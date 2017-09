Arvostelussa Nokia 8 – ensimmäinen Nokia-logolla varustettu Android-huippuälypuhelin

Suomalainen HMD Global esitteli Nokia 8 -älypuhelimen elokuussa. Nokia 8 on neljäs Android-käyttöjärjestelmällä varustettu Nokia-älypuhelin keväällä esiteltyjen Nokia 3-, Nokia 5- ja Nokia 6 -puhelinten jälkeen. Nokia 8 on malleista ensimmäinen, joka on suunnattu haastamaan muiden valmistajien high-end-mallit. HMD Global on suunnannut puhelimen omien sanojensa mukaan aktiivisille somettajille. Suomeen Nokia 8 saapui elokuun 28. päivä. Teknisiltä ominaisuuksiltaan 579 euron hinnalla myytävä Nokia 8 kilpailee mm. Samsungin, HTC:n, OnePlussan, LG:n ja Sonyn huippumallien kanssa. Testissämme on kiillotettu sininen 64 gigatavun tallennustilalla ja neljän gigatavun RAM-muistilla varustettu yhden SIM-korttipaikan versio. Puhelin on saatavilla myös karkaistun sinisen, teräksen ja kiillotetun kuparin värivaihtoehdoilla. Nokia 8:sta on lisäksi tulossa kuuden gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennusmuistilla varustettu versio. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 7.1.1 (Nougat)

Mitat:

151,5 x 73,7 x 7,9 mm

Paino:

160 g

Näyttö:

5,2" QHD-näyttö, 1440 x 2560 pikseliä

Suoritin:

Snapdragon 835

RAM:

4 GB

Tallennustila:

64 GB

Kamerat:

takana kaksi 13 megapikselin kennoa (f/2.0, OIS, Carl Zeiss -optiikka), edessä 13 megapikseliä (f/2.0)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC

SIM:

nano-SIM

Akku:

3090 mAh

Muuta:

USB Type C -latausliitäntä, 3,5 mm jakkiliitäntä, IP54-luokitus, microSD-korttipaikka Ulkonäkö Nokia 8 muistuttaa ulkonäöltään läheisesti viime talvena MWC-messuilla esiteltyjä halvempia Nokia-älypuhelimia. Nokia-logo löytyy samoista paikoista sekä etupuolen yläreunasta että takaa keskeltä puhelinta. Takapuolella on myös informaatioteksti, jossa puhelimen suunnittelumaaksi kerrotaan Suomi ja valmistusmaaksi Kiina. Nokia 8:ssa on selvästi premium-puhelimen tuntua, mutta aivan yhtä arvokkaalta se ei vaikuta kuin esimerkiksi iPhonet tai Samsung Galaxy -huippumallit. Puhelimen ulkonäöstä tulevat jossain määrin mieleen Lumia-älypuhelimet. Puhelimen reunat on pyöristetty tavalla, joka eroaa selvästi kilpailijoista. Kalleimman Nokian yhtenäinen kuoriosa on valmistettu alumiinista ja sen takapinta on kiiltävä. Puhelin kerää herkästi sormenjälkiä ja on varsin liukas. Nokia 8:sta on saatavilla myös mattapintaisia malleja, joissa näitä ongelmia ei pitäisi esiintyä. Kamera nousee myös takapinnasta esiin eli se ottaa herkästi iskut ja hankaukset vastaan ensimmäisenä. Pöydällä pyöreä rakenne ja takapinnasta ulos tuleva kamera tekevät puhelimesta puolestaan kiikkerän. Toisaalta puhelin ei kuitenkaan liu’u helposti.

