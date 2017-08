Arvostelussa Nokia 5 – Haastaja suomalaisten suosikkipuhelimille

Nykypäivänä pääsee käyttämään liian harvoin yhtä adjektiivia älypuhelimien muotoilun kohdalla: jykevä. Joten Nokia 5:n luonnehdinnassa sitä on pakko käyttää, koska se toden totta on jykevän oloinen puhelin. Metallinen kuori antaa mielikuvan vantterasta rungosta ja tuhdin painonsa ansiosta se myös tuntuu siltä, että puhelin on tarkoitettu kädessä pidettäväksi. Sileäpintainen alumiini on toki liukas, siitä ei pääse mihinkään.

Yksityiskohtien suhteen Nokia 5:ssä on päätetty nuukailla, sillä puhelin on hyvin pelkistetty läpyskä, mikä toisaalta pätee hyvin moneen nykyaikaiseen puhelimeen. Takakuoren sileää alumiinipintaa rikkoo lähinnä pitkä, ovaalimainen suiru, jonka sisään on sijoitettu kameramoduuli sekä LED-salama.

Puhelimen näytön alareunaan on sijoitettu vanhaan perinteiseen tyyliin takaisin- ja ohjelmavalitsin-painikkeet sekä niiden väliin leveä kotinäppäin, jonka alta löytyy turvallista käyttöä helpottava sormenjälkilukija. Kapasitiivisille näppäimille on piirretty ikonit, kun korkeamman hintaluokan laitteissa on alkanut yleistyä pelkkä näppäimen paikkaa merkitsevä pisteen käyttö. Ajatuksena on, että käyttäjä voi itse muokata näppäimen paikkoja omaan makuun sopivaksi. Tämä onnistuu tietysti Nokia 5:ssäkin, mutta ikonien piirrosten paikkoja ei voi vaihtaa.

Ehkä hieman harmittavasti Nokia 5:ssä on pysytelty vanhassa microUSB-liittimessä, mikä voi aiheuttaa tulevaisuudessa harmia USB-C:n käytön yleistyttyä. Tämän hintaluokan puhelimet eivät välttämättä ole muutenkaan lisälaitenörttien suosiossa, joten käytännössä asialla ei välttämättä ole suurtakaan merkitystä. Kuulokeliitin löytyy Nokia 5:n yläpäästä.

Äänenvoimakkuuspainikkeet ja virtanäppäin on sijoitettu puhelimen oikeaan reunaan. Vasemmalta reunalta löytyy SIM- ja muistikorttipaikat.

Tekniikka