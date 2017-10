Superyllätys! Apple julkistin iOS:n ja macOS:n ytimet avoimena lähdekoodina

Täysin ilman minkäänlaista vihjettä tulevasta,on julkistanut sekä iOS:n että macOS:n käyttöjärjestelmäytimet (eli kernelit) avoimena lähdekoodina.Kyseessä on-käyttöjärjstelmäydin, jota käyttävät sekä Applen tietokoneet että iPhone ja iPad. XNU on pysynyt kernelinä jo vuosituhannen alusta alkaen Applen tuotteissa.Nyt kaikki viimeisimmät kernelit löytyvät suoraan Githubista (poislukien kernelit, joita aivan viimeisimmät käyttöjärjstelmät, mm. iOS11, käyttävät). Julkaisun avulla Apple toivoo tarjoavansa kehittäjille parempaa ymmärrystä siitä, miten käyttöjärjestelmän ylemmät osat keskustelevat käyttöjärjestelmän ytimen kanssa. Githubista löytyvä koodi sisältää myös kaikki Applen työntekijöiden muutoshistoriat, joten Reddit-keskusteluissa sieltä on jo kaivettu esiin mitä hilpeämpiä kehittäjien kommentteja.Lähdekoodi on julkaistu Apple Public Source License 2.0 -lisenssin alaisena, joka on varsin tiukat ehdot sisältävä avoimen lähdekoodin lisenssi.