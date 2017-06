Tuleva Android O saapuu myös uusille Nokia-puhelimille

HMD Globalin keväällä esittelemät uudet Nokia-brändiä kantavat älypuhelimet ovat saapumassa kauppoihin arvioiden mukaan aivan näinä päivinä. Lisäksi yhtiöltä odotetaan vielä tämän vuoden aikana huippumalli Nokia 9:ää.Jo julkistetuista laitteista löytyy tietysti Android-käyttöjärjestelmä, joka on myyntiintulohetkellä versiossa 7.1.1. Kyseessä on varsin uusi versio Androidista, mutta suurempi kysymysmerkki on laitteiden päivitettävyys.Nyt HMD Globalilta on onneksi kuulunut hyviä uutisia niille, jotka harkitsevat uusien Nokia-älypuhelinten ostamista. Yhtiö on vahvistanut TechRadarille , että kaikki kolme jo julkistettua Android-laitetta päivittyy tulevaan Android-versioon.Hiljattain myös mm. OnePlus vahvisti viime vuotisten mallien saavan tärkein Android O -päivityksen. Android O tuo mukanaan mm. uuden picture-in-picture-ominaisuuden, päivitetyt ikonit sekä uudistuneet asetukset. Lisätietoa päivityksestä löydät täältä