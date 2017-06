Ensikokemukset huomenna kauppoihin saapuvasta Honor 9:stä

Saimme testiin Huawein Honor-brändin uusimman tulokkaan. Honorit ovat olleet Suomessa myydyimpiä älypuhelimia ja ainakin osittain juuri sen takia uusi Honor 9 -älypuhelin julkaistiin täällä poikkeuksellisen aikaisin . Puhelinuutuuden edeltäjä Honor 8 tuli viime vuonna Suomessa myyntiin elokuun lopulla ja puhelin on ollut tuttu näky operaattoreiden myydyimpien puhelimien listoilla aina viime kuukausiin asti.Honor 9:n pienemmällä muistilla varustetun version (neljä gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua tallennustilaa) toimitukset alkavat 30. kesäkuuta 499 euron suositushinnalla. Isommalla muistikapasiteetilla ja tallennustilalla varustetun version (kuusi gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa) toimitukset alkavat elokuussa 599 euron suositushinnalla.Ulkoisilta mitoiltaan 5,15 tuuman Full HD -näytöllä varusteltu Honor 9 on lähellä edeltäjäänsä Honor 8:aa (kuvan sininen älypuhelin). Merkittävimpiin muutoksiin kuuluu sormenjälkilukijan sijoitus puhelimen etupuolelle. Se on nyt selkeästi Huawein täksi vuodeksi valitsema linjaus ja jakanee mielipiteitä. Tärkeintä on kuitenkin, että lukija vaikuttaisi nopeudeltaan olevan taattua Huawei-laatua ja P10:stä poiketen näytössä on myös tahroilta suojaava oleofobinen pinnoite.Honor 9 tekee pesäeroa edeltäjäänsä myös muotoilun osalta. Takalasi on sivuille kaartuva. Huawei P -malleihin verrattuna Honor on tuttuun tapaan hieman painavampi ja paksumpi, mutta ainakin omaan käteen Honor 9 vaikuttaisi istuvan erittäin hyvin. Rehellisesti sanottuna Honor 8:n ulkonäkö oli viime vuonna pieni pettymys ja uusi tulokas vaikuttaa omaan silmään selvästi paremmalta. Navigointipainikkeet ovat Honorissa joko lukijan reunoilla tai vaihtoehtoisesti navigointi onnistuu käyttämällä eleitä sormenjälkilukijassa. Ainakin alkutestin perusteella jäin kaipaamaan virtuaalista navigointipalkkia.Huawein mukaan uudessa Honorissa on kiinnitetty erityishuomiota ääniteknologiaan ja yhteistyötä on tehty kuulokevalmistaja Monsterin ja äänituottaja Rainer Maillardin kanssa. Nähtäväksi jää, kykeneekö Honor selkeästi erottautumaan tällä saralla.Honor 9 muistuttaa teknisiltä ominaisuuksiltaan läheisesti Huawei P10- ja Huawei Mate 9 Pro -älypuhelimia. Puhelimessa onkin viime lokakuussa esitelty Kirin 960 -järjestelmäpiiri, joka löytyy myös edellä mainituista puhelimista. Suorituskyvyn pitäisikin olla riittävä ja hyvin kilpailukykyinen hintaluokassaan. Puhelimessa on lisäksi USB Type C -latausliitäntä ja 3200 milliampeeritunnin akku.Teknisten tietojen perusteella Honorin kaksoiskamera on ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen P10:n kameran kanssa, vaikka kameravalmistaja Leican logo Honorista puuttuukin. Pikaisen testin perusteella kamera vaikuttaa lupaavalta.499 euron suositushinnan myötä Huawei on jälleen nostanut Honor-brändin lähemmäs kilpailijoiden huippumalleja. Myyntiin tullessaan Honor 7:n perusmallin hinta oli 399 euroa ja Honor 8:n 449 euroa. Vertailun vuoksi hintaeroa esimerkiksi LG G6 -huippumalliin on enää 100 euroa. Samalla hinnalla myytävistä laitteista merkittävimpiin kilpailijoihin lukeutunee viime viikolla esitelty OnePlus 5.Honor 9:stä on luvassa kattava arvostelu lähitulevaisuudessa.