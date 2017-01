Galaxy S8:n pressikuvavuoto onkin väärennös

Samsung Galaxy S8 (2017) with "Infinity" Display, Bixby button and fingerprint scanner on the back. Coming March 29th. #GalaxyS8 pic.twitter.com/7aYgNkqkHr -- Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) January 28, 2017





Eilen kerroimme Galaxy S8:n vuotokuvista (kuvassa vasemmalla) ja tekniikasta , jotka tulivat kenties ensimmäistä kertaa lähteestä, joka on syytä ottaa tosissaan. Evan Blassin paljastuksista saimmekin tietoon liki kaiken tarvittavan, mutta paremmat kuvat eivät tietysti haittaisi.Blassin hieman sumeat ja heikosta kulmasta otetut kuvat kertoivat toki paljon tarpeellista tietoa esimerkiksi kotinäppäimestä ja sormenjälkilukijasta, mutta nyt tarjolla on uusia kuvia, jotka ovat tarkempia.Twitterissä latvialainen Benjamin Geskin on esitellyt kyseisiä kuvia (jutun jälkeen alimmaisena), jotka näyttävät kovasti eilen vuodetulta Galaxy S8 -puhelimelta ja samalla vaikuttavat olevan tyyppillisten pressikuvien kaltaisia. Geskin kertoo twiitissä, että Galaxy S8:sta löytyy lähes koko etupaneelin kattava "infinity"-näyttö, nappi Samsungin huhutulle Bixby-avustajalle sekä sormenjälkilukija takana.Kuvia on kaksin kappalein, joissa puhelin on sekä mustalla että metallinhohtoisen hopeisella näytönreunuksilla. Takapaneeli on puolestaan molemmissa hopeansävyinen.Pikaisella katsauksella kuvat vaikuttavatkin olevan aitoja pressikuvia, mutta tarkempi tarkastelu paljastaa, että kuvia on erittäin todennäköisesti manipuloitu. Esimerkiksi sormenjälkilukija vaikuttaa oleva liimattu päälle ja salamakomponentti on kopioitu Galaxy S7:stä eikä näytä samalta kuin Blassin S8-kuvassa. Näistä tarkemmat kuvaesimerkit alla.Lisäksi, vaikka laitteen näyttö kattaa suuren osan etupaneelista, niin sen kuvasuhde ei ole huhuttu 18.5:9. Itseasiassa koko laitteen etupaneelin pitäisi olla näyttöä, jotta kuvasuhde täyttyisi. Tällöin yläreunaan ei jäisi tilaa esimerkiksi etukameralle tai iiristunnistimelle.Vaikka kuva onkin väärennös, niin se kertoo jokseenkin millaiselta laite tulee näyttämään. Valitettavasti tämän perusteella tosin emme voi päätellä mitään uutta esimerkiksi värivaihtoehdoista. Evan Blassin kuva siis vaikuttaa edelleen todennäköisimmin aidolta laitteelta, vaikka ei olekaan kuvista terävin.