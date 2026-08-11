Motorola vahvisti Android 17 -päivityksen saavat puhelimet – luvassa yli 50 laitteelle

Käyttöjärjestelmän vakaan version jakelun vahvistetaan jo alkaneen ensimmäisenä Motorola Edge 2025 -mallille. Seuraavaksi päivitysvuorossa ovat uusimmat lippulaivalaitteet ja taittuvanäyttöiset mallit, kuten Razr 70- ja Edge 70 -sarjat. Päivityksen jakelu laajenee vähitellen muille mallisarjoille, kuten laajalle Moto G -mallistolle, seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.
Android Authorityn mukaan Android 17 -päivitys tuo mukanaan uudistuksia Motorolan omaan HelloUI-käyttöliittymään. Yksi huomattavimmista uutuuksista on etukameran reikää hyödyntävä Dynamic Island -tyylinen toteutus Live Updates -tilanneilmoituksille, joka keskittää reaaliaikaiset ilmoituskortit näytön yläreunaan kameran ympärille.
Käyttöliittymäuudistusten lisäksi päivitys tuo mukanaan uudistetun Moto AI -tekoälyapurin, joka kantaa nimeä Qira, sekä perusteellisesti uudistetun järjestelmätason värinäpalautteen. Käyttäjät saavat käyttöönsä myös kokoa muuttavat pika-asetusruudut, monipuolisemmat lukitusnäytön mukautusvaihtoehdot, Google Pixel -tyylisen äänenvoimakkuussäätimen, teemoitetut sovelluskuvakkeet sekä päivitetyn sovellusvalikon ruudukon.
Virallisia päivityksiä jaetaan laitteisiin vaiheittain alueittain. Päivityksen saapumisen omalle kohdalle voi tarkistaa laitteen asetuksista navigoimalla polkua Asetukset, Järjestelmä ja Järjestelmäpäivitykset. Eri Motorola-mallien päivitysseurannan näet täältä.
Nämä Motorola-laitteet saavat Android 17 -päivityksenRazr:
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Edge:
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 60
Moto G:
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
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