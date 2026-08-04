Samsung Galaxy S26 Ultra arvostelu – Melkein täydellinen työjuhta
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Sain helmikuun loppupuolella hienon mahdollisuuden matkustaa paikan päälle San Franciscoon Samsungin suureen ja tärkeään Galaxy Unpacked 2026 -tilaisuuteen, jossa uusi Galaxy S26 -sarja esiteltiin maailmalle.
Matka kauas koti-Suomesta ei tosin sujunut aivan käsikirjoituksen mukaan, sillä alkuperäinen lentoni peruttiin ja pääsin matkaan Dallasin kautta vasta vuorokautta suunniteltua myöhemmin. Amerikan suuren maailman meininki korvasi kuitenkin matkaväsymyksen.
Tilaisuus oli tietysti hienossa Palace of Fine Artsissa, ja heti tilaisuuden jälkeen sain käsiini korealaisjätin upouuden kärkimallin, Samsung Galaxy S26 Ultran.
Laitteesta tuli välittömästi ensisijainen puhelimeni, ja olen käyttänyt sitä aktiivisessa arkikäytössä aina keskiviikosta 25. helmikuuta lähtien.
Nyt kun kalenteri on jo kääntynyt elokuun puolelle, takana on runsaat viisi kuukautta testausta eri arjen tilanteista. Laite onkin tänä aikana ehtinyt nähdä maailmaa, sillä se on matkannut mukanani Yhdysvaltojen ja Suomeksi lisäksi pari kertaa Ruotsiin ja kerran Italiaan.
Eli tässä arvostelussa on pidemmän aikavälin ajatuksia S26 Ultrasta.
Ensivaikutelmat ja muotoilu
Puhelimen mitat ovat 163,6 x 78,1 x 7,9 millimetriä ja painoa sillä on 214 grammaa. Laite on siis hieman ohentunut ja keventynyt edeltäjään verrattuna, mikä on aina erittäin tervetullut suuntaus.
Kädessä puhelin tuntuu arvokkaalta, jämäkältä ja tasapainoiselta, vaikka kyseessä onkin edelleen suurehko laite, jonka käyttäminen yhdellä kädellä vaatii pitkiä sormia ja pientä akrobatiaa.
Tietysti takana oleva kamerakokoelma laittaa laitteen vahvasti heilumaan tasaisella pinnalla, jos esimerkiksi viestiä yrittää näin kirjoittaa.
Materiaalivalintana Samsung on siirtynyt tänä vuonna takaisin alumiinirunkoon, mikä selittää osaltaan painon putoamista. Pieni muutos, eikä sitä todennäköisesti huomaa millään tavalla käytössä. Kuukausien aikana runkoon ei ole ilmestynyt minkäänlaisia näkyviä naarmuja eli kestävästä kapulasta on kyse.
Myyntipakkaus noudattaa nykytrendiä eli se on äärimmäisen pelkistetty ja ohut. Laatikosta paljastuu itse puhelin suojapaperiin käärittynä, metallinen SIM-korttipaikan avaustyökalu, pikaohjeita sekä molemmista päistään USB-C-tyyppinen lataus- ja tiedonsiirtokaapeli. Laturia ei pakkauksessa tietenkään ole, joten sellainen on ostettava erikseen, mikäli kaapista ei jo löydy valmiiksi modernia USB PD -standardia tukevaa virtalähdettä.
Ja laturi saakin olla pykälää parempi, sillä pikalataus tukee nyt 60 watin tehoa aiemman 45 watin sijaan.
Puhelimen pohjaan upotettu S-Pen-kynä napsahtaa ulos tutulla ja luotettavalla mekanismilla. Kynän integrointi suoraan runkoon on edelleen Ultran uniikki valttikortti, jolle ei löydy suoraa vastaavuutta kilpailijoilta. Tosin kynä sopii runkoon vain yhdellä tavalla täydellisesti, sillä kynän pää on myös pyöristetty rungon mukaisesti. Ja kynän käytöstä lähinnä vain lyhyesti sanottavaa, sillä en sitä itse oikeastaan käytä, vain hyvin hyvin harvoin se tulee rungosta otettua pois. Mutta oikealle käyttäjätyypille se voi olla erityisen tärkeä piirtelyyn, asiakirjojen allekirjoitukseen ja niin edelleen.