Mitoiltaan ja näyttönsä puolesta Nokia 8 on samaa kokoluokkaa muiden huippuälypuhelinten kanssa. Tosin itse näytön koon suhde puhelimen ulkomittoihin nähden on moneen muuhun Android-huippupuhelimeen verrattuna pieni. Puhelimen oikealla kyljellä on äänenvoimakkuuspainikkeet ja virtanäppäin, kun taas vasemmalla kyljellä on kelkka, jonka voi avata mukana tulevalla avaustyökalulla. Sormenjälkilukija on uudessa Nokiassa Nokia 6:n tapaan etupuolen alareunassa kapeassa kotipainikkeessa. Lukija reagoi herkästi kosketukseen, mutta sen tarkkuus ja nopeus eivät ole aivan sillä tasolla, mitä tämän hintaluokan puhelimelta odottaisi. Lukija ei välttämättä huomaa nopeaa hipaisua ollenkaan ja usein sormenjälki jää myös tunnistamatta, vaikka näennäisesti sormi olisikin hyvin aseteltu. Lukijan reagoinnissa on myös niin iso viive, että usein ehtii muutaman sekunnin kymmenyksen ajan ihmettelemään huomasiko puhelin kosketusta ollenkaan. Nokia 8 on roisketiivis IP54-luokituksella, mikä tarkoittaa, että puhelin on suojattu pölyltä ja roiskuvalta vedeltä. Puhelin ei kuitenkaan ole pölytiivis tai vedenkestävä (IP68) niin kuin monet kilpailijansa (esimerkiksi LG G6, Sony Xperia XZ Premium ja Samsung Galaxy S8). Vedenkestävyys on myyntivalttina jo useissa huippu-Androideissa ja tässä Nokia 8 jää selvästi jälkeen. Tekniikka Nokia 8 on ominaisuuksiltaan tämän vuoden paras Nokia-älypuhelin. 5,3 tuuman 2K-näyttö on kooltaan tyypillinen huippu-Androidiksi. Se on myös suojattu viimeisen vuoden ajan huippuälypuhelimissa lähes vakiona olleella Gorilla Glass 5:llä. Nokia 8:ssa on Qualcommin parasta tekniikkaa edustava Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, joka on markkinoiden tehokkaimpia piirejä. Samaa piiriä käytetään mm. Sony Xperia XZ Premium-, LG V30-, HTC U11- ja OnePlus 5 -älypuhelimissa. 10 nanometrin tekniikalla valmistetussa Snapdragon 835:ssa on neljä 2,5 GHz:n Cortex-A73-ydintä ja neljä 1,8 GHz:n Cortex-A53-ydintä sekä Adreno 540 -grafiikkasuoritin. Nokia 8:n suorituskyky on vertailukelpoinen minkä tahansa älypuhelimen kanssa. Uusimmat pelit pyörivät ongelmitta ja arkikäytössä ei pysty havaitsemaan minkäänlaista hitautta. Puhelin pysyy myös maltillisen lämpöisenä kovassakin rasituksessa. Tallennustilaa ja RAM-muistia Nokiassa on kilpailukykyisesti 64 gigatavua ja neljä gigatavua, minkä lisäksi tallennustila on laajennettavissa microSD-korttipaikan avulla. Akun koko on Nokiassa maltillinen 3090 milliampeerituntia, eikä puhelin muutenkaan erotu akun osalta kilpailussa edukseen. Vaikka järjestelmäpiirin puolesta Nokiassa voisi olla Quick Charge 4.0 -pikalataus, on puhelimessa käytössä Quick Charge 3.0 -pikalataus. Akku voi kestää maltillista käyttöä puolitoista päivää, mutta kovassa käytössä se kestää yhden päivän tai jopa vähemmän. Puhelimen mukana tulee fyysiseltä kooltaan jykevä 18 watin latausteholla toimiva laturi. Pikalataus lataa puhelimen tyhjästä täyteen vajaassa parissa tunnissa ja 50 prosentin varaustasoon noin puolessa tunnissa. Yleisesti Nokia 8:aa voisi kuvailla teknisiltä ominaisuuksiltaan kehittyneeksi älypuhelimeksi, joka ei kuitenkaan tarjoa suorituskyvyn lisäksi mitään erikoista erottautuakseen kilpailijoistaan. Toisaalta tämä näkyy hinnassa, joka ei kilpaile esimerkiksi Galaxy S8- tai HTC U11 -älypuhelinten kanssa. Vertailukohtaa kannattaneekin hakea noin 500 euron OnePlus 5- ja LG G6 -älypuhelimista. Nokia 8:n ja OnePlus 5:n ominaisuusvertailujuttumme voi lukea täältä. Nokia 8:aa markkinoidaan Nokia OZO-kameroita varten luodulla tilaäänitallennuksella, joka taltioi ääniä joka suunnasta. Nokian OZO-kamera on 25 000 dollarin hintainen ammattilaisille suunnattu 360-asteen kamera VR-sisällön luomiseen. Nokia 8:ssa on kolme mikrofonia, jotka hyödyntävät OZOlle kehitettyjä algoritmeja 360-asteen surround-tilaäänen saavuttamiseksi 4K-videoissa. Käytettävyys HMD Globalin näkyvimpiä valintoja Nokia-älypuhelimessa on luotto puhtaaseen Androidiin. Se mahdollistaa nopeat päivitykset, kun valmistajan ei tarvitse tehdä muutoksia omaan käyttöliittymäänsä. Nokia 8:ssa onkin testaushetkellä viimeisimmät Android-päivitykset eli Android 7.1.1 Nougat -käyttöjärjestelmä ja syyskuun tietoturvakorjaus. Nokia 8:iin on tehnyt paluun Lumioista tuttu Glance-vilkaisunäyttö, joka tunnistaa liikettä ja näyttää perustietoja, kuten saapuneiden puheluiden, viestien ja ilmoitusten määrän sekä kellonajan. Käyttöliittymä on yksinkertainen ja koruton. Asetuksia on riittävästi ja ne löytyvät helposti, mutta toisaalta optimointia juuri tälle puhelinmallille ei ole tehty. Sovellusvalikon voi Nokiassa vetää esiin esimerkiksi kotinäkymässä alhaalta samaan tapaan kuin ilmoitusvalikon saa auki ylhäältä.

