ZTE tuo nubia-älypuhelimet laajasti Suomeen – hinnat alkavat 189 eurosta, luvassa 5 vuotta ohjelmistopäivityksiä

ZTE on tullut viime vuosina suomalaisille tutuksi erityisesti lasten kellopuhelimista. Yhtiö pyrkiikin hyödyntämään tätä jalansijaa haastaakseen vakiintuneet valmistajat edullisissa ja keskihintaisissa laitteissa. ZTE:n Suomen ja Baltian maajohtaja Jussi Luodon mukaan uusi puhelinmallisto toimiikin loogisena jatkumona lasten kellopuhelimille.
Suomen valikoima koostuu aluksi neljästä eri mallista, joiden suositushinnat asettuvat 189 ja 429 euron väliin. Malliston huipulle sijoittuu 429 euron hintainen nubia Neo 5 GT, joka on suunnattu pelaajille ja tehoa vaativaan käyttöön.
Ohutta muotokieltä hakeville tarjolla ovat 399 euron nubia Air Pro sekä 269 euron nubia Air. Malliston edullisin on 189 euron ZTE nubia A57, joka on 4G-peruspuhelin.
Tiedotteen mukaan kaikki puhelimet saapuvat myyntiin Android 16 -käyttöjärjestelmällä, ja valmistaja lupaa laitteille viiden vuoden ohjelmistopäivitykset. Mikäli lupaus kattaa täydet versiopäivitykset, laitteille voisi olla odotettavissa päivityksiä aina Android 21 -versioon saakka. Todennäköisesti ohjelmistopäivityksillä kuitenkin viitataan tietoturvapäivityksiin.
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