Laitteen tasaiset reunat takaavat sen, että S26 Ultra ei ole vuoden miellyttävin kädessä pidettävä laite. Esimerkiksi parin vuoden takainen S24 Ultra on omaan makuun paremmin sopiva.
Oikeasta kyljestä löytyvät kännykän painikkeet eli virtapainike ja äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. Mitään ylimääräistä, esimerkiksi erillistä tekoälypainiketta, Samsung ei ole lähtenyt lisäämään, joita on tämän vuoden aikana eri laitteissa nähty.
hinnat päivitetty 4.8.2026
Näyttö
Samsung on aina tunnettu maailmanluokan näyttöpaneeleistaan, eikä Galaxy S26 Ultra tee poikkeusta. Laitteessa on upea 6,9-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -näyttö, jonka tarkkuus on 3120 x 1440 pikseliä (Quad HD+). Kuva on terävä, väritoisto on oletusasetuksilla eloisaa ja musta on täydellisen syvää.
Kirkkaus riittää suoraan keväiseen ja kesäiseen auringonpaisteeseen. Mutta tämän vuoden suurin puheenaihe ja laitteen keskeisin ominaisuus on jotain aivan muuta: Samsungin viiden vuoden kehitystyön tulos, eli sisäänrakennettu Tietosuojanäyttö (Privacy Display).
Tietosuojanäyttö lyhyesti: Kyseessä on suoraan näyttöpaneelin rakenteeseen ja ohjelmistoon integroitu teknologia, joka kaventaa näytön katselukulmia elektronisesti. Kun ominaisuus aktivoidaan, sivustakatsojat näkevät vain pimeää tai vääristynyttä kuvaa, kun taas suoraan edestäpäin katsova käyttäjä näkee sisällön normaalisti.
Toiminnon voi asettaa päälle sovelluskohtaisesti. Voit esimerkiksi määrittää, että pankkisovellus tai sähköposti aktivoivat tietosuojan automaattisesti. Lisäksi tarjolla on "paras mahdollinen tietosuoja" -tila, joka pimentää sivuttaissuunnat täydellisesti, mutta tekee samalla myös suoraan edestä katsotusta kuvasta hieman harmahtavan ja laskee kontrastia.
Toteutus ei kuitenkaan ole vielä aivan täydellinen, ja käytön aikana vastaan tuli puutteita. Tila ei toimiva perinteisissä salasanakentissä, joissa suojausta nimenomaan kaivattaisiin. Lisäksi saapuvan ilmoituksen tekstisisältö kyllä pimentyy ruudulla lennosta muiden katseilta suojattuna, mutta kun avaat varsinaisen ilmoituskeskuksen, tiedot näkyvät sieltä jälleen suojaamattomana.
Käyttökokemusta häiritsee myös lokalisoinnin ontuminen: tuoreen ohjelmistopäivityksen myötä aiemmin selkeä suomenkielinen "Tietosuojanäyttö"-nimi muuttui asetuksissa jostain syystä englanninkieliseksi "Privacy Display" -termiksi.
Kamerat
Takana komeilee neljän kameran patteristo: 200 megapikselin pääkamera (valovoimainen f/1.4-aukko ja optinen kuvanvakain), kaksi 50 megapikselin kameraa (f/2.9 ja f/1.9 aukoilla) sekä 10 megapikselin telekamera (f/2.4). Optista zoomia on tarjolla 3x ja 5x kertoimilla, mutta niin sanotun Adaptive Pixel -sensoriteknologian ansiosta puhelin kykenee tuottamaan optisella tasolla häviöttömiä 2x ja 10x rajauksia. Digitaalinen zoom yltää yhä markkinointimiesten rakastamaan 100x lukemaan saakka eli mitään kovin erikoista siltä ei kannata odottaa.
Käytännön kuvaustilanteissa f/1.4-aukon pääkamera on hyvä, ja etenkin hämärässä se loistaa.
Telekameroiden puolella 5x ja 10x kuvat ovat päivänvalossa yksityiskohtaisia, mutta heikommassa valaistuksessa, esimerkiksi sisällä kuvattaessa kuvista löytyy helposti epätarkkuutta. Kun siirrytään digitaalisen zoomin puolelle, 30x tasolle asti kuvat ovat vielä täysin käyttökelpoisia sosiaaliseen mediaan, mutta 100x taso on edelleen lähinnä suttuista ja rakeista. Läheltä kuvattaessa laite usein puskee liian ärhäkkäästi päälle makrotilaa, joka ei ole kovin hyvä. Yleensä kuvista tulee tällä epätarkkoja, joten olen sitä pitänyt poissa käytöstä.