Nokia 8:ssa on esiasennettuna vino pino Google-sovelluksia, mutta tilanne on selvästi parempi kuin monella muulla valmistajalla. Google-sovellukset ovat joko hyödyllisiä tai helposti poistettavissa. Kamerat

Nokia 8:ssa on takana kaksoiskamera, joka koostuu Huawein puhelimista tuttuun tapaan värillistä ja mustavalkoista kuvaa tallentavista kennoista. Värillisessä kennossa on myös optinen kuvanvakaaja. Teknisesti takakamera muistuttaa ominaisuuksiltaan Huawein huippuälypuhelinten kameroita. Molemmat takana olevat sensorit ovat 13 megapikseliä ja pikselikoko on 1,12 mikrometriä. Vaikka Nokia 8 luottaa muuten puhtaaseen Androidiin, on kamerasovellus poikkeus sääntöön: sen on kehittänyt Nokia. Sovelluksessa on esimerkiksi valmiiksi tuki YouTube- ja Facebook-striimaukseen. Sovelluksessa on mahdollista valita, käyttääkö mustavalkoista mono-kennoa, värillistä kennoa vai molempia yhtä aikaa kaksoiskamerana. Sovellus on toiminnaltaan erittäin riisuttu. Sovelluksesta löytyy kyllä manuaalitila, mutta siinä voi säätää vain mittaustapaa, tarkennustapaa, valkotasapainoa ja valotuksen kompensointia. Nokialla ei ole mahdollista ottaa esimerkiksi RAW-kuvia tai säätää herkkyyttä. Puhelinta markkinoidaan myös ”bothiella” eli Dual-Sight-ominaisuudella, jolla etu- ja takakameraa voi käyttää samanaikaisesti.

Nokian logo ja tieto yhteistyöstä Zeissin kanssa asettivat odotukset kamerasta korkealle. Kuvien laatu onkin erinomaista luokkaa ja kamera selviytyy hyvin myös hämäristä ja vähävaloisista olosuhteista. Kuvien värit ovat pääosin luonnollisia ja kohina on maltillista hämärässäkin. Pieniä moitteita voi antaa sekä vaiheentunnistusta että lasertarkennusta hyödyntävälle tarkennukselle. Testauksen aikana automaattitarkennus tarkensi useamman kerran väärään kohtaan. Toivottavasti tämä korjataan tulevissa ohjelmistopäivityksissä. Takana oleva mustavalkoinen kenno takaa puolestaan laadukkaat mustavalkokuvat, mutta sen lisäarvoa kaksoiskamerakuviin on vaikea huomata. Sen sijaan pelkkää värikennoa käytettäessä kameran käyttö nopeutuu. Selfie-kuviin Nokia 8 on markkinoiden parhaita älypuhelimia, sillä etukameran sensori on sama kuin takakameroissa. Erona takakameraan on puuttuva kuvanvakaaja. Videota voi tallentaa 4K-tarkkuudella 30 fps:n nopeudella. 4K-videoissa voi käyttää Nokian OZO Audio 360 -ääntä. Yhteenveto Nokia 8 selviytyi hyvin testiajastaan. Se ei kalpene tärkeissä ominaisuuksissa muille Android-huippupuhelimille ja on varmasti hyvä valinta usean vuoden ajaksi. HMD Globalin Android-käyttöjärjestelmän erinomainen päivitystahti on puhelimen suurimpia myyntivaltteja. Android Oreo -käyttöjärjestelmäversion on huhuttu saapuvan Nokia 8:lle ensimmäisten joukossa jo lähitulevaisuudessa. Nokia 8:n hinta ei ole nykyisillä älypuhelinmarkkinoilla kohtuuton, mutta se ei pärjää kilpailussa 499 euron hintaan myytävien LG G6:n tai OnePlus 5:n kanssa. Huomioon on otettava, että puhelimesta uupuu vedenkestävyyden kaltainen myyntivaltti ja vaikka puhelimessa on pikalataus ja sormenjälkilukija, eivät ne ole aivan kovimpien kilpailijoidensa tasolla. Nokia 8:aa voikin luonnehtia varmaksi valinnaksi. Sen rautaominaisuudet ja käyttöjärjestelmä ovat huippuluokkaa, mutta muuten kyseessä on melko tasapaksu laite. Toisaalta älypuhelin voi olla juuri sopiva sellaiselle, joka ei kaipaa puhelimeensa erikoisominaisuuksia ja pitää suorituskykyä sekä laadukasta kameraa lähtökohtina uuden puhelimen hankinnassa. Nokia 8









