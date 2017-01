Oikeus ottaa uudestaan käsittelyyn vuosia vanhan riidan Applen ja Samsungin välillä

Yhdysvaltain liittovaltion hovioikeus on ottanut käsittelyyn Samsungin ja Applen välisen oikeusjutun liki kuuden vuoden takaa , jossa pyrittiin selvittämään onko Samsung kopioinut Applen iPhonea. Torstaina julkaistuista papereista selviää, että oikeusistuimen on tarkoitus määrätä paljonko Samsung on velkaa patenttirikkomuksistaan.Aiemmin määrätyn 399 miljoonan dollarin korvaussumma pyörrettiin viime kuun käsittelyssä Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, kertoo MacRumors . Korkeimman oikeuden mukaan summa oli määritelty koko Samsungin tuloksen pohjalta, eikä esimerkiksi patenttirikkomuksia koskeneiden komponenttien mukaan, joten nyt uutta summaa haetaan muutoksenhakutuomioistuimesta korkeimman oikeuden pyynnöstä.Applen mukaan on aina ollut selvää, että kyse on ollut häpeilemättömästä kopionnista ja toivoo, että oikeus määrää summan, joka lähettää selkeän viestin, että varastaminen on väärin. MacRumors kertoo, että useat muotisuunnittelijat ovat virallisesti tukeneet Applea ja sen design-patenttien koskemattomuutta.Patentteihin kuului muun muassa iOS-käyttöjärjestelmän kotinäkymä ikoneineen sekä laitteen pyöristetyillä reunoilla varustettu muotoilu. Epäselvyyttä yhdennäköisyydestä ei tietysti ole, kuten kuvasta näkyy.