Muotokuvatilan reunantunnistus alkaa olla erittäin hyvällä tasolla, eli tausta sumenee kohtuullisen luonnollisen näköisesti. Etupuolen 12 megapikselin kamera tekee siistiä jälkeä, ja automaattitarkennus pitää selfiet sekä videopuhelut terävinä.
Ihan aluksi, kun ensimmäisiä kuvia otin, eri kameroiden välillä väritasapaino oli etenkin talvella mitä sattuu, mutta näyttää kuukausien aikana päivitysten myötä parantuneen.
Esimerkkikuvia
Kuvat on otettu Samsungin omalla kamerasovelluksella, kameran perusasetuksilla. Alkuperäinen kuva aukeaa klikkaamalla. Huomaathan, että alkuperäiset kuvat voivat olla hyvin raskaita ladattavia.
Suorituskyky ja akun kesto
Raudan osalta puhelin on varustettu parhaalla mahdollisella suorittimella, 12 gigatavun RAM-muistilla ja testilaitteemme tapauksessa 256 gigatavun tallennustilalla. Suorituskyvyn osalta laite on osoittautunut testijakson aikana täydellisen luotettavaksi työjuhdaksi. Mitään nykimistä, sovellusten kaatuilua tai käyttöliittymän hidastelua ei ole esiintynyt. Liiallista lämpenemistä ei myöskään ole esiintynyt. Kaikki toimii salamannopeasti, kuten tämän hintaluokan laitteessa pitääkin.
Yksi omituinen ohjelmistollinen kauneusvirhe suorituskykyyn liittyen kuitenkin koettiin: puhelimeen saapui kesken testijakson järjestelmäpäivitys, jonka asennus vaati uudelleenkäynnistyksen. Puhelimen käynnistyttyä uudelleen huomasin, että kustomoimani aloitusnäyttö oli palautunut jostain syystä täysin alkuperäiseen vakioasetteluunsa, ja sain kuluttaa tovin pienoisohjelmien ja kuvakkeiden uudelleenjärjestelyyn.
Akunkesto ja kapasiteetti sen sijaan herättävät vuonna 2026 ristiriitaisia tunteita. Laitteen sisällä on 5000 mAh akku, mikä alkaa olla tämän kokoisessa ja hintaisessa lippulaivassa jo hieman alakanttiin, kun monet kilpailijat siirtyvät kohti suurempia akkuja. Akunkesto on käytännössä ihan ok -tasoa eli sillä pärjää luotettavasti yhden päivän yli, mutta kahta päivää laitteesta on turha rutistaa ilman virransäästötiloja.
Pari tarkempaa seurantaa tein seuraavanlaisilla tuloksilla.
Täydestä latauksesta akkua oli jäljellä 18 %, kun puhelinta oli käytetty yhteensä 21 tuntia. Tänä aikana ruutuaikaa kertyi 7 tuntia ja 40 minuuttia, ja näyttö suljettuna laite oli 12 tuntia 56 minuuttia.
Toisessa tapauksessa täydestä latauksesta oli käytetty 76 % (akkua jäljellä 24 %) ajassa 22 tuntia 4 minuuttia. Ruutuaikaa kertyi tällöin 6 tuntia 25 minuuttia ja näyttö pimeänä puhelin lepäsi 15 tuntia 4 minuuttia.
Suurena positiivisena uudistuksena latauspuolella on vihdoin saavutettu 60 watin langallinen pikalataus. Sen ansiosta tyhjä akku täyttyy mukavan rivakasti. Langaton lataus on myös nopeaa, mutta Samsung ansaitsee miinuksen fyysisten magneettien puutteesta puhelimen takakuoressa. Qi2-standardin aikakaudella magneettien kuuluisi olla suoraan puhelimen sisällä, jotta magneettiset laturit ja lisälaitteet napsahtaisivat kiinni ilman erillistä suojakoteloa. Nyt magneettisen ekosysteemin hyödyntäminen vaatii aina kuoren ostamista.
Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto
Ohjelmistopuolella Galaxy S26 Ultra rullaa tällä hetkellä Android 16 -käyttöjärjestelmällä ja Samsungin omalla One UI -käyttöliittymällä, ja päivitys Android 17 -versioon häämöttää jo lähitulevaisuudessa.
