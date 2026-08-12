Google julkisti Pixel 11 -sarjan ja Pixel 11 Pro Foldin – tekoäly, parantuneet kamerat, kirkkaammat näytöt ja HiLight-valot keskiössä

Tuoteperheeseen kuuluvat perusmalli Google Pixel 11, Pro-mallit Pixel 11 Pro ja Pixel 11 Pro XL sekä taitettava lippulaivamalli Pixel 11 Pro Fold. Laitteiden ennakkomyynti alkaa tänään, ja ne saapuvat virallisesti saataville 20. elokuuta.
Tensor G6 ja entistä syvempi Gemini-integraatioKoko uutta mallistoa vauhdittaa Googlen uusi Tensor G6 -järjestelmäpiiri, joka on valmistajan mukaan suunniteltu tarjoamaan aiempaa sujuvampaa suorituskykyä ja pidempää akunkestoa.
Suorittimen energiatehokkuutta on parannettu jopa 20 prosentilla, minkä lisäksi se tarjoaa 25 prosenttia nopeamman verkkoselaamisen ja 15 prosenttia nopeamman sovellusten latautumisen.
Tekoälylaskennasta vastaavassa TPU-yksikössä on puolestaan 50 prosenttia enemmän suorituskykyä.
Tietoturvasta vastaa Titan M3 -turvasiru, joka hyödyntää postkvanttisalausta. Tämä Googlen mukaan suojaa laitetta ennakoivasti uusilta, erittäin edistyneiltä digitaalisilta hyökkäyksiltä.
Tehokkaamman piirin ansiosta laitteella pyörivä Gemini Nano -tekoälymalli toimii entistä matalammalla viiveellä.
Käyttöjärjestelmään on tuotu uusia tekoälyominaisuuksia, kuten puheesta automaattisesti täytesanoja poistava ja tekstiä muotoileva puheentunnistus, Gboard-näppäimistön kirjoitusapu sekä suoraan kamerasovelluksesta toimiva Circle to Search -pikahaku. Lisäksi langaton tiedonsiirto ja Quick Share toimivat jatkossa saumattomasti yhdessä iOS- ja macOS-laitteiden AirDropin kanssa.
Pixel 11 Pro-, Pro XL- ja Pro Fold -mallien ostajat saavat laitteen mukana kuuden kuukauden Google AI Pro -paketin lisämaksutta, johon sisältyvät laajennetut Gemini-käyttörajat, 5 teratavua pilvitallennustilaa sekä Google Health Premium -palvelu.
Pixel 11, 11 Pro ja 11 Pro XL – ohentunut kamerapalkki ja uusi HiLight-valojärjestelmäUlkoisesti uusi mallisto luottaa tuttuun muotokieleen, mutta Pixel-kamerapalkkia on uudistettu reunasta reunaan ulottuvalla lasilla ja ohuemmalla profiililla. Kaikilla malleilla on IP68-luokitus veden- ja pölynkestävyydelle.
Yksi Pro-mallien mielenkiintoisimmista uutuuksista on HiLight-valojärjestelmä. Kameran salaman ympärille sijoitettu LED-valojen kokonaisuus tarjoaa visuaalista viestintää puhelimen takapuolella.
Kun laite on pöydällä näyttö alaspäin, HiLight-valot hehkuvat pehmeästi kertoen esimerkiksi Geminin tilasta (kuuntelee tai miettii) tai ilmoittavat yhteystietojen puheluista kustomoiduin värein niin Googlen Puhelin-sovelluksessa kuin WhatsAppissakin.
Toistaiseksi siis valojärjestelmän hyödyllisyys on vähäistä, mutta tuen kerrotaan laajenevan myöhemmin.
Perusmalli Pixel 11 sisältää 6,3 tuuman Actua-näytön 3 000 nitin maksimikirkkaudella ja Corning Gorilla Glass Victus 2 -lasilla. Pixel 11 Pro (6,3") ja Pixel 11 Pro XL (6,8") sisältävät 3 600 nitin Super Actua LTPO OLED -näytöt (1–120 Hz) sekä uuden naarmuuntumista ehkäisevän pinnoitteen Gorilla Glass Victus 2 -lasin päällä.
Google-puhelimet on tunnettu tutun varmasta kamerasta, ja kamerajärjestelmissä on jälleen otettu askeleita eteenpäin.
Pixel 11:ssä on 48 megapikselin pääkamera (56 % enemmän valoa), 13 megapikselin ultralaajakulma sekä 10,8 megapikselin telekamera 5x optisella zoomilla ja 30x Super Zoomilla.
