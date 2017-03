Käytätkö Lumiaa? Messenger lopettaa toimimisen tällä viikolla

Facebook on lähettänyt sähköpostia käyttäjilleen, jotka käyttävät yhtiön omistamaa-pikaviestintä Windows Phone 8.1 -laitteilla. Sähköpostisa kerrotaan, että sovellus lopettaa toiminnan kyseisillä laitteilla maaliskuun 2017 lopussa.Samalla lakkautetaan tuki myös tätä vanhemmille käyttöjärjestelmäversioille, eli käytännössä sekä 8.0 että 7.x -versiota käyttävät Windows Phonet eivät enää pysty käyttämään yhtä maailman suosituimmista pikaviestimistä.Messengeriä kaipaaville vaihtoehdoiksi jäävät joko puhelimen päivittäminen Windows 10:iin tai puhelimen vaihtaminen. Koska suuressa osassa vanhoja Windows Phoneja on käyttömuistia varsin rajallinen määrä, on WP10:iin päivittäminenkin varsin epärealistinen vaihtoehto. Facebook kertoi muutoksesta blogissaan Monet käyttäjät ovat käyttäneet vanhempaa Facebookin sovellusversiota ja sen sisältämää viestittelytoimintoa. Nyt myös tuki näille vanhoille sovellusversioille loppuu. Tämä koskee myös Androidin vanhoja Facebook-sovelluksen versioita. Käytännössä siis Messenger katoaa noin 76 prosentilta Windows PHonen käyttäjistä, mikäli on uskominen tuoreimpia tilastoja Windows Phonen versioiden jakaumasta.