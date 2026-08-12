Google Pixel Watch 5 esiteltiin: parempi suorituskyky, tarkempi GPS ja uusia terveysominaisuuksia

Laitteiden ennakkomyynti alkaa tänään, ja toimitukset käynnistyvät 20. elokuuta.
Kellon suositushinnat Suomessa ovat 41 millimetrin Wi-Fi-versiolle 419 euroa ja LTE-versiolle 519 euroa. Suuremman 45 millimetrin mallin hinnat ovat puolestaan 449 euroa Wi-Fi-versiosta ja 549 euroa LTE-versiosta.
Pixel Watch 5 -kellon merkittävimmät uutuudet liittyvät Googlen uuteen Health Guardian -terveysominaisuuksien kokonaisuuteen.
Kello tuo ranteeseen passiivisen verenpaineen sekä insuliiniresistenssin trendien seurannan.
Verenpainetrendien seuranta arvioi verenvirtausvastusta ilman ulkoisia mansetteja tai erillisiä kalibrointilaitteita ja antaa käyttäjälle yhteenvedon aina kuukauden ensimmäisenä päivänä.
Insuliiniresistenssitrendien seuranta puolestaan arvioi kehon aineenvaihdunnan tilaa kuukausitasolla ranteen antureiden avulla ilman verinäytteitä tai neuloja.
Google kuitenkin tarkentaa, että nämä molemmat uudet trendiseurannat saapuvat laitteelle vasta syyskuussa 2026 julkaistavassa päivityksessä. Ja nämä ominaisuudet eivät ole vain Pixel 5:n toimintoja vaan kumpikin tulee saataville Pixel Watch 3-, Pixel Watch 4-älykelloille sekä näytöttömälle Fitbit Air -aktiivisuusrannekkeelle.
Turvallisuuspuolella Pixel Watch 5 laajentaa aiemmin esiteltyä pulssin menetyksen tunnistusta uudella hengityshätätilojen tunnistuksella (Breathing Emergency Detection).
Mikäli laite havaitsee käyttäjän reagoimattomuuden yhdessä pysyvän happitason laskun kanssa, esimerkiksi tukehtumisen tai vakavan hengitysvajauksen yhteydessä, se kykenee soittamaan automaattisesti hätäpuhelun.
Googlen jakamien ennakkotietojen mukaan tämä ominaisuus on CE-merkitty ja tulee saataville valituilla EU-markkinoilla. Unenseurantaa on parannettu 15 prosenttia aiempaa tarkemmaksi, ja kello seuraa nyt myös unenaikaisen hengityksen laatua sekä tarjoaa älykkään herätyksen syklin optimaalisessa vaiheessa.
Konepellin alla Pixel Watch 5 hyödyntää Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated -suoritinarkkitehtuuria, Cortex-M55-apuprosessoria, Wear OS 7.0 -käyttöjärjestelmää ja 64 gigatavun eMMC-tallennustilaa.
Suorituskyky on kasvanut edeltäjään verrattuna kokonaisuudessaan 20 prosenttia, mikä koostuu 12 prosenttia tehokkaammasta prosessorista ja 50 prosenttia suuremmasta RAM-muistista.
Satelliittipaikannus hyödyntää uutta kaksitaajuuksista GPS-järjestelmää, joka huomioi kaupungeissa rakennusten heijastukset ja tuplaa reitin merkitsemisen tarkkuuden vaikeissa ympäristöissä. Googlen mukaan Watch 5:n GPS on tarkempi kuin esimerkiksi Apple Watch Ultra 3:n tai uusimpien Garmin Fenix-mallien.
Mukana on myös laitteessa toimiva Gemini-tekoäly, minkä ansiosta esimerkiksi ajastimien käynnistys tai treenin aloitus onnistuu äänikomennoilla ilman aktiivista verkkoyhteyttä. Tekoäly osaa myös luoda kotinäytölle uutta teemaa, ja At a Glance näyttää kotinäytöllä esimerkiksi lentotietoja sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Kellossa on kupera Actua 360 AMOLED LTPO -näyttö, jota suojaa 3D Corning Gorilla Glass 5 -lasi. Näytön maksimikirkkaus yltää jopa 3 000 nitiin ja virkistystaajuus mukautuu välillä 1–60 hertsiä.
Pienemmässä 41 millimetrin mallissa on 332 milliampeeritunnin akku (jopa 30 tuntia aina päällä olevalla näytöllä) ja 45 millimetrin mallissa 465 milliampeeritunnin akku (jopa 40 tuntia aina päällä olevalla näytöllä).
Mukana tuleva latausteline lataa akun tyhjästä puoleen väliin noin 15 minuutissa.
Rakenne on IP68- ja 5 ATM -luokitusten mukaisesti pölyn- ja vedenkestävä. Rungon alumiini on 100-prosenttisesti kierrätettyä.
Kellojen lisäksi esiteltiin uudet Pixel-puhelimet.
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