Pixel 11 Pro- ja Pro XL-malleissa on 50 megapikselin pääkamera uudella 1/1.3" kennolla, 48 megapikselin ultralaajakulma ja uudistettu 48 megapikselin telekamera 5x optisella zoomilla sekä jopa 120x Pro-zoomilla. Etukamera on päivitetty 42 megapikseliin.
Google Pixel 11 Pro XL eri väreissä
Koko sarja tukee uutta Magic Capture -kuvaustilaa, joka taltioi yhdellä painalluksella videota ja valitsee siitä automaattisesti terävöitetyt ja rajatut valokuvat.
Tensor G6:n TPU-tehojen ansiosta yönäkymän (Instant Night Sight) luvataan mahdollistavan jopa 4,5 kertaa aiempaa nopeamman yökuvauksen. Pro-malleissa on lisäksi tuki 8K Video Boost -videotallennukselle. Tarjolla on myös esimerkiksi juostessa parempaa vakautettua videota.
Akkukestoksi luvataan yli 30 tuntia. Sarjassa käytetään magneettista Pixelsnap-yhteensopivuutta (Qi2.2-sertifioitu), joka nopeuttaa langatonta latausta jopa 25 wattin teholla. Langallisella latauksella Pro XL -mallin akku latautuu 75 prosenttiin noin 30 minuutissa.
Pixel 11 Pro Fold – ohuempi, kestävämpi ja IP68-suojattu taitettavaNäiden tavallisten puhelimien lisäksi Google esitteli myös uuden taittuvan. Googlen uuden sukupolven taitettava älypuhelin Pixel 11 Pro Fold on noin 1 millimetrin ohuempi (5,0 mm avattuna ja 10,1 mm taitettuna) ja lähes 10 prosenttia kevyempi (239 grammaa) kuin edeltäjänsä.
Rungon kestävyyttä on parannettu kolminkertaisesti uuden saranan ja komposiittitaustan ansiosta, ja laitteella on IP68-luokituksen mukainen pölyn- ja vedenkestävyys.
Laitteen ulkopuolella on 6,5 tuuman Super Actua -näyttö (1080 x 2342, 1-120 Hz) ja sisällä avautuu 8 tuuman Super Actua Flex -näyttö (2076 x 2152, 1-120 Hz), joka on 20 prosenttia aiempaa kirkkaampi yltäen 3 600 nitin huippukirkkauteen.
Usean sovelluksen käyttöä helpottavat Android 17 -version uusi Kuplat-toiminto (jopa viisi kelluvaa sovellusta ruudulla kerrallaan) sekä vedä ja pudota -tuki kahden sovelluksen välillä.
Taitettavan uutuuden kamerajärjestelmä koostuu 48 megapikselin pääkamerasta (56 % parempi valoherkkyys), 10,5 megapikselin ultralaajakulmasta ja 10,8 megapikselin 5x telekamerasta (30x Super Zoom).
Taitettava rakenne mahdollistaa erikoistoimintoja, kuten takakameraselfien ulkonäytön esikatselulla, Dual Screen Preview -tilankatselun sekä ulkonäytöllä pyörivät "Katso kameraan" -animaatiot lasten kuvauksen helpottamiseksi.
Laitteessa on 16 gigatavua RAM-muistia ja Tensor G6 -siru. Yli 24 tunnin akunkesto tukee 25 watin langatonta Pixelsnap-latausta sekä 30 watin langallista pikalatausta, joka täyttää akun puoleen väliin noin 30 minuutissa.
Hinnat ja saatavuusPixel 11 -sarjan laitteet tulevat ennakkomyyntiin tänään 12. elokuuta, ja ne saapuvat kauppoihin 20. elokuuta. Suomen hinnat eri tallennustilaversioille ovat seuraavat:
Google Pixel 11: 256 Gt: 1 049 €, 512 Gt: 1 179 €
Google Pixel 11 Pro: 256 Gt: 1 259 €, 512 Gt: 1 389 €, 1 Tt: 1 659 €
Google Pixel 11 Pro XL: 256 Gt: 1 469 €, 512 Gt: 1 599 €, 1 Tt: 1 869 €
Google Pixel 11 Pro Fold: 256 Gt: 2 089 €, 512 Gt: 2 219 €, 1 Tt: 2 489 €
Google julkisti myös muitakin laitteita. Tarkemmat tiedot uusista Pixel Watch 5 -älykelloista ja Google Pixel Tagista näet niiden omista uutisista.
Voit myös verrata nyt julkistettuja Pixel 11 -sarjan puhelimia edeltäviin, Pixel 10 -sarjan malleihin puhelinvertailussamme:
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