Applen uuden iPhone X -mallin komponenttien kustannukset arvioitiin, jäljelle jää valtava katteet

Applen huippumalli iPhone X ei saavu myyntiin vielä yli kuukauteen, mutta jo nyt tiedämme valtavan suuren hinnan, jonka tuosta uutuuslaitteesta joutuu maksamaan. Yhdysvalloissa laitteella on hintaa dollareissa alkaen tonni, mutta Suomessa laite on vielä paljon kalliimpi Mutta paljonko laite maksaa Applelle?Kiinan teknologiateollisuuden sisäpiiriläiset ovat tutkineet asiaa ja päätelleet, että Apple maksaa laitteestaan noin 412,75 dollaria kappaleelta. Niinpä myyntihinnan ollessa 1149 dollaria, koska arvioissa käytettiin kalliimpaa 256 gigatavun versiota, Applelle jää mojova 586 dollaria ja 25 senttiä eli liki 60 prosenttia koko hinnasta.Kaiken kallein komponentti on tietysti uusi 5,8 tuuman OLED-näyttö, joka vie n. 80 dollaria budjetista. Lisäksi arvokkaita komponentteja ovat mm. muistit sekä tietysti uusi A11 Bionic -piiri.Toki tässä arviossa on laskettu vain komponenttien hinnat, joten mukaan täytyy lisätä vielä kokoaminen, rahtikulut, kehityskustannukset, mainonta ja kaikki muut oheiskustannukset.On kuitenkin melko varmaa, että Applen katteet ovat enemmän kuin kohdallaan juuri iPhone X -mallin kohdalla. Kyseessä on juuri sellainen huippulaite, jolla katteet saadaan pidettyä korkealla ja volyymit selkeästi perusmallia alempana.