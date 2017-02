Arvostelussa Huawei Mate 9 Pro

Huawein Mate 9 Pro yllättää kuitenkin positiivisesti. Vaikka siinä on tosiaan iso 5,5 tuuman näyttö, on se onnistuttu pusertamaan erittäin kompaktiin pakettiin. Autokauppias saattaisi sanoa, että se on kokoaan pienempi. Esimerkiksi HTC:n jo eläkkeelle jääneen One (M8) -lippulaivaan verrattuna kokoeroa ei välttämättä edes huomaa kunnolla, vaikka HTC:n puhelimessa näyttö onkin pienempi. Mate 9 Pro on kyllä hieman leveämpi, mutta pituudessa puhelimet eivät poikkea toisistaan juurikaan. Galaxy Note 7:ään verrattuna on hieman lyhyempi, mutta samaan aikaan myös leveämpi.

Kun kuulee saavansa käteen 5,5-tuumaisen kapulan, tulee herkästi ajateltua, että kuinka mahdottoman isosta puhelimesta on oikein kyse. Ei ole kovinkaan montaa vuotta siitä kun tämän kokoluokan puhelimet olivat hyvä vitsi, jolle naureskeltiin kun puhelinvalmistajat kilpailivat vimmatusti toistensa kanssa kenellä on markkinoiden suurin näyttö.

HTC One (M8) on siinäkin mielessä hyvä vertailukohta Mate 9 Prolle, että puhelimien muotoilussa on havaittavissa yhteneväisyyttä. Käytännössä tämä ilmenee Mate 9 Pron alumiinisena takakuorena, joka on saanut päälleen HTC:n tyylin mukaisesti poikittaisen metalliharjauksen. Toki One (M8):n takakuori on paljon voimakkaammin kaarevoitettu, joten ei puhelimien design nyt täysin identtinen ole. Molemmista puhelimista löytyy vieläpä kaksoiskamera, kaksois-LED-salama ja samankaltainen antenniratkaisu. HTC näyttää olleen aikaansa edellä vuonna 2014 lanseeratessaan One (M8):n.

Jos takakuori tuo One (M8) -viboja, niin etupuolen kohdalla Huawei on onnistunut jäljittelemään hyvin Samsungin Galaxy S7 -sukupolvea. Laidoiltaan kaareva näyttö tuo väistämättä mieleen Galaxy S7 edgen, mutta Mate 9 Pron tapauksessa näyttöä taivutettu hyvin maltillisesti – jopa niin maltillisesti, ettei näyttö itse asiassa näytä edes kaarevalta.

Tietysti ellipsinmuotoinen kotinäppäinkin ohjaa mielikuvia Samsungin suuntaan. Pro-mallista. Kotinäppäimeen on integroitu salamannopea sormenjälkilukija. Mate 9 -sisarmallissa sormenjälkilukija löytyy sen sijaan takakuoresta. Makuasioita kummasta ratkaisusta tykkää, mutta ainakin omiin viisipiikkisiin etupuolelle sijoitettu sormenjälkilukija tuntuu kaikkein luontevimmalta. Kotipainike ei ole perinteistä painettavaa mallia, vaan se on uusien iPhonien tapaan pelkkä kosketuspinta.

Kotinäppäimen ympäriltä löytyy perinteiseen tyyliin kapasitiiviset valikko- ja takaisin-navigaationäppäimet, mutta niiden ikonit ovat pelkistyneet pelkiksi pisteiksi. Käyttöönoton kannalta ratkaisu on hieman ikävä, sillä et tiedä tai muista kumpi näppäin on kumpi. Onneksi näppäinten funktion pystyy kuitenkin muuttamaan asetuksista omiin tottumuksiin sopivaksi.