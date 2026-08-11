Motorola vahvisti Android 17 -päivityksen saavat puhelimet – luvassa yli 50 laitteelle

Janne Yli-Korhonen

Motorola vahvisti Android 17 -päivityksen saavat puhelimet – luvassa yli 50 laitteelle
Lenovon espanjankielinen blogi on julkaissut kaikkiaan yli 50 Motorola-puhelimen listan, jotka tulevat saamaan Android 17 -käyttöjärjestelmäpäivityksen.

Käyttöjärjestelmän vakaan version jakelun vahvistetaan jo alkaneen ensimmäisenä Motorola Edge 2025 -mallille. Seuraavaksi päivitysvuorossa ovat uusimmat lippulaivalaitteet ja taittuvanäyttöiset mallit, kuten Razr 70- ja Edge 70 -sarjat. Päivityksen jakelu laajenee vähitellen muille mallisarjoille, kuten laajalle Moto G -mallistolle, seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.

Android Authorityn mukaan Android 17 -päivitys tuo mukanaan uudistuksia Motorolan omaan HelloUI-käyttöliittymään. Yksi huomattavimmista uutuuksista on etukameran reikää hyödyntävä Dynamic Island -tyylinen toteutus Live Updates -tilanneilmoituksille, joka keskittää reaaliaikaiset ilmoituskortit näytön yläreunaan kameran ympärille.



Käyttöliittymäuudistusten lisäksi päivitys tuo mukanaan uudistetun Moto AI -tekoälyapurin, joka kantaa nimeä Qira, sekä perusteellisesti uudistetun järjestelmätason värinäpalautteen. Käyttäjät saavat käyttöönsä myös kokoa muuttavat pika-asetusruudut, monipuolisemmat lukitusnäytön mukautusvaihtoehdot, Google Pixel -tyylisen äänenvoimakkuussäätimen, teemoitetut sovelluskuvakkeet sekä päivitetyn sovellusvalikon ruudukon.

Virallisia päivityksiä jaetaan laitteisiin vaiheittain alueittain. Päivityksen saapumisen omalle kohdalle voi tarkistaa laitteen asetuksista navigoimalla polkua Asetukset, Järjestelmä ja Järjestelmäpäivitykset. Eri Motorola-mallien päivitysseurannan näet täältä.

Nämä Motorola-laitteet saavat Android 17 -päivityksen

Razr:
  • Motorola Razr 70 Ultra
  • Motorola Razr 70 Plus
  • Motorola Razr 70
  • Motorola Razr Ultra 2026
  • Motorola Razr+ 2026
  • Motorola Razr 2026
  • Motorola Razr Fold 2026
  • Motorola Razr Fold 2025
  • Motorola Razr 60 Ultra
  • Motorola Razr 60s
  • Motorola Razr 60d
  • Motorola Razr 60
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr+ 2025
  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr+ 2024


Edge:
  • Motorola Edge 2026
  • Motorola Edge 70 Pro+
  • Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola Edge 70 Max
  • Motorola Edge 70 Neo
  • Motorola Edge 70 Plus
  • Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 70 Fusion
  • Motorola Edge 70
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 50 Ultra
  • Motorola Edge 60


Moto G:
  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G77
  • Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57
  • Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37
  • Moto G37 Power


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