Näin valokuvaat auringonpimennyksen älypuhelimellasi

Sitä pitää tietysti kaikkien päästä kuvaamaan. Auringon, kuten minkä tahansa valonlähteen suora kuvaaminen, on aina haastavaa, joten älypuhelimella otetuista nappiotoksista ei kannata haaveilla.
Lisäksi on huomattavaa, että auringonpimennyksen kuvaaminen suoraan kännykän kameralla voi rikkoa kännykkäsi kamerasensorin lopullisesti.
Kohtalaisen hyviä kuvia on kuitenkin mahdollista saada varsinkin jos ulottuvilla on esimerkiksi hitsausmaskeihin tarkoitettu pimentävä suojalasi. Asettamalla lasi älypuhelimen kameran eteen, säätämällä kamera-asetuksista valotusarvo minimiin sekä lukitsemalla valotus ja tarkennus Aurinkoon (paina sormella pitkään tarkennuskohtaa puhelimen kamerasovelluksessa) - ja näin saadaan alla olevan kuvan kaltaista jälkeä.
Pimennyslasilla kannattaa hieman kikkailla sillä sen aiheuttamista heijastuksista saa paljon parempaa jälkeä kuin suorasta kuvauskohteesta. Alla olevassa esimerkkikuvassakin näkyy heijastus, eikä varsinainen kohde (joten kuvassa asento ei ole täysin oikea).
Pimennys huipentuu tänään kello 20 ja 21 välillä, riippuen sijainnista. Muista kuitenkin, että Auringon liian pitkä tuijottaminen vahingoittaa silmiä eli pimenevää Aurinkoa ei saa tuijottaa ilman oikeita suojavarusteita hetkeäkään. Tavalliset aurinkolasit eivät riitä suojaksi.
Ohje on julkaistu alunperin vuonna 2015 ja sitä on päivitetty sen jälkeen uusien auringonpimennysten tullessa ajankohtaiseksi.
Kommentit (1)
itse teippasin vanhojen polarisoivien aurinkolasien linssit päällekkäin ~vastakkaisiin vaiheisiin jollon tuli tällasia kuvia :D