tilanteista. Laite onkin tänä aikana ehtinyt nähdä maailmaa, sillä se on matkannut mukanani Yhdysvaltojen ja Suomeksi lisäksi pari kertaa Ruotsiin ja kerran Italiaan.

Tilaisuus oli tietysti hienossa Palace of Fine Artsissa, ja heti tilaisuuden jälkeen sain käsiini korealaisjätin upouuden kärkimallin, Samsung Galaxy S26 Ultran.

Matka kauas koti-Suomesta ei tosin sujunut aivan käsikirjoituksen mukaan, sillä alkuperäinen lentoni peruttiin ja pääsin matkaan Dallasin kautta vasta vuorokautta suunniteltua myöhemmin. Amerikan suuren maailman meininki korvasi kuitenkin matkaväsymyksen.

Tietysti takana oleva kamerakokoelma laittaa laitteen vahvasti heilumaan tasaisella pinnalla, jos esimerkiksi viestiä yrittää näin kirjoittaa.

Materiaalivalintana Samsung on siirtynyt tänä vuonna takaisin alumiinirunkoon, mikä selittää osaltaan painon putoamista. Pieni muutos, eikä sitä todennäköisesti huomaa millään tavalla käytössä. Kuukausien aikana runkoon ei ole ilmestynyt minkäänlaisia näkyviä naarmuja eli kestävästä kapulasta on kyse.

Myyntipakkaus noudattaa nykytrendiä eli se on äärimmäisen pelkistetty ja ohut. Laatikosta paljastuu itse puhelin suojapaperiin käärittynä, metallinen SIM-korttipaikan avaustyökalu, pikaohjeita sekä molemmista päistään USB-C-tyyppinen lataus- ja tiedonsiirtokaapeli. Laturia ei pakkauksessa tietenkään ole, joten sellainen on ostettava erikseen, mikäli kaapista ei jo löydy valmiiksi modernia USB PD -standardia tukevaa virtalähdettä.

Ja laturi saakin olla pykälää parempi, sillä pikalataus tukee nyt 60 watin tehoa aiemman 45 watin sijaan.

Puhelimen pohjaan upotettu S-Pen-kynä napsahtaa ulos tutulla ja luotettavalla mekanismilla. Kynän integrointi suoraan runkoon on edelleen Ultran uniikki valttikortti, jolle ei löydy suoraa vastaavuutta kilpailijoilta. Tosin kynä sopii runkoon vain yhdellä tavalla täydellisesti, sillä kynän pää on myös pyöristetty rungon mukaisesti. Ja kynän käytöstä lähinnä vain lyhyesti sanottavaa, sillä en sitä itse oikeastaan käytä, vain hyvin hyvin harvoin se tulee rungosta otettua pois. Mutta oikealle käyttäjätyypille se voi olla erityisen tärkeä piirtelyyn, asiakirjojen allekirjoitukseen ja niin edelleen.

Laitteen tasaiset reunat takaavat sen, että S26 Ultra ei ole vuoden miellyttävin kädessä pidettävä laite. Esimerkiksi parin vuoden takainen S24 Ultra on omaan makuun paremmin sopiva.

Oikeasta kyljestä löytyvät kännykän painikkeet eli virtapainike ja äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. Mitään ylimääräistä, esimerkiksi erillistä tekoälypainiketta, Samsung ei ole lähtenyt lisäämään, joita on tämän vuoden aikana eri laitteissa nähty.

Näyttö

Samsung on aina tunnettu maailmanluokan näyttöpaneeleistaan, eikä Galaxy S26 Ultra tee poikkeusta. Laitteessa on upea 6,9-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -näyttö, jonka tarkkuus on 3120 x 1440 pikseliä (Quad HD+). Kuva on terävä, väritoisto on oletusasetuksilla eloisaa ja musta on täydellisen syvää.

Kirkkaus riittää suoraan keväiseen ja kesäiseen auringonpaisteeseen. Mutta tämän vuoden suurin puheenaihe ja laitteen keskeisin ominaisuus on jotain aivan muuta: Samsungin viiden vuoden kehitystyön tulos, eli sisäänrakennettu Tietosuojanäyttö (Privacy Display).

Tietosuojanäyttö lyhyesti: Kyseessä on suoraan näyttöpaneelin rakenteeseen ja ohjelmistoon integroitu teknologia, joka kaventaa näytön katselukulmia elektronisesti. Kun ominaisuus aktivoidaan, sivustakatsojat näkevät vain pimeää tai vääristynyttä kuvaa, kun taas suoraan edestäpäin katsova käyttäjä näkee sisällön normaalisti.

Toiminnon voi asettaa päälle sovelluskohtaisesti. Voit esimerkiksi määrittää, että pankkisovellus tai sähköposti aktivoivat tietosuojan automaattisesti. Lisäksi tarjolla on "paras mahdollinen tietosuoja" -tila, joka pimentää sivuttaissuunnat täydellisesti, mutta tekee samalla myös suoraan edestä katsotusta kuvasta hieman harmahtavan ja laskee kontrastia.

Toteutus ei kuitenkaan ole vielä aivan täydellinen, ja käytön aikana vastaan tuli puutteita. Tila ei toimiva perinteisissä salasanakentissä, joissa suojausta nimenomaan kaivattaisiin. Lisäksi saapuvan ilmoituksen tekstisisältö kyllä pimentyy ruudulla lennosta muiden katseilta suojattuna, mutta kun avaat varsinaisen ilmoituskeskuksen, tiedot näkyvät sieltä jälleen suojaamattomana.

Käyttökokemusta häiritsee myös lokalisoinnin ontuminen: tuoreen ohjelmistopäivityksen myötä aiemmin selkeä suomenkielinen "Tietosuojanäyttö"-nimi muuttui asetuksissa jostain syystä englanninkieliseksi "Privacy Display" -termiksi.

Kamerat

Takana komeilee neljän kameran patteristo: 200 megapikselin pääkamera (valovoimainen f/1.4-aukko ja optinen kuvanvakain), kaksi 50 megapikselin kameraa (f/2.9 ja f/1.9 aukoilla) sekä 10 megapikselin telekamera (f/2.4). Optista zoomia on tarjolla 3x ja 5x kertoimilla, mutta niin sanotun Adaptive Pixel -sensoriteknologian ansiosta puhelin kykenee tuottamaan optisella tasolla häviöttömiä 2x ja 10x rajauksia. Digitaalinen zoom yltää yhä markkinointimiesten rakastamaan 100x lukemaan saakka eli mitään kovin erikoista siltä ei kannata odottaa.