Samsungin päivityslupaus on markkinoiden ehdotonta parhaimmistoa: laitteelle luvataan seitsemän suurta Android-versiopäivitystä aina Android 23 -versioon saakka. Tietoturvapäivitysten jakso ulottuu 28. helmikuuta 2033 asti, joten kyseessä on aidosti pitkäikäiseksi tarkoitettu laite. Ohjelmiston pitkä tuki on hieno asia, mutta itse käyttöliittymässä on tällä hetkellä asioita, jotka ärsyttävät jokapäiväisessä käytössä.
Suurin ärsytyksen aihe on Samsungin oma virtuaalinäppäimistö. Sen suomenkielinen ennakoiva tekstinsyöttö ja automaattinen korjaus ovat melko huonoja. Näppäimistö ei tunnu oppivan suomen kielen taivutusmuotoja, vaan se ehdottaa jatkuvasti täysin vääriä sanoja tai korjaa oikein kirjoitetun sanan joksikin aivan muuksi, mikä hidastaa viestittelyä arjessa.
Toinen paha huti on Samsungin uusi Now brief -toiminto, joka toimii kotinäytöllä pienoisohjelmana (widgettinä) ja jonka tarkoituksena on tarjota käyttäjälle yksilöllisiä, älykkäitä tiedotteita päivän mittaan. Käytännössä toiminto tuntuu halvalta Temu-versiolta Googlen Pixeleistä tutusta At a Glance -toiminnosta. Now brief ei nimittäin melkein koskaan tarjoa mitään aidosti hyödyllistä kontekstisidonnaista tietoa.
Widget saattaa ilmoittaa "tässä on kertaus päivästäsi", mutta todellisuudessa se näyttää pelkkiä tavanomaisia säätietoja. Usein se ilmoittaa vain päivän kuluvan eteenpäin.
Toiminto kyllä osaa poimia kalenterimerkinnän, mutta sen kontekstiymmärrys on täysin hukassa: esimerkiksi pitkän lentomatkan jälkeen widget ehdotti minulle välittömästi nukkumaanmenoa, vaikka tekoälyn pitäisi ymmärtää matkan ja aikavyöhykkeen vaihdoksen perusteella, että päiväni oli vasta alkamassa. Kaiken huipuksi laatikko ehdottelee YouTube-videoita katsottavaksi, mutta ehdotukset ovat joko täysin epärelevantteja tai sellaisia videoita, jotka olen jo katsonut. Ainoa todellinen hyöty tästä widgetistä on päivän kalenterisisällön passiivinen esittely, mutta siihen pystyy mikä tahansa perinteinen kalenteriwidget ilman "älykästä" korulauseketta.
Kuukausien aikana toiminto ei ole parantunut mitenkään.
Pitkän päivitystuen ohella voin positiiviseksi puoleksi nostaa esille mainion käyttöliittymän kustomoinnin. Esimerkiksi pikavalikon painikkeiden kokoa ja järjestystä voi muuttaa mieleisekseen ja vaikkapa äänenvoimakkuuden palkin voi laittaa pystyasentoon. Paneelin avaamisen voi toteuttaa erikseen tai yhdessä, eli erikseen valikko ja ilmoitukset avautuvat eri kulmista pyyhkäisemällä alaspäin, kun taas yhdessä ne avautuvat samalla pyyhkäisyllä. Itse ehdottomasti suosin tätä jälkimmäistä.
Kustomointia myös lisää mainio Good Lock -sovellus, jonka saa ladattua Galaxy Store -kaupasta. Tämän sovelluksen kautta saa käytännössä mitä vain muokattua. Esimerkiksi itse muokkasin värejä ja sijoittelin kuvakkeet erikokoisiksi ja eri asentoihin kotinäytölleni, jolloin pääsen nopeasti käsiksi kaikkiin tarpeellisiin sovelluksiin.
Muuta maininnan arvoista
Liitännän osalta käytössä on USB 3.2 Gen 1 -standardin mukainen USB-C-portti, joka takaa nopean tiedonsiirron tietokoneelle sekä tuen langalliselle näyttöliitännälle. Äänentoistosta vastaavat stereokaiuttimet ovat kovaääniset ja tarjoavat täyteläisen äänen.
Näytön alle sijoitettu ultraäänellä toimiva sormenjälkilukija on sijoitettu oikealle korkeudelle ja se tunnistaa peukalon nopeasti, vaikka sormi olisi hieman kostea tai rasvainen.
