Samsung saattaa yllättää aikaisemmalla Galaxy S8 -ennakkomyynnillä

Jo jonkin aikaa olemme tienneet, että Samsung ei aio tänä vuonna noudattaa edeltävien vuosien julkaisutahtia Galaxy S -huippumallinsa kanssa. Uusi raportti kuitenkin kertoo, että yhtiö on kenties onnistunut aikaistamaan julkaisua.Syynä viivästykseen ovat oletetusti viime vuoden vaikeudet Note7:n akkujen kanssa, jonka jälkeen Samsung on päättänyt ottaa kaikki varotoimenpiteet käyttöön ja myöhästyttää hieman julkaisua varmistaakseen laadun. Galaxy S8:n julkistus tapahtuu kuluvan kuun 29. päivä eli noin parin viikon kuluttua New Yorkissa.Julkistuspäivää tuskin tullaan muuttamaan, mutta itse laitteen julkaisua on ETNewsin mukaan pystytty tuomaan lähemmäs esittelypäivää. Lähteen mukaan Samsung aloittaisi ennakkotilaukset huhtikuun 7. päivä, mutta epäselvää on mitä maita tämä koskee.Kyseessä voi toki olla ennakkotilausten maailmanlaajuinen ensi-ilta, mutta ehkä jopa todennäköisempää on, että korealaisyhtiö tuo laitteen ensin myyntiin kotimaassaan, jossa kilpailu jo huippupuhelimensa julkaissutta LG:tä vastaan on kovaa . Ensimmäiset Galaxy S8 -mainoksetkin on jo nähty Koreassa.Kuluttajien kannalta on tietysti toivottavaa sekä nopea myyntiin saapuminen että erityisesti laatutakuu ja laitteiden turvallisuus. Samsungin huippupuhelinta odotetaan kauppoihin huhtikuun loppupuolella.