Google siirtää Pixel-puhelintensa tuotannon pois Kiinasta

Aiheesta uutisoineen Nikkei Asian tietojen mukaan muutos koskee Pixel-älypuhelimia, Pixel Watch -älykelloja sekä Pixel Buds -kuulokkeita - eli koko Googlen Pixel-mallistoa. Google on tietojen mukaan informoinut jo tärkeimpiä toimittajiaan muutoksesta.
Taustalla ovat Yhdysvaltojen ja Kiinan pitkittyneet jännitteet sekä teknologiayhtiöiden kasvava tarve hajauttaa tuotantoaan pois yksittäisestä maasta. Google on jo usean vuoden ajan vähentänyt riippuvuuttaan Kiinasta ja rakentanut rinnakkaisia tuotantoketjuja erityisesti Vietnamiin ja Intiaan. Merkittävä osa Pixel-laitteista kootaan kuitenkin yhä Kiinassa, joten täydellinen irrottautuminen Kiinasta vaatii muissa maissa olevien tehtaiden tuotannon moninkertaistamista nykyiseen nähden.
Ja vaikuttaa siltä, että siirtymän voittaja on nimenomaan Vietnam, sillä aiempien tietojen mukaan valtaosa hiljattain julkistetuista Pixel 11 -puhelimista valmistetaan jo nyt Vietnameissa. Eli tärkeimpien tuotteiden - Pixel-puhelinten - osalta siirtymä pois Kiinasta on jo käytännössä valmis.
Kiinan rooli maailman älypuhelinvalmistuksen keskuksena on muutenkin alkanut murtua, kun muutkin elektroniikkayhtiöt, mm. Samsung ja Apple ovat hajauttaneet tuotantoaan muihin maihin. Lisäksi Intia on omilla tullisäännöillään saanut houkuteltua lähes kaikki tärkeimmät kännykkämerkit valmistamaan osan puhelimistaan Intiassa - joskin yleensä Intiassa valmistetut mallit myydään nimenomaan intialaisille asiakkaille.
Kävimme pari vuotta sitten läpi sitä, missä maissa eri kännykkämerkit valmistetaan ja käytännössä valmistus on kolmen maan käsissä: Vietnamin, Intian ja Kiinan. Lisäksi Samsungin tiedetään valmistavan aivan kalleimmat puhelinmallinsa kotimaassaan, Etelä-Koreassa.
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