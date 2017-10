HIGH.FI Uutisvahti Androidille päivittyi - toivottuja uudistuksia

Suomen parhaiten arvosteltu uutissovellus,Androidille, on päivittynyt uuteen versioon. Sovellus kerää yhteen käytännössä kaikkien kotimaan uutislähteiden uutisotsikot ja järjestää ne käyttäjän haluamilla tavoilla, kategorioihin, suosituimmuuslistoihin tai yksinkertaisesti vain jatkuvasti päivittyväksi uutisvirraksi.Uusi versio,, tuo mukanaan yhden erittäin paljon toivotun uudistuksen, kun nyt myös sovelluksen widgetti tukee uutislähteiden suodatusta.Monella käyttäjällä on Androidin kotinäyttöön kiinnitettynä HIGH.FI:n widgetti, josta näkee näppärästi uutistilanteen yhdellä vilkaisulla. Ongelmana on ollut se, että uutiswidgetti ei ole tukenut uutislähteiden suodatusta. Käyttäjät, jotka ovat halunneet poistaa tietyt uutislähteetpois uutislistastaan, ovat voineet tehdä niin ainoastaan pääsovelluksessa, mutta widgettiin muutokset eivät ole vaikuttaneet.Samalla uusi versio korjaa myös kasan pienempiä bugeja: mm. uutisten lisäämisessä suosikeiksi oli tietyissä tilanteissa ongelmia. Myös ns.-toiminnonkanssa oli joissain tapauksissa ongelmia. Lisäksi käytettyjä kirjastoja on päivitetty uudempiin versioihin ja pienempiä bugeja on korjailtu. Myös uutiskuvia pitäisi olla tarjolla aiempaa useampiin uutisiin.Toistaiseksi v1.136 näyttää tilastoissa 100,0% stabiiliutta, eli sovellusta ei ole saatu vielä kertaakaan kaatumaan.Mikäli mieleesi tulee ideoita miten sovellusta ja tarjontaamme voisi vielä kehittää, ota yhteyttä