Ohjelmistoon on lisätty kasa tekoälytoimintoja, joiden toiminta ja hyödyllisyys vaihtelevat. Samsungin näppäimistössä on toiminto, joka ehdottaa esimerkiksi vastauksia. Nämä vastaukset ovat kuitenkin todella huonoja, eikä toiminto edes oikein osaa suomea. Muutenkaan näppäimistön automaattiset korjausehdotukset ovat melko heikkoja.
Galleriassa voi yrittää muokata tekoälyn avulla kuvia esimerkiksi lisäämällä niihin asioita. Pyysin tekoäly muokkaamaan koripallon koria suuremmaksi. Tuloksena tekoäly päätti lisätä kuvaan ostoskärryn. Samsungilla on myös oma Luova Studio -sovellus, jolla voi tekoälyn avulla luoda tarroja tai esimerkiksi kutsukortin.
Videon osalta maininnan arvoinen on Erittäin vakaa -toiminto, joka pitää kuvan vaakalukittuna, eli kuvatessa puhelinta voi vaikkapa pyörittää ympäri kuvan pysyessä kuitenkin lukittuna aloitusasentoon. Toimiva toiminto, mutta todellisia käyttökohteita ei tällekään löytynyt kuukausien aikana.
Samsung Galaxy S26 Ultra tekniset tiedot
Mitat:
- 163,6 x 78,1 x 7,9 mm
Paino:
- 214 grammaa
Näyttö:
- 6,9 tuumaa; 3120x1440; Dynamic AMOLED 2; Privacy Display; 120 Hz; Gorilla Glass Victus 2
Suoritin:
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Muisti:
- 12 gigatavua käyttömuistia;
256, 512 tai 1024 gigatavua tallennustilaa
Takakamerat:
- 200 megapikselin pääkamera (f/1,4; OIS)
10 megapikselin telekamera (OIS)
50 megapikselin toinen telekamera (OIS)
50 megapikselin ultralaajakulmakamera
Etukamera:
- 12 megapikseliä
Akku:
- 5000 mAh
Lataus:
- 60 watin pikalataus
25 watin langaton lataus
Käyttöjärjestelmä:
- Android 16
tulevat päivitykset
Muuta:
- 5G; IP68-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)
Hinta:
- arvosteluhetkellä:
12/256GB: 999 euroa
hinnat päivitetty 4.8.2026
Yhteenveto
Samsung Galaxy S26 Ultra on kiistatta yksi vuoden 2026 teknisesti edistyksellisimmistä älypuhelimista, mutta se ei ole täydellinen. Muutaman kuukauden testijakson jälkeen käteen jää kuva äärimmäisen luotettavasta ja tehokkaasta työkalusta, jonka suurin innovaatio eli Tietosuojanäyttö (Privacy Display) tuo aitoa lisäarvoa yksityisyyttään vaalivalle käyttäjälle, pienistä ohjelmistobugeista huolimatta.
Kamerajärjestelmä, erityisesti pääkamera, tekee kuvaamisesta helppoa kaikissa olosuhteissa, ja 60 watin lataus korjaa akun täyttöä, joka toki itsessään saisi kapasiteetiltaan olla suurempi.
Laitteen heikkoudet löytyvät kuitenkin ohjelmistopuolen viimeistelemättömyydestä. Ärsyttävä suomenkielinen näppäimistökorjaus, turha ja epälooginen Now brief -kokonaisuus sekä sisäänrakennettujen Qi2-magneettien puuttuminen jättävät pienen särön muuten niin loistavaan kokonaisuuteen.
Jos omistat jo edellisen sukupolven Ultran, päivitys ei ole välttämätön. Mutta jos etsit markkinoiden järeintä Android-puhelinta pitkällä päivitystuella, erinomaisella kameralla ja arvostat näytön tietosuojaominaisuutta, Galaxy S26 Ultra on vahva, joskin erittäin kallis ostosuositus.
Hintaa laitteella on edullisimmillaan kirjoitushetkellä noin 1199 euroa 256 gigatavun version kohdalla eli muutaman satasen verran se on jo laskenut julkaisusta alkaen. Toisaalta kyseessä on pitkän aikavälin sijoitus ja pitkän ohjelmistotuen myötä laitteen jälleenmyyntiarvon pitäisi muutaman vuoden kuluttua pysyä kohtuullisella tasolla, etenkin kun muistien korkeat hinnat pitävät laitteiden hinnat korkeana.
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